Софье Акатьевой присвоено звание мастера спорта России

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Федерация фигурного катания Москвы Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристке Софье Акатьевой присвоено звание мастера спорта России.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Москвы. В минувшем сезоне Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию и занимала 4-е место в финале Гран-при страны.

«Поздравляем Софью Акатьеву с присвоением спортивного звания «Мастер спорта России»! Гордимся и желаем новых побед!

Благодарим тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе за проделанную работу!» – говорится в сообщении федерации.

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17 комментариев

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TheWitcher
Поздравляю СуперСоника и желаю новых побед и свершений в следующем сезоне изящной хрустальной звёздочке! 🔥🥳🙌
+11
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Lebedstory
Поздравляю чемпионку! Продуктивного межсезонья Сонечке.
+7
-1
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Анастасия Голубева
Замечательная новость! Соня заслужила. Как-то последнее время ее незаслуженно обходили вниманием федра и пресса. Невероятно талантливая, скромная, интеллигентная. Поздравляем чемпионку👏👏👏
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Александра Волкова
суперсоник заслужила)
+5
-2
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Анастасия Прудникова
Сколько титулов могло быть у Софьи, если б не отстранения спортсменов. (
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alexnew
Конечно, все эти звания, мягко говоря, ничего не отражают, начиная с некоторого уровня. Акатьева одна из 3 сильнейших фигуристок мира, чемпионка России и она только сейчас стала мастером спорта хотя могла бы уже чемпионкой мира быть и заслуженным мастером спорта. :)
+8
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Идеальный шторм
А по правилам, за выигрыш ЧР всегда дают МСМК
+2
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Syndycate
Ответ Анастасия Прудникова
Сколько титулов могло быть у Софьи, если б не отстранения спортсменов. (
Это не только ее коснулось, много турниров потеряли еще начиная с ТЩК
+5
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Роман Волков
Соньку Поздравляю!❤️🥳
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Евгения Гринева
Мир, в котором Коган получила мср раньше Акатьевой)
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nadenki
Суперсоника поздравляем. И пусть информации про предыдущих больше. Пусть там из пустого в порожнее переливают. Главное, что ты лучшая без всяких напоминаний
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Gfdyuu D.
Не понимаю как присваивается это звание. Трусова уже неоднократная рекордсменка была и была при этом кмс. Акатьева уже столько выиграла и по юниорам и по взрослым, только сейчас получила мс. А Федченко, которая, судя по видео, вообще кататься не умела, как-то же получила мастера спорта. Вот как , такая разница уровней, а звание одно? Неумеха и великолепные фигуристки высшего уровня?
+1
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Идеальный шторм
Ответ Евгения Гринева
Мир, в котором Коган получила мср раньше Акатьевой)
А когда она получила??
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Идеальный шторм
Ответ alexnew
Конечно, все эти звания, мягко говоря, ничего не отражают, начиная с некоторого уровня. Акатьева одна из 3 сильнейших фигуристок мира, чемпионка России и она только сейчас стала мастером спорта хотя могла бы уже чемпионкой мира быть и заслуженным мастером спорта. :)
ЮЧМ должна была бы быть минимум 2-х кратной
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Лена Самойлова
ну хоть вспомнили ЧР, а то только ЮЧР тут пиарят
+6
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Евгения Гринева
Ответ Идеальный шторм
А когда она получила??
Где-то неделю назад была новость
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