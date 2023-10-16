«Это тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен». Мама Муравьевой рассказала, почему Софья тренируется у Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Софья Муравьева Фигурное катание

Мама Софьи Муравьевой рассказала, почему фигуристка тренируется у Плющенко.

«На вопрос «почему Евгений Викторович Плющенко» отвечу один раз...

Там, где работают со спортсменом, где поддерживают, где есть люди, с которыми можно работать, быть честными и открытыми, где тебя услышат и поймут... И там, где в глаза скажут правду – это и есть тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен», – написала Ольга Муравьева.

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84 комментария

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Игнат Макаров
Зайдите в бухгалтерию распишитесь за премию, задание отработали норм
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Самая цитируемая и вообще недура
Забыла добавить :"Передаю спасибо лично Яне Александровне".
Контракты западного образца-они такие...😂
Ну что, пиар перед 2 этапом начался. Смотрим.
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N-fox
Прямо агитка) Все таланты - к нам! (Талантов не хватает). Мы будем честными и открытыми, скажем правду в глаза, услышим и поймем, поддержим и простим после возвращения к Тутберидзе и уходу к Соколовской, например))
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Tatiana Klm
Соня нашла своего тренера, а не заслужила - и это замечательно. Каждый спортсмен заслуживает того, чтобы выбирать тренерский штаб, работа в котором именно ему подходит. АП - хороший выбор, но не для всех: и уходили некоторые, не добившись результатов, и не срабатывались с тренерами - все как везде. АП - не таблетка счастья))
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Леди Брэкнелл
Если Ольга это читает, очень прошу ее убрать комментарии на своём канале и перестать отвечать на вопросы, пишите про платья и всё! Что бы вы не написали, даже самое невинное, это притащат на спортс и будут хейтить, а страдать будет Соня! Не нужно это всё. Вы хорошие люди, вы не заслуживаете этого.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ tanya_1111
Сейчас маме Софьи разъяснят как сильно она не права.
Нет, ну почему же. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Если мама считает, что катание одинаковых программ с одинаковым страдальческим выражением лица, в красивых, но абсолютно одинаковых платьях, для ее дочери лучшее, то почему нет-то?
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Рябиновые бусы
вот совсем недавно слушали про добрую и семейную атмосферу в группе С., мол вторая мама она и блинчиками по субботам кормит, и всем хорошо там как дома и прочее.И сразу после этого две главные девочки группы сбежали из этого рая роняя тапки.
так что выступление мамы Сони настораживает, как и то что Соню давно не видно на шоу.
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Jessi
Ответ Хрустальный Гусенок
Муравьевы рады, что нашли для дочери «бесплатный лед». Но за «бесплатный лед» с Рудковской приходится платить… Плющенко нужен результат любой ценой, чтобы доказать мировому сообществу, что он является тренером первого выбора для каждого ученика, который может позволить себе оплату привилегии тренировок с олимпийским чемпионом. Все остальное скреплено контрактом «в западном стиле» с NDA и угрозой судебного преследования.
Первый тренер Сони Мария Клейменова писала об Ольге-все бы родители в ФК были такими разумными и адекватными. Соня катает, пока есть желание и здоровье и в АП они точно не из-за бесплатного льда.
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Lina Skylark
Ответ Oleandra
Типа призыв - все переходите в АП? ведь КАЖДЫЙ спортсмен это заслужил.. интересно, а с каким штабом сравнивает АП такая всезнающая мама Муравьёвой?
Она не сравнивает, а делится своим опытом (как родителя) и мнением. Отношения «спортсмен — тренер» — это в первую очередь человеческие отношения, поэтому кому-то будет хорошо у Плющенко, кому-то у Соколовской, кому-то в ТШТ… список можно продолжать, тренеров не так уж мало. Но то, о чём пишет мама Муравьёвой, — это основополагающие вещи. Взаимное уважение, внимание, включённость со стороны тренера — разве этого не заслуживает каждый?
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Jessi
Ответ Рябиновые бусы
вот совсем недавно слушали про добрую и семейную атмосферу в группе С., мол вторая мама она и блинчиками по субботам кормит, и всем хорошо там как дома и прочее.И сразу после этого две главные девочки группы сбежали из этого рая роняя тапки. так что выступление мамы Сони настораживает, как и то что Соню давно не видно на шоу.
Так Вам, нелюбителям все плохо-участвует в шоу-не готовится к соревнованиям, готовится к этапам и не участвует в шоу-списали
