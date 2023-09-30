Федерация фигурного катания Москвы может создать рабочую группу для обращений спортсменов в сложных ситуациях

ФФКМ может создать рабочую группу для обращений спортсменов в сложных ситуациях.

Об этом сообщил президент федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов.

«Идут обращения родителей, мы каждое рассматриваем и тем или иным образом реагируем.

Это важнейший вопрос, мы видим это через соцсети, через прессу, в виде писем. Надо такие вещи законодательно регулировать.

Возможно, мы создадим рабочую группу, стоит это прописать и в новом уставе», – сказал Абдурахманов.

Елизавета Туктамышева: «Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми, но я сама через это не проходила. Если я такое увижу, молчать точно не стану»