Кондратюк о том, почему ошибся на вращении: «Я забыл, что делать. Беды с башкой»

Марк Кондратюк рассказал, почему ошибся на вращении в короткой программе.

Кондратюк пообщался с олимпийской чемпионкой после короткой программы на Гран-при России в Москве, где он стал четвертым.

– Я обычно мальчиков ругаю за то, что у них вращения третьего уровня. У тебя его сегодня вообще не было. Как так получилось, где ты его забыл?

– Оно присутствовало, к сожалению, не в полном объеме. По причине того, что, как бы это смешно ни звучало, я забыл.

– Забыл?

– Да. Забыл, что делать.

– У тебя просто эйфория какая-то была?

– Просто проблема... Беды с башкой.

– Ты сегодня нервничал, наверное, да?

– Я ехал сейчас на лутц, и перед глазами картинка, как я падаю.

– Как ты справился с этим?

– Ну, наверное, просто решил делать.

– Что изменили в подготовке перед этим этапом?

– Я старался еще больше работать и стараться. Но, видимо, физически наработал, а вот память надо еще прокачать.

– Но тебе легко катать эту программу, этот образ?

– Интересно его катать. В программах с национальным колоритом есть какой-то особый шарм, – сказал фигурист.

Тарасова об ошибке Кондратюка на вращении: «Он не достоял обороты, за это идет большой съем. Но он сегодня похож на себя прежнего»