Юко Кавагути об Исинбаевой: «Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься делом, надо уметь молчать»
Юко Кавагути считает, что Елена Исинбаева зря назвала свои звания номинальными.
«Елена Исинбаева должна быть благодарна за присвоение ей воинских званий, потому что это очень важно.
Когда я приехала (в Россию), у меня ничего не было, но потом оказалось, что я стала заслуженным мастером спорта. Я не понимала, что это значит, а теперь понимаю. Из-за того, что у меня есть такое звание, ко мне относятся лучше. Я закончила университет, пусть даже без красного диплома, но меня стали приглашать на разные мероприятия. Наверное, это все из-за заслуг.
В Японии эти звания не дают никаких преимуществ, как и японские – здесь. Конечно, мы говорим не о воинских званиях, а о спортивных, но тем не менее.
Возможно, Елена считает эти звания номинальными, но лучше это не озвучивать. Если в России это почетно, то в знак уважения лучше не говорить, как она. Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься своим делом, надо расставить границы и уметь молчать, чтобы не оскорблять других.
Разве все эти звания обязывают ее жить в России? Это лишает ее свободы? В этом смысле я могу ее понять. Да, нужно гордиться воинскими званиями, но она спортсменка, которая не участвовала в военных действиях», – сказала двукратная чемпионка Европы в парном катании.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
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