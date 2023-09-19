Матыцин о запрете на Rammstein: «Не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла»

Теги Тамара Москвина сборная России Олег Матыцин мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что не давал федерациям рекомендаций по подбору музыки.

Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, однако на контрольных прокатах он ее не показал.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России такой выбор музыки посчитали нежелательным. 

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное <...> Переслать это письмо мне она отказалась. 

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта», – рассказала Дайнеко. 

«Я не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла.

У нас же есть официальный протокол взаимодействия с федерациями, со всеми другими структурами», – сказал министр спорта России. 

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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46 комментариев

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Ебздрогыч
Евгений Картушин — администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

То есть какой-то левый чувак написал письмо в Федерацию фигурного катания России, они испугались и запретили? Цирк какой-то!
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Андрей Балабаев
Анонимка как 37-м. Уважаемый товарищ майор, убедительная просьба обратить внимание на музыкальное сопровождение в фигурном катании. Далее набор штампов о разлагающем влиянии, нескрепности, антидуховности и отрицании традиционных семейных ценностей
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Anneta28
Короче Москвина перебздела. Но ей простительно, она ещё при Сталине жила. Надо было просто удалить эту писульку и все. Вот если пришло бы официальное письмо, был бы тогда разговор.
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Вечно в бане
А как будет забавно, если какой-то тролль просто по-приколу закинул такое письмо в федерацию, а теперь сидит и ржет в голосину с того, как переполошились тамошние бабульки и дедульки, и как журналисты, разве что у Путина за неделю не спросили, что делать.

Что-то из «дня выборов» прямо.
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Ярик01
Тот же Матицын: Надо более ответственно подходить к выбору музыки.
То есть бумага неизвестного художника, но все равно и министр спорта предупреждает о выборе
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Atsuktuvas
- Видишь запрет на Рамштайн?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
(почти к/ф "ДМБ")
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Retard2018
Сейчас начнут скидывать друг на друга
+11
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Большое Путешествие Рузика
Ответ lenapan
Она просто показала это письмо тем, кого оно непосредственно касалось. То, что они восприняли это, как намек на запрет и решили отказаться от музыки, это только их решение. А вообще надоело мусолить эту тему.
В смысле просто показала? Она сказала, что это дело государственной важности.
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Оз
Ответ Артур Кузьминский
Щас Рамштейн везде отменен из-за сексуального скандала с Тилем. Можно же было красивый повод придумать: "Осуждаем потребительское отношение к женщине и по-этому не хотим, чтоб танцевали под музыку женоненавистников"
Ну вообще-то Тилля ещё в августе оправдали и все обвинения сняли.
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Аля Иванова
Жалко в этой истории Москвину, все открестились, а она осталась крайней.
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Katerina Sunny
Сейчас можно программу катать, но через месяц, когда начнутся основные соревнования по ФК, где гарантия, что по протоколу не разошлют рекомендации?
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imaxim
Дайнеко пусть программу возвращает
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Оз
Ответ Ебздрогыч
Евгений Картушин — администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной. То есть какой-то левый чувак написал письмо в Федерацию фигурного катания России, они испугались и запретили? Цирк какой-то!
Может, этот Евгений за кого-нибудь из мужского одиночного болеет и специально решил Петю подставить?! Кто у него там ещё любимых фигуристах кроме Софьи?
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Sarumian
Матыцин работает на РЖД стрелочником.
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unknownman
Ответ Ебздрогыч
Евгений Картушин — администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной. То есть какой-то левый чувак написал письмо в Федерацию фигурного катания России, они испугались и запретили? Цирк какой-то!
Понять Москвину можно, пожилому человеку трудно отличить спам, тем более, что и молодежь часто на это попадается. Но более молодым членам ее команды стоило быть понастойчивее в поиске информации о том, кто автор письма. Надеюсь, будет уроком для всех.
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Anneta28
Ответ lenapan
Она просто показала это письмо тем, кого оно непосредственно касалось. То, что они восприняли это, как намек на запрет и решили отказаться от музыки, это только их решение. А вообще надоело мусолить эту тему.
Вообще-то Дайнеко простой сотрудник, Москвина ее непосредственный руководитель, который принимает все решения в рамках подведомственных ему структур. Могла бы вообще не показывать им письмо.
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RusVector
Пенсионеры часто на разводы всяких мошенников ведутся, особенно телефонных ! Хорошо, что деньги не перечислила Дайнеко с Москвиной этому мошеннику в виде откупных, хотя всей истории мы не знаем ... может шел открытый шантаж вначале этим письмом ...
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Дмитрий Рабко
Пусть тогда под "Pink Floyd" катаются. Конкретно, под «Get Your Filthy Hands Off My Desert»
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Алена Иванова
Ну и под весь этот кипиш надо Пете уже быстрее возвращать программу. Все ведь открестились от запретов и рекомендаций
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Оз
Ответ Дружба11
это не так
https://rg.ru/2023/08/29/bild-s-lidera-rammstein-tillia-lindemanna-sniali-obvineniia-v-domogatelstvah.html
Вот Вам информация от Biild.
Все обвинения сняли!
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private dancer
Ответ Ебздрогыч
Евгений Картушин — администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной. То есть какой-то левый чувак написал письмо в Федерацию фигурного катания России, они испугались и запретили? Цирк какой-то!
Она ж гражданство Казахстана получила. Может Матыцину лучше этот факт обсудить ?
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RusVector
Ответ missis-Zima
не смешно
Я и не смеюсь! Какой-то админ какой-то группы вк денег не хочет срубить нахаляву по-вашему? Да по мне, легко, таких историй пруд-пруди ...
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Евгений Цыбулин
Идиоты!Друг на друга спирают,когда уже обкакались жидко)
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Tydeus
Ответ Ебздрогыч
Евгений Картушин — администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной. То есть какой-то левый чувак написал письмо в Федерацию фигурного катания России, они испугались и запретили? Цирк какой-то!
А Спортс выкатил статью о том, как плохо министерство себя ведёт
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Ярик01
Ответ Артур Кузьминский
Щас Рамштейн везде отменен из-за сексуального скандала с Тилем. Можно же было красивый повод придумать: "Осуждаем потребительское отношение к женщине и по-этому не хотим, чтоб танцевали под музыку женоненавистников"
В России сейчас принято другое публичное отношение к женщине. Все сексистские скандалы сопровождаются рассказами "сучка не захочет, кабель не вскочет", "ну поприставал мужик к подчиненной, и что"
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