Елизавета Туктамышева: «Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми, но я сама через это не проходила. Если я такое увижу, молчать точно не стану»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Туктамышева считает, что фигуристы должны быть защищены от жестокости тренеров.

«Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми. Но я сама через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я такое увижу, молчать точно не стану.

Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью. Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться», – сказала Елизавета Туктамышева.

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6 комментариев

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tanya_1111
Молодец Лиза, все верно говорит.
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Алеся Ткаченко
Разумное предложение.А еще чтобы разбирательство было реальное таких случаев,чтобы их не замалчивали
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Montenegro Serbian
С одной стороны правильно, а с другой стороны сложно представить как это будет выглядеть в реальности: она окажется на чужом катке и начнёт чтон предъявлять чужим тренерам? Ну пошлют её куда подальше и что?
На домашнем катке подобные ситуации конечно маловероятны.
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tanygavr
Нужно снимать на видео и обращаться куда следует. А защищать чужих детей стоит уже в крайнем случае, когда здоровью угрожает опасность. Можно и в глаз получить за такие предъявы, попробуй подойди к таким агрессорам, видела однажды как одну мамашу толкнул горе подкатчик за замечание о нецензурной брани.
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Дружба11
Лизочка-Молодец, равнодушие к таким вещам и игнор не допустим!!!
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nina1212
Ответ tanya_1111
Молодец Лиза, все верно говорит.
а тренер Лизы сам рассказывал как бил Плющенко, сломал ему палец, и в наручники заковывал)
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