Губерниев о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: «Несусветный бред. Элтон Джон живет с мужчиной, и что, теперь не будем слушать его песни?»
Губерниев назвал «несусветным бредом» запрет выступать под песню Rammstein.
Фигурист Петр Гуменник должен был выступать с программой под песню Sonne в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.
«Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?
Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество?
Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни? Бред, я против этого», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
А потом, при чем здесь, кто с кем живет, Линдеманна-то как раз не за это закрывают.
простите ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ?! 🤔
За счёт жизней миллионов своих же граждан
Они завтра Король лев запретят.
не надо требовать от них разумности.
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Что-то новенькое...
Поэтому он для него ВЕЛИКИЙ - так по ГосАналам нынче говорят 🤦🏼♂️
Киркорова, Баскова, Леонтьева, Лазарева можно или это тоже пропаганда?
Сначала от ужаса с разбегу вобьюсь в свой пыльный ковер, а, ночью, втихаря, озираясь, выкину все бобины и кассеты Джона в мусорку.
И, еще напишу донос. Не знаю, правда, куда бумагу отнести? Подскажите.
"Первая волна критики обрушилась на музыкантов еще до появления самого клипа и разнесла 35-секундный трейлер девятиминутного видео. В нем участники Rammstein одеты как узники концлагеря с петлями на шее, что в Германии сочли неуместным.
"С этим видео группа перешла границу", - утверждала Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост и ранее возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии.
"Инструментализация и тривиализация Холокоста, как это показано на кадрах, - это безответственно", - считает она.
Такого же мнения придерживается и правительственный уполномоченный по вопросам антисемитизма в Германии Феликс Кляйн. По его словам, видео Rammstein - это "безвкусная эксплуатация свободы творчества."
Оказываться в центре скандала для Rammstein - не новость: на сцене немецкие рокеры имитировали ф.лляцию, приготовление людей в котле заживо и каннибализм. А в 2009 году немецкое правительство запретило альбом Liebe ist Für Alle Da ( "Любовь для всех"): по мнению чиновников, в нём будто бы прославлялся садомазохизм. Вскоре запрет был снят.
На протяжении значительной части карьеры группу обвиняли в симпатиях нацистской идеологии.
Чтобы подчеркнуть безосновательность подобных наветов, Rammstein ещё в 2001 году выпустили сингл Links 2 3 4, вдохновлённый творчеством драматурга и поэта-коммуниста Бертольда Брехта, в котором прямо признаются в симпатиях к социалистическим взглядам," - писала BBC.
Элтон Джон отдыхает, короче. Не удивительно, что Москвиной не зашло.