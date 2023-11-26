Кондратюк о том, почему ошибся на вращении: «Я забыл, что делать. Беды с башкой»

Теги Первый канал мужское катание Алина Загитова Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал, почему ошибся на вращении в короткой программе.

Кондратюк пообщался с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой после короткой программы на Гран-при России в Москве, где он стал четвертым. 

– Я обычно мальчиков ругаю за то, что у них вращения третьего уровня. У тебя его сегодня вообще не было. Как так получилось, где ты его забыл?

– Оно присутствовало, к сожалению, не в полном объеме. По причине того, что, как бы это смешно ни звучало, я забыл.

– Забыл?

– Да. Забыл, что делать.

– У тебя просто эйфория какая-то была?

– Просто проблема... Беды с башкой.

– Ты сегодня нервничал, наверное, да?

– Я ехал сейчас на лутц, и перед глазами картинка, как я падаю.

– Как ты справился с этим?

– Ну, наверное, просто решил делать. 

– Что изменили в подготовке перед этим этапом?

– Я старался еще больше работать и стараться. Но, видимо, физически наработал, а вот память надо еще прокачать.

– Но тебе легко катать эту программу, этот образ?

– Интересно его катать. В программах с национальным колоритом есть какой-то особый шарм, – сказал фигурист.

Тарасова об ошибке Кондратюка на вращении: «Он не достоял обороты, за это идет большой съем. Но он сегодня похож на себя прежнего»

