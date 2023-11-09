Трусова о первом четверном лутце на соревнованиях: «Я болела месяц до этого этапа, почти ничего не ела. Поехала только с одним четверным»

Александра Трусова рассказала, как впервые прыгнула на турнире четверной лутц.

Это произошло на этапе юниорского в Армении в 2018 году. Трусова исполнила прыжок первой в истории женского одиночного катания.

«В очередной раз я болела – месяц до этого этапа. На тот момент я почти ничего не ела. По-моему, была на 2 кг меньше, чем мой вес, в котором я нормально прыгаю. А для того возраста это было очень много.

Я почти не катала программу, потому что я физически не могла от начала до конца ее откатать. По одному прокату у меня было только: один прокат короткой и один прокат произвольной за месяц.

Мне много говорили: может быть, с одним четверным поедешь, может, с двумя, с тулупом, с лутцем – что выберешь? А я не знала, потому что сил ни на что не было. Предлагала и без.

Но я выбрала лутц, потому что очень хотела его прыгнуть первой, и мне нужно было это делать. Я выбрала лутц, поехала только с ним – и слава богу, получилось как я хотела», – сказала фигуристка.