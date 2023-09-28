Бестемьянова о словах Дюамель: «Она просто пиарится на российских спортсменах»

Теги сборная России сборная Канады Меган Дюамель пары Наталья Бестемьянова Матч ТВ Фигурное катание

Наталья Бестемьянова заявила, что канадка Меган Дюамель пиарится на российских фигуристах.

Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Они могут болтать сколько угодно! У них нет никаких доказательств. Они просто пиарятся на российских спортсменах», — сказала Бестемьянова.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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