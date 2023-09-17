Губерниев о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: «Несусветный бред. Элтон Джон живет с мужчиной, и что, теперь не будем слушать его песни?»

Губерниев назвал «несусветным бредом» запрет выступать под песню Rammstein.

Фигурист Петр Гуменник должен был выступать с программой под песню Sonne в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?

Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество?

Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни? Бред, я против этого», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?