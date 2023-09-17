Вайцеховская о запрете на Rammstein: «Для Москвиной всегда была важнее политическая составляющая. Достаточно вспомнить повторное награждение на Играх-2002»

Елена Вайцеховская высказалась о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

«История с программой — классический пример принципа «как бы чего не вышло». Вроде все не против, включая канал, но все при этом перепасовывают решение друг другу. А стать тем самым человеком, который не только примет решение, но и озвучит его, страшновато. Ну мало ли потом как ситуация повернется…

Могла ли пресечь развитие этой одиозной истории федерация фигурного катания? Вполне. Более того, именно она, на мой взгляд, и должна была это сделать. Елена Анатольевна Чайковская в свое время собаку съела на том, как обойти существовавшие в советские времена идеологические запреты, чтобы выдающаяся западная музыка появилась в отечественном фигурном катании.

Тогда запретов хватало, к слову. Рок-опера Jesus Christ Superstar вообще блокировалась в зародыше — по тем же самым идеологическим причинам.

Могла ли отстоять программу , как руководитель школы, в которой катается Гуменник? Не знаю. Игорь Борисович Москвин, думаю, точно бы вписался. Но у него и отношение к музыке всегда было другим. Для Тамары Николаевны в этом плане всегда была важнее политическая составляющая — достаточно вспомнить историю с повторным награждением в Солт-Лейк-Сити.

Ну а теперь, когда история вылилась в скандал, разгребать придется долго», – написала .

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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