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35 комментариев

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lepestok
Марк не замечает, что пока он увлекался личной жизнью и шоу, ему на пятки начали наступать новые, технически подкованные фигуристы. Поэтому и появились 4-е места, хотя судьи к нему лояльны. Если он сейчас не возьмет себя в руки, то сложно будет войти в число лидеров сборной.
+54
-1
+53
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lepestok
Ответ Gemma157
Загитова прям сама тактичность. Когда сама соревновалась почему-то о своих ошибках в прокатах говорить отказывалась и вообще, журналистов не жаловала. А сейчас вообще прохода спортсменам не дает
скажем откровенно, мало кто из фигуристов забывает исполнить элемент))
+43
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Загитова прям сама тактичность. Когда сама соревновалась почему-то о своих ошибках в прокатах говорить отказывалась и вообще, журналистов не жаловала. А сейчас вообще прохода спортсменам не дает
Алина забывала исполнить элемент? Геммочка, вы сегодня не в форме
+40
-3
+37
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Lana-shu
Ответ lepestok
Марк не замечает, что пока он увлекался личной жизнью и шоу, ему на пятки начали наступать новые, технически подкованные фигуристы. Поэтому и появились 4-е места, хотя судьи к нему лояльны. Если он сейчас не возьмет себя в руки, то сложно будет войти в число лидеров сборной.
У Марка есть способность вытаскивать неудачные прыжки. И это очень ценное качество. Ему надо больше накатывать проги. Мне кажется это не он стал хуже, а появилось много ребят , способных с несколькими квадами катать стабильно.
+36
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Gemma157
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Загитова прям сама тактичность. Когда сама соревновалась почему-то о своих ошибках в прокатах говорить отказывалась и вообще, журналистов не жаловала. А сейчас вообще прохода спортсменам не дает
+48
-23
+25
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lepestok
Ответ Lana-shu
У Марка есть способность вытаскивать неудачные прыжки. И это очень ценное качество. Ему надо больше накатывать проги. Мне кажется это не он стал хуже, а появилось много ребят , способных с несколькими квадами катать стабильно.
Марку как раз надо работать над чистотой исполнения. Он, конечно, вытаскивает прыжки, но от этого его катание становится катастрофически неэстетичным. В этом он очень схож с Семененко.
+25
-3
+22
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Идеальный шторм
Он и раньше красотой не отличался, но с этой дикой бородой просто тихий ужас🤦‍♀️
+27
-6
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Владимир Харько
Ну тут Алина сразу поняла Марка, так и представил как Тутберидзе говорит: "Где ты забыла вращение?"
+10
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Фрида Ремарк
Ответ Gemma157
Загитова прям сама тактичность. Когда сама соревновалась почему-то о своих ошибках в прокатах говорить отказывалась и вообще, журналистов не жаловала. А сейчас вообще прохода спортсменам не дает
Поклонники Медведевой говорят о тактичности 😂 давно ли табель о рангах забыли
+12
-4
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anastasyia.gr95
Ответ Идеальный шторм
Он и раньше красотой не отличался, но с этой дикой бородой просто тихий ужас🤦‍♀️
Переходить на внешность человека ка-то такое себе, вам не кажется?
+10
-3
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lepestok
Ответ Pennywise
Он не забыл, а исполнил недопустимый элемент.
он не сделал элемент до конца))
+7
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47530822@vkontakte.ru
Ответ Lennuci
Маркушу поматросили и бросили. До сих пор в себя прийти не может после этой пиар-компании. Вот и чудит белым светом.
Он просто еще не понял, как ему повезло)
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ирина Петрова
Алина забывала исполнить элемент? Геммочка, вы сегодня не в форме
«Завтрак у Тиффани» от Хёпбернян пропустила, вот и промахивается с голодухи🤓
+5
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Lennuci
Ответ Идеальный шторм
Он и раньше красотой не отличался, но с этой дикой бородой просто тихий ужас🤦‍♀️
Борода стремная, да еще и с проплешинами.
+9
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Pennywise
Ответ lepestok
он не сделал элемент до конца))
Он не сделал прыжковый вход и как следствие не выполнил обязательный flying spin. Но формально вращение было исполнено.
+5
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Darya-yeNoor
Ну бывает, что люди честные и не догоняют когда их используют. Типа чтоб от стресса на ОИ очухаться, лёд в ЦСКА получить, пиар компанию счастливой девушки с ОЧ устроить. Потом это стало не актуальным. Актуален сейчас агент, что в шоу Плю устраивает и о гонорарах с Яной договаривается. Придёт время и он станет не актуальным. Будет новый "нужный мужчина". А Марк артист, художник, картины пишет. Куда ему такое дно-менталитет догнать.
Ну "картины пишет" - это спорно)) видели мы эти картины, это даже картинками трудно назвать)
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Pennywise
Ответ lepestok
скажем откровенно, мало кто из фигуристов забывает исполнить элемент))
Он не забыл, а исполнил недопустимый элемент.
+4
-1
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плюшевая Ракета
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Ответ 47530822@vkontakte.ru
Он просто еще не понял, как ему повезло)
Вовремя отдуплился, пусть теперь у другого дятла "голова" болит...
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Lana-shu
Ответ lepestok
Марку как раз надо работать над чистотой исполнения. Он, конечно, вытаскивает прыжки, но от этого его катание становится катастрофически неэстетичным. В этом он очень схож с Семененко.
Ну я и говорю, больше катать проги на тренировке целиком .
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Adeline
Ответ lepestok
Марк не замечает, что пока он увлекался личной жизнью и шоу, ему на пятки начали наступать новые, технически подкованные фигуристы. Поэтому и появились 4-е места, хотя судьи к нему лояльны. Если он сейчас не возьмет себя в руки, то сложно будет войти в число лидеров сборной.
Ему сейчас выгоднее в шоу выступать, чем к соревнованиям в полном объеме готовиться
+2
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Darya-yeNoor
А чего поклонники Трусовой Марка загрызли. Вроде бы счастливы должны быть, что от такого избавилась. А их всё колбасит. Кипятком все ветки исписали.
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Анастасия Прудникова
Ответ Lennuci
Маркушу поматросили и бросили. До сих пор в себя прийти не может после этой пиар-компании. Вот и чудит белым светом.
Хватит Сашу к нестабильности Марка приплетать. Они не расстались врагами, вполне возможно, и по обоюдному согласию. У Марка была в прошлом очень серьезная болезнь, из-за которой многие парни вообще в спорт не могут вернуться, а Марк смог, что радует. По-видимому, последствия этой болезни плюс "новоприобретенные" травмы сказываются на состоянии Марка во время выступлений.
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asusp527
С чего бы 20летнему парню-спортсмену надо память прокачать? Боюсь предположить...
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Darya-yeNoor
Ответ Lennuci
Маркушу поматросили и бросили. До сих пор в себя прийти не может после этой пиар-компании. Вот и чудит белым светом.
Ну бывает, что люди честные и не догоняют когда их используют. Типа чтоб от стресса на ОИ очухаться, лёд в ЦСКА получить, пиар компанию счастливой девушки с ОЧ устроить. Потом это стало не актуальным. Актуален сейчас агент, что в шоу Плю устраивает и о гонорарах с Яной договаривается. Придёт время и он станет не актуальным. Будет новый "нужный мужчина". А Марк артист, художник, картины пишет. Куда ему такое дно-менталитет догнать.
+4
-3
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ВИван
Жаль, что забыл, выступление было огонь, Марку удачи в ПП!
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Идеальный шторм
Ответ anastasyia.gr95
Переходить на внешность человека ка-то такое себе, вам не кажется?
Не кажется. Если человек сам не понимает, то, может хоть к замечаниям прислушается. Уродовать себя много ума не надо
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Идеальный шторм
Ответ Lennuci
Борода стремная, да еще и с проплешинами.
Отвратительное зрелище, если честно
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Anatiana
Ответ Lana-shu
У Марка есть способность вытаскивать неудачные прыжки. И это очень ценное качество. Ему надо больше накатывать проги. Мне кажется это не он стал хуже, а появилось много ребят , способных с несколькими квадами катать стабильно.
Лучше б он правильную технику оттачивал, а не учился вытаскивать корявки
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сондра
Рановато
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Анастасия Прудникова
Ничего страшного, у всех ошибки бывают. Хорошо, что способность исполнять квады спортсмен не растерял. Жаль, Самсонов пока с ними не всегда справляется.
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метель
Ответ Darya-yeNoor
А чего поклонники Трусовой Марка загрызли. Вроде бы счастливы должны быть, что от такого избавилась. А их всё колбасит. Кипятком все ветки исписали.
я не поклонница Трусовой и уж совсем не поклонница Кондратюка, надоело просто смотреть , как оценивают его корявое катание, прыжки эти вприсядку. за что такие компы?
0
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