Кавагути о переезде в Россию: «Шоком были туалеты. Еще вода – подружилась с ней только через десять лет»

Теги Юко Кавагути Максим Траньков Тамара Москвина сборная России пары Фигурное катание

Фигуристка Юко Кавагути рассказала, что ее шокировало в России.

Кавагути выступала за Россию в паре с Александром Смирновым с 2006 по 2017-й.

– Я могу перестраиваться очень легко и очень люблю учить языки. Всегда мечтала использовать несколько языков. У Тамары Николаевны была любимая штука: ну если у тебя не получится в фигурном катании, то зато ты теперь знаешь русский язык. Когда я это слышала, то я не понимала ее шутку, мне так обидно было. Но сейчас я воспринимаю все с юмором.

– То есть ты даже стала понимать русский юмор?

– Ну да. Но не совсем. До сих пор не все.

– А что было самое сложное при переезде в Россию? Другая же культура, еда, метро.

– Еда – нормально, метро тоже нормально. Что было шоком? Туалеты. 

– Не подогревается сиденье?

– Да нет! Просто туалеты и вода. Я с водой подружилась только через десять лет. С телефоном еще – было сложно созвониться с мамой, интернационального телефона не было.

– А как твои родители восприняли твой переезд в Россию?

– Они как-то нормально относились. Если я занимаюсь тем, что мне нравится, то тогда они спокойны. Они доверяли Тамаре Николаевне. Моя семья не прямо богатая была, обычная в Японии. Но из-за курса валют в России все было дешево. Сейчас вот очень дорого. А тогда как-то смогли, – рассказала Кавагути в интервью Максиму Транькову.

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43 комментария

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vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите.

Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
+16
-5
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Кокич
Я в далёком детстве у бабушки в ведро ходил.
Кавагути бы там вообще в обморок упала.
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AllaS
С туалетами все ясно. В Японии туалеты на все вкусы, а не только нужды . Ну, уж гигиенический душ это обязательно в каждом и не только в Японии , но и других Странах. У нас сейчас появляются такие , а у них это в каждой организации и в общественных естественно тоже.
А вода Питерская могла просто не подойти для кожи или для питья . Но для питья бутилированная разнообразная
и в начале 2000 гг была разнообразная.
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Sebilya Fezaziyeva
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
Во-первых, очень грязно, во-вторых, думаю, что нет биде. Туркам, да и всем мусульманам, сложно в этом плане.
+10
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Raduga
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
В Японии не была, но была в России много где. И полностью с ней согласна. Была в монастыре, не буду уточнять, в каком. Там вообще, по-моему, ни разу не убирали в туалете. И это монастырь. Про другие туристические места я вообще молчу. Но можете не верить, ваше право.
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Ostinato
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
Чистотой. Особенно касается общественных мест. Условно в Москве и Питере в ресторанах еще нормально, но вот на вокзалах и где-нибудь не в столицах - мрак.
Особенно учитывая год, когда Кавагути приехала в Россию. В середине нулевых не так чтобы уж совсем чисто было.
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sabur
Она говорит про дырки в полу. Ведь по статистики 20 процентов в РФ справляются в дырку в полу
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Brokkoli
Для меня тоже было шоком унитазы в Японии. С панелью управления на которой разный напор воды под разными углами, звуковые эффекты и прочие чудеса. Туалеты там бесплатные и повсеместно
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Raduga
Ответ ОлесяОлеська
Где это у вас? Я почти 25 лет живу на свете, и во многих городах была, турбазах. И в глаза не видела дырки. даже представить не могу что из себя представляют. У всех тёплые туалеты дома.
Я живу больше вас, много где была. Поверьте, мне самой очень грустно от этой картины. В монастырях во многих, в усадьбах, в уличных туалетах (но это понятно, речь именно про туристические места). Не хочу конкретно писать, где. В отелях и ресторанах как раз обычно всё хорошо. А вот в туристических местах всё печально очень. На Кавказе там вообще один грязный туалет и горы кругом.
+6
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baxinya
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
Была подруга в Японии, там вообще уже другая цивилизация
+7
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yulia-25.ru
Ответ vanessa2021
Пожалуйста, дайте конкретный адрес такого туалета в России
Во многих городах небольших на вокзалах до сих пор именно такие туалеты.
+3
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DAB25
Ответ Кокич
Я в далёком детстве у бабушки в ведро ходил. Кавагути бы там вообще в обморок упала.
Ну как "там", пока ещё совсем даже тут можно упасть, нужно только в глубинку, подальше от Москвы, уехать))
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DAB25
Ответ ОлесяОлеська
Где это у вас? Я почти 25 лет живу на свете, и во многих городах была, турбазах. И в глаза не видела дырки. даже представить не могу что из себя представляют. У всех тёплые туалеты дома.
Да немало где, на самом деле. Точно знаю, что в некоторых небольших городах (про посёлки и прочие деревни даже не говорю) вообще отсутствует централизованная канализация...
Были же цифры Росстата, в России больше 20 процентов так живут.
Но нам тут сейчас не до туалетов, другие приоритеты у некоторых 🤦🏻‍♂️
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milan_lia
Ответ ОлесяОлеська
Тоже не поняла её. Может шокирована что у нас нормальные туалеты и вода везде. Пропаганда зарубежом всё про какие-то уличные дырки в России рассказывает.
а вы из Москвы выезжали? Я много путешествовала по регионам. Помню одну из усадеб (по-моему Грибоедова) там реально туалет был во дворе и дырка. Так много где. Что говорить, если у нас в метро туалеты появились года три назад? А в электричках межгородских до сих пор один в первом вагоне. Вам рассказать в каком он состоянии? Поэтому - да, туалетная проблема в России есть.
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milan_lia
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
у нас в поездах еще не так давно какие туалеты были? правильно просто дырка наружу. Сейчас поставили био, уже хорошо. Поэтому речь не про дома вовсе, а про туристические места, про общественные. А была во многих музеях, проблема реально есть, до сих пор. Особенно если музей не Федерального, а регионального значения.
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Arraches
С телефоном она не права . В те годы без проблем можно было звонить за рубеж с городского телефона . Звони , сколько хочешь , только тариф другой .
+3
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notafan
Ответ vanessa2021
Чем японские туалеты отличаются от российских? Кто был в Японии, подскажите. Там сиденье с подогревом или еще какието фишки?;
В самом начале девяностых в нашем НИИ когда стали работать с французами, к нам приехала девушка из Франции на стажировку, так она целый рабочий день терпела. Наши девушки потом рассказали. это конечно совсем давно было, но тем не менее
+2
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yulia-25.ru
Ответ Raduga
В Японии не была, но была в России много где. И полностью с ней согласна. Была в монастыре, не буду уточнять, в каком. Там вообще, по-моему, ни разу не убирали в туалете. И это монастырь. Про другие туристические места я вообще молчу. Но можете не верить, ваше право.
Я вам верю, видела.
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yulia-25.ru
Ответ baxinya
Была подруга в Японии, там вообще уже другая цивилизация
Там всегда была другая цивилизация.
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Raduga
Ответ vanessa2021
Пожалуйста, назовите этот монастырь. Потому что мы как раз любим ездить по российским монастырям и там туалеты очень хорошие, местами сказочно красивые. И чистые. Относительно туристических мест- самый гадкий, грязный туалет я видела в Париже около Эйфлевой башни. И еще туалет на горнолыжном склоне в Австрии. Хуже не может быть. Не беру в расчет такие страны как Индия, где антисанитария и грязь- образ жизни. Некий местный колорит)))
В Волгоградской области. Сам монастырь прекрасен, не хочу делать анти-рекламу.
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yulia-25.ru
Ответ vanessa2021
Можете назвать конкретный "небольшой город"? Просто мы очень любим путешествовать именно по старинным небольшим русским городам- там все чисто и туалеты везде нормальные.
Могу. Артём, Прим. Край.
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milan_lia
Ответ ОлесяОлеська
Где это у вас? Я почти 25 лет живу на свете, и во многих городах была, турбазах. И в глаза не видела дырки. даже представить не могу что из себя представляют. У всех тёплые туалеты дома.
теплые туалеты дома, вы правы, но не в общественных местах. А вот я была на Алтае, там еще есть туалеты на улице с дырками, поверьте мне. Возможно вы были на ВИП турбазах.
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CCKostjan
Ответ vanessa2021
Пожалуйста, дайте конкретный адрес такого туалета в России
Аэропорт Грозный например
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vanessa2021
Ответ Raduga
В Японии не была, но была в России много где. И полностью с ней согласна. Была в монастыре, не буду уточнять, в каком. Там вообще, по-моему, ни разу не убирали в туалете. И это монастырь. Про другие туристические места я вообще молчу. Но можете не верить, ваше право.
Пожалуйста, назовите этот монастырь. Потому что мы как раз любим ездить по российским монастырям и там туалеты очень хорошие, местами сказочно красивые. И чистые.

Относительно туристических мест- самый гадкий, грязный туалет я видела в Париже около Эйфлевой башни. И еще туалет на горнолыжном склоне в Австрии. Хуже не может быть.

Не беру в расчет такие страны как Индия, где антисанитария и грязь- образ жизни. Некий местный колорит)))
+4
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milan_lia
Ответ vanessa2021
Ездим в российских поездах регулярно- чистейше все, включая туалеты. В туалетах даже обычных сидячих вагонов, помимо туалетной бумаги, наборов помывочных- освежительных средств есть даже одноразовые сидушки на унитазы.
я езжу каждый день на пригородной электричке ничего такого нет. Может быть вы ездите в СВ, то да. Но, увы, это не везде так.
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