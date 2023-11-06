Денис Ходыкин о Гран-при в Красноярске: «В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»

Денис Ходыкин оценил выступление пары на Гран-при в Красноярке.

Вместе с Таисией Собининой они заняли четвертое место, несмотря на проблемы со спиной у партнерши накануне турнира.

– Положительные эмоции были. Нам удалось показать чистые прокаты, относительно чистые – для зрителей. Для нас по технической части были недочеты. Но в целом все элементы сделаны. Видим, куда двигаться дальше. У нас и у самих есть понимание, и тренеры подскажут. Они понимают нюансы, пообщаются с коллегами-специалистами. Судьи никогда не откажут в том, чтобы подсказать недочеты.

– С учетом травмы думаю, что даже не рассчитывали на тройку призеров?

– Верно, не рассчитывали. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал.

К тому же, мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет.

– В первом сезоне будете требовать от себя результата, либо он полностью уйдет на становление?

– Мы не можем требовать результата... Мы можем только требовать работы от самих себя. И это мы делаем постоянно. Для меня результат – это наша чистая работа, когда нет претензий к себе. А итог по местам при нашей чистой работе – это оценка судей, их взгляд на наш труд. Требовать мы ничего не можем. Будем работать, чтобы быть выше и лучше... – сказал .