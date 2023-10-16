«Это тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен». Мама Муравьевой рассказала, почему Софья тренируется у Плющенко
Мама Софьи Муравьевой рассказала, почему фигуристка тренируется у Плющенко.
«На вопрос «почему Евгений Викторович Плющенко» отвечу один раз...
Там, где работают со спортсменом, где поддерживают, где есть люди, с которыми можно работать, быть честными и открытыми, где тебя услышат и поймут... И там, где в глаза скажут правду – это и есть тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен», – написала Ольга Муравьева.
Контракты западного образца-они такие...😂
Ну что, пиар перед 2 этапом начался. Смотрим.
так что выступление мамы Сони настораживает, как и то что Соню давно не видно на шоу.
И видимо сама Мура или мама чем-то не удовлетворила ЭТ до ЕП.
А там контракты западного образца еще грядут.
Вон Тутберидзе вообще плевать на своих учениц. Она сейчас спокойно разъезжает по турнирам своей дочи за границей. Хотя уж на прокат своей главной надежды Петросян могла бы и прилететь
И она ничего не скрывает. А вы зачем ее покрываете?