Татьяна Тарасова: «Олимпийское движение переживает очень серьезный кризис. С каждым годом оно все сильнее отдаляется от ценностей, которые должно нести»

Теги Татьяна Тарасова МОК ОКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила о серьезном кризисе олимпийского движения.

«С каждым годом олимпийское движение все сильнее отдаляется от тех ценностей, которые оно должно в себе нести.

Цель простая: объединять спортсменов по всему миру, чтобы определить сильнейших в честной борьбе.

Сейчас олимпийское движение переживает очень серьезный кризис», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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5 комментариев

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Pkatushki
Естественно кризис. Более 120 государств запретили въезд на свою территорию с паспортом РФ. Какое после этого может быть движение. Состояние пробки!!! :))
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Olga.t
Не только олимпийское движение, весь мир переживает серьёзный кризис, всё взаимосвязано.
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Девушка Безимени
человечество переживает очень серьезный кризис
с каждым годом оно все дальше от ценностей, которые должно беречь
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Дорина
Денменция
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