Трусова о первом четверном лутце на соревнованиях: «Я болела месяц до этого этапа, почти ничего не ела. Поехала только с одним четверным»

Теги сборная России женское катание Гран-при среди юниоров Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, как впервые прыгнула на турнире четверной лутц.

Это произошло на этапе юниорского Гран-при в Армении в 2018 году. Трусова исполнила прыжок первой в истории женского одиночного катания.

«В очередной раз я болела – месяц до этого этапа. На тот момент я почти ничего не ела. По-моему, была на 2 кг меньше, чем мой вес, в котором я нормально прыгаю. А для того возраста это было очень много.

Я почти не катала программу, потому что я физически не могла от начала до конца ее откатать. По одному прокату у меня было только: один прокат короткой и один прокат произвольной за месяц.

Мне много говорили: может быть, с одним четверным поедешь, может, с двумя, с тулупом, с лутцем – что выберешь? А я не знала, потому что сил ни на что не было. Предлагала и без.

Но я выбрала лутц, потому что очень хотела его прыгнуть первой, и мне нужно было это делать. Я выбрала лутц, поехала только с ним – и слава богу, получилось как я хотела», – сказала фигуристка.

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4 комментария

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tanya_1111
Я помню прокат на ЮЧМ того года, даже сейчас иногда пересматриваю, как же это было эпично. Еще точно помню как в повторах было видно как одна из судей улыбалась смотря на Сашу.
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+1
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Lapo Elkann
Ответ RusVector
Лучшая мультиквадистка нашей планеты! И такой талант Гогиевна решила зарыть ради непрыгающей, нескользящей и невращающейся Щербаковой ? Крутим у виска ...
" Мне много говорили: может быть, с одним четверным поедешь, может, с двумя, с тулупом, с лутцем – что выберешь? А я не знала, потому что сил ни на что не было. Предлагала и без. "
Надо читать , она вообще хотела без квада ехать , так как была ослаблена , но ее заставили выбрать , а то нечего было бы теперь вспомнить. Вот так.

Прекрасно помню тот турнир . болела за нее и за ее лутц.
+3
-2
+1
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