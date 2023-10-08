«Цените и не забывайте своих родных людей». Загитова приехала в Ижевск на 70-летие дедушки

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что приехала к родственникам в Ижевск.

Олимпийская чемпионка показала, как смотрит свои детские фотографии. 

«Приехала в Ижевск на юбилей дедушки. Ему исполнилось 70 лет.  Цените и не забывайте своих родных людей», – написала Загитова. 

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Евдокимова
Алина - молодец! И родители - молодцы, хорошо воспитали дочь. Такие тёплые фото и видео!
+39
-11
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lialis
Какая же теплая семья у Алины,
+36
-10
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альмира2
Мило , уютно , по - домашнему .Молодец Алина . Дедушку с юбилеем !!!
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Видно, что в этой семье царят любовь, уважение и доброта. Счастливая Алина, это тепло будет всегда греть её.
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Как же всӗ по-доброму. светло и радостно!
+26
-7
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Здоровья и долгих лет жизни дедушке Алины!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marina Syrovova
Алина молодец, не забывает свои корни
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lubov Anikina
Хорошая семья у Алины, дружная, сумевшая сохранить настоящие семейные ценности.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arianne
Здоровья и долгих лет дедушке Алины! Моему дедушке сейчас 90, каждый год собираемся роднёй на его день рождения, и как же это здорово.
А такой дочерью и внучкой, как Алина, можно лишь гордиться. Добрая, воспитанная, заботливая.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Charliz
Так по-настоящему. Уютно! Напомнило детство!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lubov Anikina
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Хейтеры, вы хоть под этим постом можете обойтись без оскорблений?
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Ответ nikolett
Комментарий скрыт
Вряд ли, эти люди нуждаются в ваших советах.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
правильный посыл
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arianne
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Ага, а показала бы подарки, вы, второй фандом, первым делом бы написали, что хвастается и выпячивает финансовое положение, знаем-знаем) Что бы ни делала Алина, всё плохо и всё не так у вас.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Беречь и заботиться о родных всегда надо, да и приятно это делать. Больше внимания, заботы уделять, особенно бабушкам и дедушкам. Надо всегда ценить каждую минуту ТО, что ты имеешь сегодня и беречь. Больно когда теряем.
Сил и здоровье дедушке. Алина умничка! Рады что у неё такая дружная семья.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iririna
Алина не только прекрасная дочь своих родителей,но и заботливая и внимательная внучка.Не только по праздникам навещает своих бабушку с дедушкой,но и без повода может навесить своих родных.Правильно,Алина,родных надо ценить и любить!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oeva
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
А хлев с евроремонтом вам не надА? Это простой деревенский быт людей, всю жизнь живущих и работающих "на земле" своими руками. Это их дом, их веранда, их клеёнка, их баян, их ковер, всё любимое, родное, обжитое. Настоящее. Не для красивой картинки, не для одобрения от непонятных личностей.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Ответ nikolett
Комментарий скрыт
Да, у татар хорошие традиции, через головы не лезут, агента для хейта и оскорблений скромницы не нанимают, контракты им предлагают, а сами не сами покупают как у любимицы всея Китая.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
"Не забывайте писать,
Не забывайте звонить,
Не забывайте родным
Всегда о главном говорить.
Не забывайте родных,
Не забывайте о том,
Что лишь единственный раз
На свете мы живем!"
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olgacher
Ответ nikolett
Дедушку надо показывать. Фото его в молодости с бабушкой. А не себя любимую. Видео не очень согласуется с пафосной надписью. Всегда одна показуха. Нет искренности и настоящести в этом. А дед молодец. С юбилеем его.
Господи, и тут прикопались
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oeva
Ответ nikolett
Дедушку надо показывать. Фото его в молодости с бабушкой. А не себя любимую. Видео не очень согласуется с пафосной надписью. Всегда одна показуха. Нет искренности и настоящести в этом. А дед молодец. С юбилеем его.
Вам надо скатерть, выкрашенную веранду, фото деда с бабушкой в молодости ... (а если человек не желает, чтобы его фото показывали посторонним, м?) "Вы кто такие вообще?" (с)
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marina Syrovova
Ответ Irina Kistler
Комментарий скрыт
Она делится не с вами, а со своими поклонниками, и текс повнимательней почитайте
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Подгорных
Ответ Oeva
Вам надо скатерть, выкрашенную веранду, фото деда с бабушкой в молодости ... (а если человек не желает, чтобы его фото показывали посторонним, м?) "Вы кто такие вообще?" (с)
Это от скромного героя посланка. Так что не обращайте внимания, они ни дня без Алины не могут.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ Александр Подгорных
Да, у татар хорошие традиции, через головы не лезут, агента для хейта и оскорблений скромницы не нанимают, контракты им предлагают, а сами не сами покупают как у любимицы всея Китая.
А причём тут любимица всея Китая?! Вы бы хоть посмотрели в профиле, что Николетт является поклонницей Жени Медведевой!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Но фото виден ковер на стене. Мода такая была, помнится, у моих тоже висел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий