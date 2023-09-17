Вайцеховская о запрете на Rammstein: «Для Москвиной всегда была важнее политическая составляющая. Достаточно вспомнить повторное награждение на Играх-2002»
Елена Вайцеховская высказалась о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.
«История с программой Пети Гуменника — классический пример принципа «как бы чего не вышло». Вроде все не против, включая Первый канал, но все при этом перепасовывают решение друг другу. А стать тем самым человеком, который не только примет решение, но и озвучит его, страшновато. Ну мало ли потом как ситуация повернется…
Могла ли пресечь развитие этой одиозной истории федерация фигурного катания? Вполне. Более того, именно она, на мой взгляд, и должна была это сделать. Елена Анатольевна Чайковская в свое время собаку съела на том, как обойти существовавшие в советские времена идеологические запреты, чтобы выдающаяся западная музыка появилась в отечественном фигурном катании.
Тогда запретов хватало, к слову. Рок-опера Jesus Christ Superstar вообще блокировалась в зародыше — по тем же самым идеологическим причинам.
Могла ли отстоять программу Тамара Москвина, как руководитель школы, в которой катается Гуменник? Не знаю. Игорь Борисович Москвин, думаю, точно бы вписался. Но у него и отношение к музыке всегда было другим. Для Тамары Николаевны в этом плане всегда была важнее политическая составляющая — достаточно вспомнить историю с повторным награждением в Солт-Лейк-Сити.
Ну а теперь, когда история вылилась в скандал, разгребать придется долго», – написала Вайцеховская.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
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Все грамотно было сделано тогда, а сегодня хтонь
Во дела... Понимаю негодование Дайнеко. Всем все норм, но катать нельзя, М-да...
я бы поняла - и то с натяжкой - если б речь шла:
- о каком-то титулованном спортсмене и мировом лидере в своем виде;
- о какой-то шедевральной программе, которую уже вовсю катали в сезоне;
- о необходимости замены накатанной и полюбившейся зрителем программы перед каким-то важным главным стартом.
но ведь нет.
- по мировым меркам в мужской одиночке, при всём уважении, Петю пока звать никак. ни ГС, ни титулов, ни какой-то значимой фанбазы.
- программу представили 1 раз на закрытых питерских прокатах, ещё даже сезон не начался.
- речь о сезоне внутренних стартов.
- музыкальное сопровождение - тоже не сказать, чтоб какое-то прям великолепное (пусть в своем жанре поп-металла в свое время 23 года назад это был хит, но очень сомневаюсь, что это хит на все времена) или актуальное.
и даже не сказать, чтобы эта музыка как-то особенно хорошо звучала на льду (слишком много басов и низких частот)
а обсуждений и причитаний - выше крыши.
выглядит так, будто Пете и его штабу не хватает уверенности в том, что он сможет привлечь к себе достаточно внимания и поддержки качеством своего катания, и решили разыграть карту несправедливо обиженных и обделенных.
тема выеденного яйца не стоит, а раздули чёрт-те что.
Могу понять ТНМ, которая родилась на первой неделе ВОВ.
что подобные решения принимают не москвины
и наверняка даже не в солт лейк сити...