Татьяна Тарасова: «Зинина и Жилина потеряют от того, что не выступят на Гран-при России в Казани, а вот турнир – нет»

Тарасова высказалась о том, что Зинина и Жилина не выступят на этапе в Казани.

Тренер Анастасии Зининой ранее сообщил, что фигуристка пропустит соревнования из-за воспаления надкостницы.

– Кто-то другой будет участвовать вместо них, есть запасные. К тому же на этапе должны выступить Валиева, Горбачева, Муравьева. Зинина и Жилина потеряют от того, что не примут участие, а вот турнир – нет.

– Вы не знаете, почему Вероника Жилина пропускает последние этапы? Ее не было в Омске, теперь не будет в Казани...

– Тоже, наверное, травма, – не знаю. Никто ничего не писал, интервью у нее не брали, – сказала заслуженный тренер СССР.

Этап Гран-при России в Казани пройдет 11-12 ноября.