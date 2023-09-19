Матыцин о запрете на Rammstein: «Не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла»

Олег Матыцин заявил, что не давал федерациям рекомендаций по подбору музыки.

Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, однако на контрольных прокатах он ее не показал.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России такой выбор музыки посчитали нежелательным.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное <...> Переслать это письмо мне она отказалась.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта», – рассказала Дайнеко.

«Я не давал никаких рекомендаций федерациям. Наверное, у Москвиной есть адрес, откуда эта бумага пришла.

У нас же есть официальный протокол взаимодействия с федерациями, со всеми другими структурами», – сказал министр спорта России.

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