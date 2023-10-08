«Цените и не забывайте своих родных людей». Загитова приехала в Ижевск на 70-летие дедушки
Алина Загитова рассказала, что приехала к родственникам в Ижевск.
Олимпийская чемпионка показала, как смотрит свои детские фотографии.
«Приехала в Ижевск на юбилей дедушки. Ему исполнилось 70 лет. Цените и не забывайте своих родных людей», – написала Загитова.
А такой дочерью и внучкой, как Алина, можно лишь гордиться. Добрая, воспитанная, заботливая.
Сил и здоровье дедушке. Алина умничка! Рады что у неё такая дружная семья.
Не забывайте звонить,
Не забывайте родным
Всегда о главном говорить.
Не забывайте родных,
Не забывайте о том,
Что лишь единственный раз
На свете мы живем!"