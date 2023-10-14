Татьяна Тарасова: «Олимпийское движение переживает очень серьезный кризис. С каждым годом оно все сильнее отдаляется от ценностей, которые должно нести»
Татьяна Тарасова заявила о серьезном кризисе олимпийского движения.
«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести.
Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе.
Сейчас олимпийское движение переживает очень серьезный кризис», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
с каждым годом оно все дальше от ценностей, которые должно беречь