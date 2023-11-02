Татьяна Тарасова: «Зинина и Жилина потеряют от того, что не выступят на Гран-при России в Казани, а вот турнир – нет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Вероника Жилина Анастасия Зинина Серия Гран-при России Фигурное катание

Тарасова высказалась о том, что Зинина и Жилина не выступят на этапе в Казани.

Тренер Анастасии Зининой ранее сообщил, что фигуристка пропустит соревнования из-за воспаления надкостницы.

– Кто-то другой будет участвовать вместо них, есть запасные. К тому же на этапе должны выступить Валиева, Горбачева, Муравьева. Зинина и Жилина потеряют от того, что не примут участие, а вот турнир – нет.

– Вы не знаете, почему Вероника Жилина пропускает последние этапы? Ее не было в Омске, теперь не будет в Казани...

– Тоже, наверное, травма, – не знаю. Никто ничего не писал, интервью у нее не брали, – сказала заслуженный тренер СССР.

Этап Гран-при России в Казани пройдет 11-12 ноября. 

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k4rmazin2007
А про Акатьеву ТАТ рискнёт также сказать? Что-то её тоже не видно
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Наталья Кононенко
На последних шоу она была на видео
Зачем придумывать эту ерунду, видео с шоу общедоступны 😂 Они даже объявление делали, что Ники на шоу не будет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Наталья Кононенко
Так Плющенко постоянно видео выкладывает шоу или тренировок. Вон Жилина на шоу была, а Муравьевой совсем не видно
Жилиной на шоу не было, не придумывайте. Мура уже несколько раз сказала, что не любит когда ее снимают. Сама она выкладывает посты периодически.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Кононенко
А как там Муравьева? Что то ее не видно и не слышно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Лишь бы выздоровели.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k4rmazin2007
Ответ Наталья Кононенко
На последних шоу она была на видео
Не было её на шоу. Зачём врешь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Тарасова тоже что ли новости на спортсе узнает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
А по Жилиной была информация о снятии с этапа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Муравьева зато и триксель и квад крутить будет! Удачи Камиле Валиевой. Ее блюз в красном, это очень круто! И победы Алине Горбачевой, она лучшая!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зулфира Мухаметшина
Мура всех переплюнет.Мне она тоже нравится.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Іра Блоцкая-Вараксіна
Обожала когда-то ТАТ как комментатора, но времена те давно прошли.
Опять потеряют только фигуристки, а потом будем слушать о том, что смотреть было не на что.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Наталья Кононенко
А как там Муравьева? Что то ее не видно и не слышно
Соня заявлена в Казань.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Наталья Кононенко
А как там Муравьева? Что то ее не видно и не слышно
А как и где вы хотели о ней услышать? Она была на кп, ее заявили изначально в Казань и Мск.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Katerina Sunny
Тарасова тоже что ли новости на спортсе узнает?
А вы думаете, ей ежедневный доклад фельдъегерем из ставки федерации привозят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Olga.t
А по Жилиной была информация о снятии с этапа?
Скорее всего Вероничку просто передвинули на последние два этапа, чтобы форму успела набрать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий