Аделия Петросян: «С Тутберидзе во время этапа не контактировала. Она общалась с Дудаковым, со мной потом поговорят»
Аделия Петросян высказалась об отсутствии Этери Тутберидзе на Гран-при России.
Петросян сегодня одержала победу на этапе в Омске. Тутберидзе сопровождала грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США.
«С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), со мной потом поговорят, ха-ха. Влияет ли, три тренера за бортиком или один? Да нет, я обычно об этом не обращаю на это внимания.
Настраиваюсь в основном только с собой. Ой, что-то я не то говорю вообще... Но в общем, настраиваюсь сама. И потом, когда тренеры говорят свои указания, стараюсь их слушаться, их рекомендации мне чаще всего помогают», – сказала фигуристка.
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
Но она проявила после вчерашнего характер, чему мы и несказанно рады.