Вайцеховская о Гран-при России в Омске: «Когда у тебя в огромном дворце фактически нет проплешин на трибунах, организаторам хочется в ножки поклониться»

Теги болельщики Елена Вайцеховская Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о заполняемости трибун на Гран-при России в Омске.

«Вторым этапом Гран-при России Омск точно заработал право проводить у себя любые соревнования по фигурному катанию, причем на пятилетку вперед.

Все-таки, когда у тебя в огромном дворце фактически нет проплешин на трибунах, так характерных для фигурного катания в последнее время, организаторам хочется в ножки поклониться. Респект...» – написала журналист.

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9 комментариев

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Адриана
Почему " респект", а не просто по русски "уважение".
+6
-2
+4
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Wiley Fox
Ответ Адриана
Почему " респект", а не просто по русски "уважение".
А где твое уважение к русскому языку?
+7
-3
+4
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Анастасия Прудникова
Дв, хорошо, что публики на трибунах много было. В Омске много любителей фигурного катания, получается.
+2
0
+2
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oldparakhod
Конов категорически не согласен..))
0
0
0
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Анастасия Прудникова
Ответ Анастасия Прудникова
Дв, хорошо, что публики на трибунах много было. В Омске много любителей фигурного катания, получается.
Правда, бывает мало публики по причине того, что соревнование проводится в такое время, когда большинство населения работает, а не потому, что людям фк не интересно.
0
0
0
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angelbf@mail.ru
Ответ Анастасия Прудникова
Правда, бывает мало публики по причине того, что соревнование проводится в такое время, когда большинство населения работает, а не потому, что людям фк не интересно.
С момента нашего отстранения, все соревнования по ФК проходят по выходным, куда уж удобнее
0
0
0
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