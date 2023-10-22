Аделия Петросян: «С Тутберидзе во время этапа не контактировала. Она общалась с Дудаковым, со мной потом поговорят»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Аделия Петросян Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Аделия Петросян высказалась об отсутствии Этери Тутберидзе на Гран-при России.

Петросян сегодня одержала победу на этапе в Омске. Тутберидзе сопровождала грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США.

«С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), со мной потом поговорят, ха-ха. Влияет ли, три тренера за бортиком или один? Да нет, я обычно об этом не обращаю на это внимания.

Настраиваюсь в основном только с собой. Ой, что-то я не то говорю вообще... Но в общем, настраиваюсь сама. И потом, когда тренеры говорят свои указания, стараюсь их слушаться, их рекомендации мне чаще всего помогают», – сказала фигуристка.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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11 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Вот в таких условиях боя, когда есть достойная соперница, и проявляется чемпионский характер. Аделия, после неудачи, успокоилась и смогла взять победу.
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Gaga Gaga
аделия умница
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Зулфира Мухаметшина
Профессионально откатала и красиво.Молодец.За ТШТ как за себя болею.
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Док Аксель
Сегодня в ПП Аделия была хороша. На высокой скорости, красиво и чётко откатала программу.
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margo_rita
Ответ Зулфира Мухаметшина
Профессионально откатала и красиво.Молодец.За ТШТ как за себя болею.
а почему за ТШТ, а не за сплртсменок? я никак не могу понять, как это болеть за тренеров, а не за спортсменов?
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vb2c2sshnk
Аделия боец. И мне кажется правильная тактика выслать малышку в бой, на два этапа, прикрыв собой еще не восстановившуюся Соню и Майю. Аделия даже если бы проиграла( хотя в принципе не кому) и была бы 4, она за прошлый год за победу по любому мы была на главных стартах.
Но она проявила после вчерашнего характер, чему мы и несказанно рады.
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Юлия
Ответ Зулфира Мухаметшина
Профессионально откатала и красиво.Молодец.За ТШТ как за себя болею.
катала Аделия, а не тшт. как за них можно болеть. странные хрустоботы.
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pas33pas
Без Акатьевой скучно, нет достойного соперника. Аделия может ошибаться сколько угодно, и всё равно победа будет.
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nadenki
Были прокаты, когда прямо во время их,после падений, Адель смотрела на Э. Т и та ей давала указания, после которых всё получалось, а ведь это дело доли секунд. Сегодня верное решение приняли после падения, возможно не без рекомендаций Э. Т на этот счёт...
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Зиля Бадриева
Адель молодец, справилась.
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