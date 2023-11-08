Егор Рухин: «Если бы не был фигуристом, то стал бы киберспортсменом. Люблю поиграть, у меня это получается достаточно хорошо»

Егор Рухин считает, что мог стать киберспортсменом, если бы не карьера фигуриста.

«Конечно, большую часть жизни занимает фигурное катание, процентов 90. Даже в YouTube чаще смотрю интервью или выступления спортсменов.

А так люблю поиграть в Counter-Strike. Если бы не был фигуристом, то стал бы киберспортсменом. Люблю поиграть, у меня это получается достаточно хорошо», – рассказал Рухин.

В октябре фигурист стал десятым на этапе Гран-при России в Омске и шестым в Красноярске.