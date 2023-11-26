Кондратюк о том, почему ошибся на вращении: «Я забыл, что делать. Беды с башкой»
Марк Кондратюк рассказал, почему ошибся на вращении в короткой программе.
Кондратюк пообщался с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой после короткой программы на Гран-при России в Москве, где он стал четвертым.
– Я обычно мальчиков ругаю за то, что у них вращения третьего уровня. У тебя его сегодня вообще не было. Как так получилось, где ты его забыл?
– Оно присутствовало, к сожалению, не в полном объеме. По причине того, что, как бы это смешно ни звучало, я забыл.
– Забыл?
– Да. Забыл, что делать.
– У тебя просто эйфория какая-то была?
– Просто проблема... Беды с башкой.
– Ты сегодня нервничал, наверное, да?
– Я ехал сейчас на лутц, и перед глазами картинка, как я падаю.
– Как ты справился с этим?
– Ну, наверное, просто решил делать.
– Что изменили в подготовке перед этим этапом?
– Я старался еще больше работать и стараться. Но, видимо, физически наработал, а вот память надо еще прокачать.
– Но тебе легко катать эту программу, этот образ?
– Интересно его катать. В программах с национальным колоритом есть какой-то особый шарм, – сказал фигурист.
Тарасова об ошибке Кондратюка на вращении: «Он не достоял обороты, за это идет большой съем. Но он сегодня похож на себя прежнего»
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