Денис Ходыкин о Гран-при в Красноярске: «В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Серия Гран-при России Фигурное катание

Денис Ходыкин оценил выступление пары на Гран-при в Красноярке.

Вместе с Таисией Собининой они заняли четвертое место, несмотря на проблемы со спиной у партнерши накануне турнира.

– Положительные эмоции были. Нам удалось показать чистые прокаты, относительно чистые – для зрителей. Для нас по технической части были недочеты. Но в целом все элементы сделаны. Видим, куда двигаться дальше. У нас и у самих есть понимание, и тренеры подскажут. Они понимают нюансы, пообщаются с коллегами-специалистами. Судьи никогда не откажут в том, чтобы подсказать недочеты.

С учетом травмы думаю, что даже не рассчитывали на тройку призеров?

– Верно, не рассчитывали. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал.

К тому же, мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет.

В первом сезоне будете требовать от себя результата, либо он полностью уйдет на становление?

– Мы не можем требовать результата... Мы можем только требовать работы от самих себя. И это мы делаем постоянно. Для меня результат – это наша чистая работа, когда нет претензий к себе. А итог по местам при нашей чистой работе – это оценка судей, их взгляд на наш труд. Требовать мы ничего не можем. Будем работать, чтобы быть выше и лучше... – сказал Ходыкин.

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9 комментариев

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Загимед
Слышишь, Алён? Дело говорит одногруппник
+24
-3
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galik55
Правильный настрой, трезвое осмысление своих возможностей. С наличием травмы у Таисии лучше не форсировать. Но очень понравились, контент достойный,удачи
+13
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Док Аксель
Зашёл на первоисточник и полностью прочитал интересное интервью. Денис профессионально и всё по делу говорит. Тренировочный процесс как и сами соревнования требуют профессионального подхода. Надо делать качественно и чисто свои прокаты, а судьи их будут оценивать. Интересная и перспективная пара. Партнёрша у Дениса весёлая и хорошенькая. Здоровья, удачи и без травм обоим.
+11
0
+11
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vanessa2021
Таисия такая хорошенькая девушка, видно, что Ходыкин прямо зажегся)))

Пара внешне прекрасно смотрится, дебют был удачный. Успеха!
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Алеся Ткаченко
Ответ Загимед
Слышишь, Алён? Дело говорит одногруппник
Алена даже своего мужа не слышит что ей какой-то Ходыкин
+11
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vanessa2021
Ответ Алеся Ткаченко
Алена даже своего мужа не слышит что ей какой-то Ходыкин
Ходыкин НАМНОГО более опытный партнер- парник чем Куница. Это очень заметно. Если бы Алена Косторная была серьезно настроена на победы в парном- надо было брать когото поопытнее в партнеры.

Ну а сейчас видимо Куницы или на пиар надеются или на грибы. Грибы им дали и немалые, никто на первом соревновании не получал компы 33 балла до них за кп. Но видимо обещали еще больше, поэтому Куницы и возмущались.
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galik55
Ответ imaxim
Косторная именно такая
Да, без Алены никак
+4
-1
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imaxim
Косторная именно такая
+5
-4
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Зашёл на первоисточник и полностью прочитал интересное интервью. Денис профессионально и всё по делу говорит. Тренировочный процесс как и сами соревнования требуют профессионального подхода. Надо делать качественно и чисто свои прокаты, а судьи их будут оценивать. Интересная и перспективная пара. Партнёрша у Дениса весёлая и хорошенькая. Здоровья, удачи и без травм обоим.
"Я слышу речь не мальчика, но мужа..."
Перед парой СХ с таким подходом к УТП, отношением к соревнованиям (стараются не бежать впереди паровоза), несомненно, открыты большие перспективы. Главное, чтобы здоровье не подвело !
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