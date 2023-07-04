Кавагути о переезде в Россию: «Шоком были туалеты. Еще вода – подружилась с ней только через десять лет»
Фигуристка Юко Кавагути рассказала, что ее шокировало в России.
Кавагути выступала за Россию в паре с Александром Смирновым с 2006 по 2017-й.
– Я могу перестраиваться очень легко и очень люблю учить языки. Всегда мечтала использовать несколько языков. У Тамары Николаевны была любимая штука: ну если у тебя не получится в фигурном катании, то зато ты теперь знаешь русский язык. Когда я это слышала, то я не понимала ее шутку, мне так обидно было. Но сейчас я воспринимаю все с юмором.
– То есть ты даже стала понимать русский юмор?
– Ну да. Но не совсем. До сих пор не все.
– А что было самое сложное при переезде в Россию? Другая же культура, еда, метро.
– Еда – нормально, метро тоже нормально. Что было шоком? Туалеты.
– Не подогревается сиденье?
– Да нет! Просто туалеты и вода. Я с водой подружилась только через десять лет. С телефоном еще – было сложно созвониться с мамой, интернационального телефона не было.
– А как твои родители восприняли твой переезд в Россию?
– Они как-то нормально относились. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, то тогда они спокойны. Они доверяли Тамаре Николаевне. Моя семья не прямо богатая была, обычная в Японии. Но из-за курса валют в России все было дешево. Сейчас вот очень дорого. А тогда как-то смогли, – рассказала Кавагути в интервью Максиму Транькову.
Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
Кавагути бы там вообще в обморок упала.
А вода Питерская могла просто не подойти для кожи или для питья . Но для питья бутилированная разнообразная
и в начале 2000 гг была разнообразная.
Особенно учитывая год, когда Кавагути приехала в Россию. В середине нулевых не так чтобы уж совсем чисто было.
Были же цифры Росстата, в России больше 20 процентов так живут.
Но нам тут сейчас не до туалетов, другие приоритеты у некоторых 🤦🏻♂️
Относительно туристических мест- самый гадкий, грязный туалет я видела в Париже около Эйфлевой башни. И еще туалет на горнолыжном склоне в Австрии. Хуже не может быть.
Не беру в расчет такие страны как Индия, где антисанитария и грязь- образ жизни. Некий местный колорит)))