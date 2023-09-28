Бестемьянова о словах Дюамель: «Она просто пиарится на российских спортсменах»

Наталья Бестемьянова заявила, что канадка Меган Дюамель пиарится на российских фигуристах.

Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Они могут болтать сколько угодно! У них нет никаких доказательств. Они просто пиарятся на российских спортсменах», — сказала Бестемьянова.

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