Губерниев о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: «Несусветный бред. Элтон Джон живет с мужчиной, и что, теперь не будем слушать его песни?»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Элтон Джон мужское катание Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Губерниев назвал «несусветным бредом» запрет выступать под песню Rammstein.

Фигурист Петр Гуменник должен был выступать с программой под песню Sonne в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?

Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество?

Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни? Бред, я против этого», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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36 комментариев

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kate_ko
Тот редкий случай, когда Губерниев прав
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papadok
Да что там Элтон Джон, начинать надо с Петра Ильича Чайковского.
А потом, при чем здесь, кто с кем живет, Линдеманна-то как раз не за это закрывают.
+27
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Бунтарь без идеала
Ответ Евгений Шазиев
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И загубил миллионы жизней. Нормально рассуждать, если это не твоя жизнь. Ох, уж это величие абстрактных структур за счет реальных судеб, не состоявшихся жизней!
+22
-3
+19
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Харламов Никита
Ответ Евгений Шазиев
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сделал ВЕЛИКОЙ ?! 🤔
простите ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ?! 🤔
За счёт жизней миллионов своих же граждан
+21
-3
+18
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Francesc Fàbregas
Вот зачем ты им подсказываешь?
Они завтра Король лев запретят.
не надо требовать от них разумности.
+13
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veramarso
Да у нас уже и отечественных исполнителей куча под запретом😒 Фигуристам вообще не позавидуешь если эта тема наберёт обороты...
+8
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Кокич
Ринго Стар, Дитер Болен, а Элтон вообще Джон.
©
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Francesc Fàbregas
они просто пережиток прошлого, своими нафталиновыми пальцами хотят зацепиться за мир которого давно нет.
+7
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Latika S
Да, но Элтон Джон не насильник. А то, что живёт с мужчиной, касается только его. Этот мужчина живёт с ним добровольно, его никто не принуждает
+3
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Максим Цибин
Адекватный Губерниев???
Что-то новенькое...
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Irina037
Губкрниев прав
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singsinner2
так теперь и лебединое озеро не послушать??
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Eduard Rastryopin
Ответ Viks
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Вот это новость,я даже и подумать не мог, что он с кем-то из депутатов ГД живет.Кто же этот счастливчик?
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papadok
Ответ Геннадий Тёкин
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Не надо сводить всё к вотэбаутизму. Я разве про запад что-то написал?
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filippa
Ответ kate_ko
Тот редкий случай, когда Губерниев прав
раз в жизни и палка стреляет. из того дреда что он несет иногда проскальзывают умные мловечки . но ооочееь редко.
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Харламов Никита
Ответ Бунтарь без идеала
И загубил миллионы жизней. Нормально рассуждать, если это не твоя жизнь. Ох, уж это величие абстрактных структур за счет реальных судеб, не состоявшихся жизней!
очень сомневаюсь, что автор комментария или его родители ЗАСТАЛИ времена правления Сталина во взрослом возрасте - чтобы оценить его правление.
Поэтому он для него ВЕЛИКИЙ - так по ГосАналам нынче говорят 🤦🏼‍♂️
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Viks
Ответ AVKU
Кто-то должен одергивать идиотов, которые таким образом пытаются показать лояльность и себя пропиарить.
"Кто-то должен одергивать идиотов" --- Кто? Другие идиоты?
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Viks
Ответ Eduard Rastryopin
Вот это новость,я даже и подумать не мог, что он с кем-то из депутатов ГД живет.Кто же этот счастливчик?
"Да мало ли в Англии своих п...сов! - И не сосчитаешь!"
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Carlton Palmer
Ответ Viks
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сотню других п-сов?
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Алексей Виноградов
Ответ veramarso
Да у нас уже и отечественных исполнителей куча под запретом😒 Фигуристам вообще не позавидуешь если эта тема наберёт обороты...
даёшь список запрещённых исполнителей с пояснениями.
Киркорова, Баскова, Леонтьева, Лазарева можно или это тоже пропаганда?
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tennisman75
Пока Губерниева не запретили, Элтон Джон может спать спокойно с кем хочет)
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Valeross
Кто-то хочет жить как при советской власти....вот вы и будьте жить ,как в те времена
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JL JL
Элтон Джон живет с мужчиной!!!??? Караул!!!
Сначала от ужаса с разбегу вобьюсь в свой пыльный ковер, а, ночью, втихаря, озираясь, выкину все бобины и кассеты Джона в мусорку.
И, еще напишу донос. Не знаю, правда, куда бумагу отнести? Подскажите.
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AVKU
Кто-то должен одергивать идиотов, которые таким образом пытаются показать лояльность и себя пропиарить.
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Lennuci
Из BBC 2019:
"Первая волна критики обрушилась на музыкантов еще до появления самого клипа и разнесла 35-секундный трейлер девятиминутного видео. В нем участники Rammstein одеты как узники концлагеря с петлями на шее, что в Германии сочли неуместным.
"С этим видео группа перешла границу", - утверждала Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост и ранее возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии.
"Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах, - это безответственно", - считает она.
Такого же мнения придерживается и правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн. По его словам, видео Rammstein - это "безвкусная эксплуатация свободы творчества."
Оказываться в центре скандала для Rammstein - не новость: на сцене немецкие рокеры имитировали ф.лляцию, приготовление людей в котле заживо и каннибализм. А в 2009 году немецкое правительство запретило альбом Liebe ist Für Alle Da ( "Любовь для всех"): по мнению чиновников, в нём будто бы прославлялся садомазохизм. Вскоре запрет был снят.
На протяжении значительной части карьеры группу обвиняли в симпатиях нацистской идеологии.
Чтобы подчеркнуть безосновательность подобных наветов, Rammstein ещё в 2001 году выпустили сингл Links 2 3 4, вдохновлённый творчеством драматурга и поэта-коммуниста Бертольда Брехта, в котором прямо признаются в симпатиях к социалистическим взглядам," - писала BBC.

Элтон Джон отдыхает, короче. Не удивительно, что Москвиной не зашло.
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