Федерация фигурного катания Москвы может создать рабочую группу для обращений спортсменов в сложных ситуациях

Теги Федерация фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов Фигурное катание

ФФКМ может создать рабочую группу для обращений спортсменов в сложных ситуациях.

Об этом сообщил президент федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов.

«Идут обращения родителей, мы каждое рассматриваем и тем или иным образом реагируем.

Это важнейший вопрос, мы видим это через соцсети, через прессу, в виде писем. Надо такие вещи законодательно регулировать.

Возможно, мы создадим рабочую группу, стоит это прописать и в новом уставе», – сказал Абдурахманов.

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9 комментариев

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Я так понимаю, успешный опыт осваивания бюджетных денег в виде ничегонеделания с помощью "комиссии по этике", требует расширения.
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Самая цитируемая и вообще недура
Сразу отдельного куратора для мамы Костылевой готовьте. Понадобиться круглосуточный коннект)
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БезызбежноНаКрасный
Где-то загрустила Нугуманова... "Что же в мою бытность такого не было???"
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Резонно
Формулировка «может» кажется не серьезной.
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