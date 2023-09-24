«Шутки со мной плохи». Загитова показала бейсбольную биту с надписью «Алина всегда права»
Алина Загитова показала бейсбольную биту и заявила, что «шутки с ней плохи».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала в телеграм-канале видео с подарками от болельщиков.
«Закончились мои сочинские гастроли. Куча позитива, спасибо всем большое. И рубрика «Мои подарочки»! Спасибо большое, очень красиво.
Но отмечу я один подарок (достает бейсбольную биту с надписью «Алина всегда права» – Sports.ru). Не намекаю, конечно, ни на что, но...
Так что шутки со мной плохи», – сказала Загитова на видео, после чего стала позировать с битой.
Разговаривает как малолетний ребёнок, а мысли отсутствуют в принципе.
И ведь даже не скажешь "прелесть какая дурочка"...
Как перестать орать с неё?
Подарите лучше ей учебники, ну невозможно уже. Дети из начальной школы лучше разговаривают