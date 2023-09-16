Елизавета Туктамышева: «Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми, но я сама через это не проходила. Если я такое увижу, молчать точно не стану»
Туктамышева считает, что фигуристы должны быть защищены от жестокости тренеров.
«Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми. Но я сама через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я такое увижу, молчать точно не стану.
Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью. Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться», – сказала Елизавета Туктамышева.
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
На домашнем катке подобные ситуации конечно маловероятны.