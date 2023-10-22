Вайцеховская о Гран-при России в Омске: «Когда у тебя в огромном дворце фактически нет проплешин на трибунах, организаторам хочется в ножки поклониться»

Елена Вайцеховская высказалась о заполняемости трибун на Гран-при России в Омске.

«Вторым этапом Гран-при России Омск точно заработал право проводить у себя любые соревнования по фигурному катанию, причем на пятилетку вперед.

Все-таки, когда у тебя в огромном дворце фактически нет проплешин на трибунах, так характерных для фигурного катания в последнее время, организаторам хочется в ножки поклониться. Респект...» – написала журналист.