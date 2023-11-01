Этери Тутберидзе: «Кто в сильнейшей разминке Олимпиады-2018 был с грудью? Только Загитова и Медведева»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Тутберидзе заявила, что путь Загитовой и Медведевой в спорте нельзя назвать коротким.

– Основная претензия сообщества – в том, что спортивный путь воспитанниц Этери Тутберидзе составляет очень короткий промежуток времени. Что вы своими методиками замедляете половое развитие у девочек, они не достигают пубертата. В этом возрасте легче всего даются прыжки, постановка программ, всех вращений. Вы выжимаете из них максимум, и они заканчивают карьеру. Примерами являются Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева...

– Медведева на Олимпиаде каталась – ей было 18 лет. А ко мне она пришла в шесть с половиной. Ну посчитайте теперь ее путь до Олимпиады со мной.

– То есть это миф. 

 – Про половое развитие – откройте, пожалуйста, сильнейшую разминку Олимпиады-2018. Кто на этой разминке с грудью? Только Загитова и Медведева. Тогда кто там тормозит развитие? 

Практически 13 лет – путь Медведевой до Олимпиады только у меня. Ей все довольно сложно давалось, я всегда подчеркивала, что она трудоголик, и я понимала, что так, как она работала у нас, она не будет нигде.

У них короткий путь? Никакой не короткий! А то, что они потом, взяв медаль, может быть, не хотят впахивать – мне что их, через силу заставить? – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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28 комментариев

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Амонра
Ох, у меня кончилось негодование, пошел нервный смех😆
+25
-3
+22
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Anna Morgan
заги была девочка девочкой, медведевы ушла в дефицит веса. Один из условий у Орсера было - набрать вес.
+18
-3
+15
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tanya_1111
Мне кажется ЭГ достигнет стадии сегодняшней ТАТ гораздо раньше по времени.
+15
-3
+12
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Иван Иванов
Ответ Anfitan
все побежали искать груди первой разминки?))))))
Таблетка для памяти.
Сотскова, Осмонд навскид. У них были. И они в КП в сильнейшей разминке были. Если они не в открытых купальниках напоказ то не значит что у них си не было. Все были.
Мияхару тоже можно причислить, но по желанию. Этих двух уже достаточно.
+11
0
+11
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Anfitan
все побежали искать груди первой разминки?))))))
+9
0
+9
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Pentrak
Вот ещё очень интересный отрывок: "У Алины ноги в олимпийский сезон ноги в кровь были стерты настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка. Я это скрывала, не показывала, потому что иначе она может не найти в себе силы дотерпеть. Как она это терпела — я не понимаю. Это все было ради Олимпиады, для того, чтобы откататься хорошо."
Это же садизм чистой воды.
+11
-3
+8
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Ярик01
У Медведевой и сейчас грудь сложно найти
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Anna Stefan
Этери правда верит, что кого-то реально волнует грудь, или возраст?🤔 В отношении кореянок, например, или некоторых европеек почему-то требования зреложенского теряют свою актуальность))) Их детские тельца какие надо тельца.
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ஹGrafLisik
Вот как раз на олимпиаде, да ещё и последнюю разминку точно на грудь не смотрели. Там эмоции зашкаливали другие.
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KMR
Это она про накладные?
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Jessi
Ответ Pentrak
Вот ещё очень интересный отрывок: "У Алины ноги в олимпийский сезон ноги в кровь были стерты настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка. Я это скрывала, не показывала, потому что иначе она может не найти в себе силы дотерпеть. Как она это терпела — я не понимаю. Это все было ради Олимпиады, для того, чтобы откататься хорошо." Это же садизм чистой воды.
Тоже заинтересовал этот отрывок
Зачем такое говорить? Что тебя тошнит от вида ног своей спортсменки?
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Даня Чебыкин
пошел просто какой-то лютый кринж. а может стоит сравнить состояние щербаковой на ои и после? там извините таааааакая прибавка веса, как будто у человека реально что-то с гормонами стряслось лютое. или может вспомнить рпп у липницкой... ну и где там грудь у загитовой в 18-м,эт надо поискать.может она там и есть, для любителей плоскодетского катания.
+7
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Ната555
Следующий пошел...
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Аля Иванова
Ответ Ярик01
У Медведевой и сейчас грудь сложно найти
У вас тоже, может, что-то сложно найти, но вы как-то живёте с этим.
+4
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Лакс
Опять присочинила - у Каро, Кэтлин и Каори грудь наблюдалась. Только у Сатоко пропорционально остальному.
Ох, чем мы тут занимаемся в разделе ФК.
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Orange carrot
Грудь у Медведевой в 2018?😀ее там и сейчас особо нет
+2
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Orange carrot
Ответ Pentrak
Вот ещё очень интересный отрывок: "У Алины ноги в олимпийский сезон ноги в кровь были стерты настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка. Я это скрывала, не показывала, потому что иначе она может не найти в себе силы дотерпеть. Как она это терпела — я не понимаю. Это все было ради Олимпиады, для того, чтобы откататься хорошо." Это же садизм чистой воды.
Ну посмотрите на фото ног балерин
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мистер бин
Я даже у Семенович не замечал ничего выдающегося во время ее спортивной карьеры.
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Katerina Sunny
Загитова очень сильно изменилась после ЧМ 2019. А про настоящее время и говорить нечего.
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Oleandra
Ой, там всем досталось, и Тарасовой, и Мишину, и Родниной, и Бобровой, и даже Терюшкову, Вайцеховской, Урманову, улыбчивой тренерше.. благодать просто)
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Роман Волков
Ответ Иван Иванов
Таблетка для памяти. Сотскова, Осмонд навскид. У них были. И они в КП в сильнейшей разминке были. Если они не в открытых купальниках напоказ то не значит что у них си не было. Все были. Мияхару тоже можно причислить, но по желанию. Этих двух уже достаточно.
Дайте ссылку, где мне Посмотреть на Си....🧐😲😳😂
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Delirium
Ответ Иван Иванов
Таблетка для памяти. Сотскова, Осмонд навскид. У них были. И они в КП в сильнейшей разминке были. Если они не в открытых купальниках напоказ то не значит что у них си не было. Все были. Мияхару тоже можно причислить, но по желанию. Этих двух уже достаточно.
>Сотскова, Осмонд навскид. У них были.

Пушапы не вчера придумали. Я не помню уже кто там как выглядел в 18-м году, но по той же Щербаковой прекрасно было видно, что объем костюмом увеличивают сознательно и целенаправленно.
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Anna Stefan
Ответ Oleandra
Ой, там всем досталось, и Тарасовой, и Мишину, и Родниной, и Бобровой, и даже Терюшкову, Вайцеховской, Урманову, улыбчивой тренерше.. благодать просто)
🤣🤣🤣 Жжжот напалмом. Болодце аж кипит✌
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Elena Grishanova
Ответ Pentrak
Вот ещё очень интересный отрывок: "У Алины ноги в олимпийский сезон ноги в кровь были стерты настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ноги из ботинка. Я это скрывала, не показывала, потому что иначе она может не найти в себе силы дотерпеть. Как она это терпела — я не понимаю. Это все было ради Олимпиады, для того, чтобы откататься хорошо." Это же садизм чистой воды.
А ещё больший садизм об этом сообщать на публику((. Ее тошнило, видишь ли(( Без тормозов вообще...
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