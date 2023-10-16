«Это тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен». Мама Муравьевой рассказала, почему Софья тренируется у Плющенко

Мама Софьи Муравьевой рассказала, почему фигуристка тренируется у Плющенко.

«На вопрос «почему Евгений Викторович Плющенко» отвечу один раз...

Там, где работают со спортсменом, где поддерживают, где есть люди, с которыми можно работать, быть честными и открытыми, где тебя услышат и поймут... И там, где в глаза скажут правду – это и есть тренерский штаб, который заслужил каждый спортсмен», – написала Ольга Муравьева.