Юко Кавагути об Исинбаевой: «Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься делом, надо уметь молчать»

Теги Юко Кавагути Елена Исинбаева сборная России пары Фигурное катание

Юко Кавагути считает, что Елена Исинбаева зря назвала свои звания номинальными.

«Елена Исинбаева должна быть благодарна за присвоение ей воинских званий, потому что это очень важно.

Когда я приехала (в Россию), у меня ничего не было, но потом оказалось, что я стала заслуженным мастером спорта. Я не понимала, что это значит, а теперь понимаю. Из-за того, что у меня есть такое звание, ко мне относятся лучше. Я закончила университет, пусть даже без красного диплома, но меня стали приглашать на разные мероприятия. Наверное, это все из-за заслуг.

В Японии эти звания не дают никаких преимуществ, как и японские – здесь. Конечно, мы говорим не о воинских званиях, а о спортивных, но тем не менее.

Возможно, Елена считает эти звания номинальными, но лучше это не озвучивать. Если в России это почетно, то в знак уважения лучше не говорить, как она. Если хочешь скандала – говори все что угодно. А если хочешь спокойно заниматься своим делом, надо расставить границы и уметь молчать, чтобы не оскорблять других.

Разве все эти звания обязывают ее жить в России? Это лишает ее свободы? В этом смысле я могу ее понять. Да, нужно гордиться воинскими званиями, но она спортсменка, которая не участвовала в военных действиях», – сказала двукратная чемпионка Европы в парном катании.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

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17 комментариев

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Туц
Полностью согласна. Нужно было сразу отказываться от званий если они не нужны и считает их номинальными. А раз согласилось то стоило проявить уважение.
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Дружба11
Как говорится-нет пророка в своем Отечестве, но есть Юко Кавагути, которая понимает что надо проявлять уважение к поощрениям и статусам,которые присваивает страна,это только у нас лицемерие и предательство Исинбаевой будут оправдывать и покрывать на высшем уровнем начиная от Навок с царедворцами,целующими ручки клянущим граждан России , Тарасовых и других перевертышей.
+23
-11
+12
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Olga.t
В менталитете японцев относиться с уважением и к наградам, и к людям, оказавшим тебе честь. У россиян отношение меняется в зависимости от обстоятельств.
+14
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Iuliia Timofeyeva
браво умному человеку
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Лемур
Отсюда вывод: нефиг разбрасываться званиями для всяких неблагодарных паразитов.
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Андрей Собченко
Ответ Mustafa Mustafa
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если приходится уточнять о ком сообщение - то пишет его явно тоже не гений
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Черный Дворник
Да....лучше молчать, чем говорить....
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Mustafa Mustafa
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Павел Сморщков
"Озвучивают" видеопродукцию. Например, фильмы. Актёры озвучания. Как же вы задрали своей безграмотностью!
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AVKU
Хорошо так рассуждать с японским то паспортом, с ним нет ограничений на работу в спортивных организациях. Вот если бы она была россиянкой, тогда имела бы право так говорить. По факту звания у спортсменов действительно номинальные, их просто не нужно давать, если человек не служит.
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Добрый_Ээх
Ответ Туц
Полностью согласна. Нужно было сразу отказываться от званий если они не нужны и считает их номинальными. А раз согласилось то стоило проявить уважение.
Она не сказала, что нужно отказываться от званий. Она сказала, что лучше молчать об отношении к ним для своего спокойствия.
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Железная Леди
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Ответ Дружба11
Как говорится-нет пророка в своем Отечестве, но есть Юко Кавагути, которая понимает что надо проявлять уважение к поощрениям и статусам,которые присваивает страна,это только у нас лицемерие и предательство Исинбаевой будут оправдывать и покрывать на высшем уровнем начиная от Навок с царедворцами,целующими ручки клянущим граждан России , Тарасовых и других перевертышей.
а эта Юка в своем отечества?
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Iuliia Timofeyeva
браво умному человеку
Юка тоже вещь в себе. полжизни выступала за Японию , а потом поменяла подданство ради выступления на ОИ , где пара должна быть от одной страны.
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