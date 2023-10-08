«Цените и не забывайте своих родных людей». Загитова приехала в Ижевск на 70-летие дедушки

Алина Загитова рассказала, что приехала к родственникам в Ижевск.

Олимпийская чемпионка показала, как смотрит свои детские фотографии.

«Приехала в Ижевск на юбилей дедушки. Ему исполнилось 70 лет. Цените и не забывайте своих родных людей», – написала Загитова.