Этери Тутберидзе: «Кто в сильнейшей разминке Олимпиады-2018 был с грудью? Только Загитова и Медведева»

Тутберидзе заявила, что путь Загитовой и Медведевой в спорте нельзя назвать коротким.

– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, , ...

– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.

– То есть это миф.

– Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие?

Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик, и я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.

У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить? – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».