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ТатьянаВл
Ответ k4rmazin2007
Так понятно что щас прибегут фанаты ТШТ, пытаясь выставить слова мамы Сони как заказной пиар.
Так она же не была в ТШТ. Она же от Давыдова кажется перешла в АП? Причем тут ТШТ...
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Тайга86
А почему нет? У каждого спортсмена есть свой штаб, свой тренер, своя команда где ему нравится работать, где комфортно находиться, где хочется развиваться. Здорово, когда такие люди находятся и карьера спортсмена складывается в постоянстве и обоюдном желании идти только вместе. Наверное идеальнее не придумать.
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Jessi
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Нет, ну почему же. Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего. Если мама считает, что катание одинаковых программ с одинаковым страдальческим выражением лица, в красивых, но абсолютно одинаковых платьях, для ее дочери лучшее, то почему нет-то?
Вы ошибаетесь, Ольга шьёт Соне платья с самого начала ее карьеры, абсолютно разные платья и костюмы
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Лакс
Видимо тренер Давыдов с которым Мура перешла в ЦСКА из школы Чайковской не удовлетворяет таким высоким критериям.
И видимо сама Мура или мама чем-то не удовлетворила ЭТ до ЕП.
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Лека-Лека
Под Янкину диктовку
А там контракты западного образца еще грядут.
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Леди Брэкнелл
А я говорила, зря мама Сони этот канал затеяла. Будут вытаскивать вот так и поливать грязью ни за что, ни про что.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Jessi
Вы ошибаетесь, Ольга шьёт Соне платья с самого начала ее карьеры, абсолютно разные платья и костюмы
Наверно поэтому на прокате Муравьевой трибуна вокруг обсуждала-это старое платье или новое? 50/50 мнения разделились.
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Е...С
Ответ k4rmazin2007
А фанаты ТШТ чего возмущаются тут? Ну не во всех штабах же тренеры должны относиться к своим фигуристам как к дрессированным собачкам. Вон Тутберидзе вообще плевать на своих учениц. Она сейчас спокойно разъезжает по турнирам своей дочи за границей. Хотя уж на прокат своей главной надежды Петросян могла бы и прилететь
Думаю, из Японии сразу прилетела к дочке помочь с подготовкой. Интересно, проверяет кто-то находится ли она на работе, получая от государства не маленькие деньги за это. Вместе с поездкой в Японию, минимум две недели отдыхала.
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Black&White
Ответ Игнат Макаров
Зайдите в бухгалтерию распишитесь за премию, задание отработали норм
Как будто в ТШТ не отрабатаывают. Попробуй не похвалить всех, всегда и везде и в каждом посте в инстаграмме.
+9
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Е...С
Ответ Рябиновые бусы
вот совсем недавно слушали про добрую и семейную атмосферу в группе С., мол вторая мама она и блинчиками по субботам кормит, и всем хорошо там как дома и прочее.И сразу после этого две главные девочки группы сбежали из этого рая роняя тапки. так что выступление мамы Сони настораживает, как и то что Соню давно не видно на шоу.
Говорят Соня болеет, именно болеет, а не травма, поэтому будет как можно меньше участвовать в шоу.
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thelittlecreature
Наши вам поздравления
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k4rmazin2007
А фанаты ТШТ чего возмущаются тут? Ну не во всех штабах же тренеры должны относиться к своим фигуристам как к дрессированным собачкам.
Вон Тутберидзе вообще плевать на своих учениц. Она сейчас спокойно разъезжает по турнирам своей дочи за границей. Хотя уж на прокат своей главной надежды Петросян могла бы и прилететь
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Masha petrova
Ответ Алеся Ткаченко
Что-то от Давыдова все бегут
От Давыдова бегут потому что он курирует много групп фигуристов, в основном 9-12 лет, а юные звездуньи которых он готовит почти с нуля хотят что бы все внимание уделялось им и только им, а времени на всех не хватает.
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Юра Плисецкий
Ответ Voronok
Во-первых, по турнирам дочери она не разъезжает, не врите. Во вторых, как к собачкам относятся именно в АП, где по указке должны нахваливать штабик не только спортсмены, но и их родители.
Как не разъезжает, если есть фото в интернете? Тутберидзе в этом сезоне пока сосредоточена исключительно на спортсменах Грузинской сборной.
И она ничего не скрывает. А вы зачем ее покрываете?
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Леди Брэкнелл
Ответ ТатьянаВл
Вы меня с кем-то путаете.
нет не путаю, вы - болельщики Тутзе как только не оскорбляли Соню за внешность, особенно мужчины. Волосы дыбом, не представляю как это девочка читала.
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