Загитова о коллекции одежды: «Я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день»
Алина Загитова поблагодарила за поддержку после презентации коллекции одежды.
Мероприятие проходило 16 ноября в Москве.
«Вчера прошла презентация моей первой коллекции одежды! 🥳
Скажу честно, это было очень волнительно, я долго подготавливала как саму коллекцию, так и презентацию🙏 Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этот день. Для меня это очень ценно и важно🥰
Также хочу сказать слова благодарности тем, кто поддерживал меня дистанционно, у кого не получилось присутствовать. Независимо от того, что между нами есть расстояние, я все равно чувствую вашу поддержку🙏❤️», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Ты большая молодец!