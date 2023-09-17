Вайцеховская о запрете на Rammstein: «Для Москвиной всегда была важнее политическая составляющая. Достаточно вспомнить повторное награждение на Играх-2002»

Теги Тамара Москвина сборная России Елена Вайцеховская мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

«История с программой Пети Гуменника — классический пример принципа «как бы чего не вышло». Вроде все не против, включая Первый канал, но все при этом перепасовывают решение друг другу. А стать тем самым человеком, который не только примет решение, но и озвучит его, страшновато. Ну мало ли потом как ситуация повернется…

Могла ли пресечь развитие этой одиозной истории федерация фигурного катания? Вполне. Более того, именно она, на мой взгляд, и должна была это сделать. Елена Анатольевна Чайковская в свое время собаку съела на том, как обойти существовавшие в советские времена идеологические запреты, чтобы выдающаяся западная музыка появилась в отечественном фигурном катании.

Тогда запретов хватало, к слову. Рок-опера Jesus Christ Superstar вообще блокировалась в зародыше — по тем же самым идеологическим причинам.

Могла ли отстоять программу Тамара Москвина, как руководитель школы, в которой катается Гуменник? Не знаю. Игорь Борисович Москвин, думаю, точно бы вписался. Но у него и отношение к музыке всегда было другим. Для Тамары Николаевны в этом плане всегда была важнее политическая составляющая — достаточно вспомнить историю с повторным награждением в Солт-Лейк-Сити.

Ну а теперь, когда история вылилась в скандал, разгребать придется долго», – написала Вайцеховская

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ribikorto
ЕСВ опять бредит. Выход Бережной-Сихарулидзе на награждение был не политическим шагом, он был нужен ради того чтобы их не сняли с гастролей по США с шоу, на которых они заработали немаленькие по тем временам деньги. Тогда едва закончились 90-е и даже топовые спортсмены не были избалованы большими деньгами. А наши политики тогда как раз выступали за бойкот.
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
veramarso
Ситуация неоднозначная. Но соглашусь, что хочется узнать реальную картину: был ли запрет или только рекомендации, проговаривались ли возможные санкции, единичный ли это случай или теперь это войдёт в систему... И так далее.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Она на повторное награждение вывела Бережную, чтоб им потом равные контракты с канадцами давали. С суммами, которых не было бы, если б канадцев не поставили тоже первыми.
Все грамотно было сделано тогда, а сегодня хтонь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зойч
"Ну а теперь, когда история вылилась в скандал, разгребать придется долго". А в чём скандал? Ну с огромной натяжкой и большими домыслами можно усмотреть скандал. Но что придётся долго разгребать? Я не понимаю...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Честно говоря, не очень понял отсылку к 2002 году. Каким образом Москвина могла влиять на политическую составляющую в том скандале? Там столько грязных моментов было, что через 20 лет уже плохо понятно, кто больше начудил.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alina Kernes
Опа. И первый канал даже не против был, оказывается? А кто ж против? Один стукач Евгений?
Во дела... Понимаю негодование Дайнеко. Всем все норм, но катать нельзя, М-да...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мира Массарская
какой-то искусственно раздуваемый хайп.

я бы поняла - и то с натяжкой - если б речь шла:
- о каком-то титулованном спортсмене и мировом лидере в своем виде;
- о какой-то шедевральной программе, которую уже вовсю катали в сезоне;
- о необходимости замены накатанной и полюбившейся зрителем программы перед каким-то важным главным стартом.

но ведь нет.
- по мировым меркам в мужской одиночке, при всём уважении, Петю пока звать никак. ни ГС, ни титулов, ни какой-то значимой фанбазы.
- программу представили 1 раз на закрытых питерских прокатах, ещё даже сезон не начался.
- речь о сезоне внутренних стартов.
- музыкальное сопровождение - тоже не сказать, чтоб какое-то прям великолепное (пусть в своем жанре поп-металла в свое время 23 года назад это был хит, но очень сомневаюсь, что это хит на все времена) или актуальное.
и даже не сказать, чтобы эта музыка как-то особенно хорошо звучала на льду (слишком много басов и низких частот)

а обсуждений и причитаний - выше крыши.
выглядит так, будто Пете и его штабу не хватает уверенности в том, что он сможет привлечь к себе достаточно внимания и поддержки качеством своего катания, и решили разыграть карту несправедливо обиженных и обделенных.

тема выеденного яйца не стоит, а раздули чёрт-те что.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
одно дело религиозная тема, и совсем другое когда военная коалиция против нашей страны носит название Рамштайн. Посмотрите на "отмены русского" у них.
Могу понять ТНМ, которая родилась на первой неделе ВОВ.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Тема для хайпа есть и будет кому оттоптаться на ней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alla Belova
А мб это Москвину подставляют и сливают?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Ответ ribikorto
ЕСВ опять бредит. Выход Бережной-Сихарулидзе на награждение был не политическим шагом, он был нужен ради того чтобы их не сняли с гастролей по США с шоу, на которых они заработали немаленькие по тем временам деньги. Тогда едва закончились 90-е и даже топовые спортсмены не были избалованы большими деньгами. А наши политики тогда как раз выступали за бойкот.
Не просто не сняли, а заплатили ещё больше после такого. Стыдно спортивной журналистке не знать факт, известный каждому болельщику, впрочем, Вайц вообще не стыдится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Для Тамары Николаевны в этом плане всегда была важнее политическая составляющая" --- Спорт же вне политики - вещали они из всех утюгов.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmona1
Хайп на ровном месте. Причём тут группа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
типа вайцу невдомёк
что подобные решения принимают не москвины
и наверняка даже не в солт лейк сити...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий