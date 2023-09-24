«Шутки со мной плохи». Загитова показала бейсбольную биту с надписью «Алина всегда права»

Теги сборная России видео Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова показала бейсбольную биту и заявила, что «шутки с ней плохи».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале видео с подарками от болельщиков.

«Закончились мои сочинские гастроли. Куча позитива, спасибо всем большое. И рубрика «Мои подарочки»! Спасибо большое, очень красиво.

Но отмечу я один подарок (достает бейсбольную биту с надписью «Алина всегда права» – Sports.ru). Не намекаю, конечно, ни на что, но...

Так что шутки со мной плохи», – сказала Загитова на видео, после чего стала позировать с битой.

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132 комментария

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Ебздрогыч
Самое прекрасное в Алине - это ее бездонность. Иногда кажется, что вот оно - дно, днище, а она покоряет новые вершины. Может, в этом и есть ее основной талант, который она так безуспешно ищет в себе?
+94
-5
+89
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hh88_88
Господи, как же ужасно она разговаривает...
+81
-5
+76
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Olga.t
Ей точно 20 лет?
Разговаривает как малолетний ребёнок, а мысли отсутствуют в принципе.
И ведь даже не скажешь "прелесть какая дурочка"...
+64
-3
+61
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M D
Заберите у неё биту, себя покалечить она. И так умом не блещет.
+48
-3
+45
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Девушка Безимени
бедные бараны
+45
-2
+43
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Нина Юдина
Уже на дебилизм смахивает!!
+43
-4
+39
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Мэй Касахара
Даже не знаешь, что опаснее в руках у Загитовой: бита или микрофон 🤔
+38
-2
+36
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a-fon
Алина всегда дрова
+32
-1
+31
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Shveddka
Ответ Аля Иванова
Что у неё с ртом произошло?
Она же говорила, что разрабатывает...
+28
-2
+26
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Lanc
Пора законодательно запретить пропаганду примитива.
+25
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Аля Иванова
Что у неё с ртом произошло?
+28
-3
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Enchanter WIZZARD
Куча позитива😂😂😂 очередной перл
+25
-1
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Oleg Olegov
Алина Загитова- Королева кринжа.
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Super Bock
Ответ Olga.t
Ей точно 20 лет? Разговаривает как малолетний ребёнок, а мысли отсутствуют в принципе. И ведь даже не скажешь "прелесть какая дурочка"...
Может она Хасбику пытается понравиться ?
+20
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oberkorn
Ответ Аля Иванова
Что у неё с ртом произошло?
Она в него ест и говорит
+18
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alexander bakulin
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джинна кринжа выпустили из бутылки скудоумия.
+21
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Девушка Безимени
кучу не забудь)
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k4rmazin2007
Теперь ещё и бейсболистка)
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Давай Так
А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А......
Как перестать орать с неё?
+21
-5
+16
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Ритт
БЫла КУЧА позитива....
+18
-3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто вообще догадался ей подогнать биту с такой надписью?
Подарите лучше ей учебники, ну невозможно уже. Дети из начальной школы лучше разговаривают
+16
-3
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Shveddka
Это уровень подворотни или песочницы, кто знает?
+15
-2
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Док Аксель
За одну биту двух забитовых дадут...
+14
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papadok
Видел в магазине подарков подарочный пакет с надписью «Ты не принцесса, тебя на... (обманули)». Почему вспомнилось, сам не знаю. Обычно самый глупый человек в компании легко опознается по майке с «прикольной» надписью. Чаще всего там про пиво, ну или вот это - кто всегда прав и крут. Хороший подарок, Алине понравился.
+13
-1
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eld_14
Пешеходы, берегитесь
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