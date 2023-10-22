Аделия Петросян: «С Тутберидзе во время этапа не контактировала. Она общалась с Дудаковым, со мной потом поговорят»

Аделия Петросян высказалась об отсутствии Этери Тутберидзе на Гран-при России.

сегодня одержала победу на этапе в Омске. Тутберидзе сопровождала грузинского фигуриста Нику Эгадзе на Гран-при США.

«С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем ( ), со мной потом поговорят, ха-ха. Влияет ли, три тренера за бортиком или один? Да нет, я обычно об этом не обращаю на это внимания.

Настраиваюсь в основном только с собой. Ой, что-то я не то говорю вообще... Но в общем, настраиваюсь сама. И потом, когда тренеры говорят свои указания, стараюсь их слушаться, их рекомендации мне чаще всего помогают», – сказала фигуристка.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет