Загитова о коллекции одежды: «Я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поддержку после презентации коллекции одежды.

Мероприятие проходило 16 ноября в Москве.

«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! 🥳

Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию🙏 Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день. Для меня это очень ценно и важно🥰

Также хочу сказать слова благодарности тем, кто поддерживал меня дистанционно, у кого не получилось присутствовать. Независимо от того, что между нами есть расстояние, я все равно чувствую вашу поддержку🙏❤️», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Мы увидели другую Загитову. Опекает мальчика-инвалида и приезжала к нему на Новый год

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35 комментариев

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Аля Иванова
Спортивные штаны за 8000 это ,конечно, круто, ну а толстовка за 10000 , так это ещё круче. Эти тряпки не стоят таких денег.
+26
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+13
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Железная Леди
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Какая ударница и многостаночница. Долго готовила коллекцию и презентацию и это при том, что учится в двух институтах одновременно, выступает в шоу, учится в театральном, телеведущая и масса еще кто.
+23
-12
+11
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PerfectSvendsen
Ответ deli_skate
Ничего не знаю,я худи с Масару купила) не устояла.
Поздравляю) ты официально в клубе умников, на которых Алина стрижет кэш на свои сумки, шубы и гелики. Красная цена этой тряпке 300 руб
+31
-20
+11
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MyCA
Ответ PerfectSvendsen
Поздравляю) ты официально в клубе умников, на которых Алина стрижет кэш на свои сумки, шубы и гелики. Красная цена этой тряпке 300 руб
Пиар компания дорого стоит, 300р если миллионами продавать. Хотя конечно это чистая нажива на лохах.
+12
-7
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Светлана Толасова
Шикарная была презентация! Коллекция, которую презентовала Алина, очень красивая! А народу сколько собралось,воочию можно было увидеть, как любят и поддерживают Алину её верные поклонники!
+21
-17
+4
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Gemma157
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Шабашит как может 😆
+5
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deli_skate
Ничего не знаю,я худи с Масару купила) не устояла.
+22
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На Пекин
Здесь были бы уместны те фотографии, которые сопровождают этот комментарий, они замечательно передают настроение, царившее на презентации.
+5
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Sat397
Ответ PerfectSvendsen
Поздравляю) ты официально в клубе умников, на которых Алина стрижет кэш на свои сумки, шубы и гелики. Красная цена этой тряпке 300 руб
Вы когда что-то пишите про Алину, в вас перестает работать адекватное восприятие реальности? Самое дешевое китайское стоит 3500 руб.
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Оксана Давыденко
Поздравляю Алину с успешной презентацией. Коллекция очень красивая. Удачи Алине!!!
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Наталья Будаева
Здорово!!! Хотя я заказала худи с Масару на сайте, всё равно по возможности приеду в Москву, в ТЦ Европейский, посмотрю ещё вещи из коллекции Алины Загитовой🥰
+10
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Sat397
Я обычно скептически отношусь, когда фигуристы делают какие-то свои мерчи на одежде и продают. Кажется что в лучшем случае купит узкая группа фанатов что нибудь, да и все. А у Алины вроде нормально так продажа прошла и интерес значительный к её коллекции, судя по видео. Начало более чем удачное, Алине нужно продолжать двигаться в этом направлении.
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RusVector
Молодец, Алина! Не забудь поблагодарить Ротенбергов за аренду помещения, помощь с выпуском шмоток, и за работу федеральных сми, освещающих каждый твой чих!
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И это все о нем
Судя по количеству желающих посетить презентацию, она прошла на хорошей ноте, Алине дальнейших успехов в любом направлении, которое она выберет!
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deli_skate
Ответ PerfectSvendsen
Поздравляю) ты официально в клубе умников, на которых Алина стрижет кэш на свои сумки, шубы и гелики. Красная цена этой тряпке 300 руб
Зависть плохое чувство)))
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kovfun-barrios
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Ответ Аля Иванова
Спортивные штаны за 8000 это ,конечно, круто, ну а толстовка за 10000 , так это ещё круче. Эти тряпки не стоят таких денег.
Фандом не переубедить, даже если за 100 000 выставить, они всё равно побегут покупать эти вещи, созданные в Никарагуа. И будут рассказывать, что они качественнее любых других. Если их объект обожания скажет что Лада Гранта без ABS, гидроусилителя руля и кондиционера, круче, чем Мерседес Е500 W124 они моментально побегут на неё кредиты брать. Переубеждать бесполезно.
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Аля Иванова
Ответ Мира2024
Не переживайте. Я живу спокойно и легко, просто потому что умею радоваться не только за себя, но и за других. И желаю всем удачи и успехов в любом деле. Может вам тоже попробовать так, поверьте так жить намного приятнее.
Не надо мне давать советов. Как мне жить разберусь без вас, блаженных.
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Мира2024
Удачи всегда и во всем! Всех благ, наша свояЗагитова!
Ты большая молодец!
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Железная Леди
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Ответ AllaS
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Ну примерно сколько у нас любителей пожить в футболке с именем АЗ ?
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Железная Леди
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Ответ steelhard
Вас считать?))
Извините, я не псих. могу взять справку.
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Lilia Sadykova
Ответ Аля Иванова
Спортивные штаны за 8000 это ,конечно, круто, ну а толстовка за 10000 , так это ещё круче. Эти тряпки не стоят таких денег.
А Заги говорила, что деньги для неё не главное, она хотела сделать приятно людям;))
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