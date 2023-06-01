Фигуристке Софье Акатьевой присвоено звание мастера спорта России.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Москвы. В минувшем сезоне Акатьева стала чемпионкой России по фигурному катанию и занимала 4-е место в финале Гран-при страны.

«Поздравляем Софью Акатьеву с присвоением спортивного звания «Мастер спорта России»! Гордимся и желаем новых побед!

Благодарим тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе за проделанную работу!» – говорится в сообщении федерации.

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