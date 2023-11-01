Этери Тутберидзе: «Кто в сильнейшей разминке Олимпиады-2018 был с грудью? Только Загитова и Медведева»
Тутберидзе заявила, что путь Загитовой и Медведевой в спорте нельзя назвать коротким.
– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева...
– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.
– То есть это миф.
– Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие?
Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик, и я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.
У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить? – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Сотскова, Осмонд навскид. У них были. И они в КП в сильнейшей разминке были. Если они не в открытых купальниках напоказ то не значит что у них си не было. Все были.
Мияхару тоже можно причислить, но по желанию. Этих двух уже достаточно.
Это же садизм чистой воды.
Зачем такое говорить? Что тебя тошнит от вида ног своей спортсменки?
Ох, чем мы тут занимаемся в разделе ФК.
Пушапы не вчера придумали. Я не помню уже кто там как выглядел в 18-м году, но по той же Щербаковой прекрасно было видно, что объем костюмом увеличивают сознательно и целенаправленно.