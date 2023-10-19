«Обожаю баню, она спасает». Мозалев о восстановлении после стартов
Российский фигурист Андрей Мозалев назвал баню незаменимым средством при восстановлении после стартов.
Сегодня Мозалев выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга, набрав 101,47 балла.
«К прокату подходил спокойно. Только недавно приехал с этапа Гран-при России в Уфе, и вот эти соревнования для меня – как контрольный прокат. Все-таки домашние соревнования, там, где я постоянно тренируюсь, это был как тренировочный прокат.
Можно было получше сделать аксель, дорожку я немножко «закосячил», поставили второй уровень вместо четвертого. Это больше из-за того, что мне нужно было поточить коньки, а я только приехал с этапа и не хотел перед этим стартом идти. Завтра сразу после произвольной поточу, шаги будут четче.
100 баллов раньше уже были, в прошлом сезоне на Кубке Первого канала, там набирал 104 балла. Готовиться буду здесь, на этом же льду, спокойно, без спешки. В принципе, я готов, нужно только голову собрать.
Соревнования нон-стоп – это тяжело? Физически – тяжело, морально с каждым разом становится все легче и легче.
Как восстанавливаюсь? Хожу в баню каждую неделю, в субботу она у меня. Обожаю баню, она спасает, массаж, восстановительные процедуры, у нас их много. Но баня лучше всего, она незаменима.
Нравится ли мне идея соединения сюжета двух программ? Конечно, нравится, я бы не катал бы, если бы мне не нравилось. Музыку предложили тренеры, идею, всю историю, либретто придумала моя фан-группа», – рассказал Мозалев.
В чем логика? Или просто опечатка?
Какая же у нас интересная мужская одиночка. Непредсказуемый результат каждого соревнования, такие разные парни!
Раскалю я себя, распалю
На полоке, у самого краюшка
Я сомненья в себе истреблю
Разомлею я до неприличности
Ковш холодной - и всё позади
И наколка времëн культа личности
Засинеет на левой груди... "