Елизавета Туктамышева: «Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми, но я сама через это не проходила. Если я такое увижу, молчать точно не стану»

Туктамышева считает, что фигуристы должны быть защищены от жестокости тренеров.

«Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми. Но я сама через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я такое увижу, молчать точно не стану.

Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью. Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться», – сказала .

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS