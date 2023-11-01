Юко Кавагути об Исинбаевой: «Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься делом, надо уметь молчать»

Юко Кавагути считает, что Елена Исинбаева зря назвала свои звания номинальными.

« должна быть благодарна за присвоение ей воинских званий, потому что это очень важно.

Когда я приехала (в Россию), у меня ничего не было, но потом оказалось, что я стала заслуженным мастером спорта. Я не понимала, что это значит, а теперь понимаю. Из-за того, что у меня есть такое звание, ко мне относятся лучше. Я закончила университет, пусть даже без красного диплома, но меня стали приглашать на разные мероприятия. Наверное, это все из-за заслуг.

В Японии эти звания не дают никаких преимуществ, как и японские – здесь. Конечно, мы говорим не о воинских званиях, а о спортивных, но тем не менее.

Возможно, Елена считает эти звания номинальными, но лучше это не озвучивать. Если в России это почетно, то в знак уважения лучше не говорить, как она. Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься своим делом, надо расставить границы и уметь молчать, чтобы не оскорблять других.

Разве все эти звания обязывают ее жить в России? Это лишает ее свободы? В этом смысле я могу ее понять. Да, нужно гордиться воинскими званиями, но она спортсменка, которая не участвовала в военных действиях», – сказала двукратная чемпионка Европы в парном катании.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре