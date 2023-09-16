Кондратюк о короткой программе: «Это метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание контрольные прокаты деньги Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал об идее новой короткой программы.

Фигурист выступил на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Рад, что сезон открыт, на сегодня все неплохо, будем стараться держать марку как минимум. А лучше повышать.

Какова идея новой короткой программы? Если очень кратко и тезисно, это, безусловно Тореадор, борьба с быком. Борьба не в прямом смысле, а метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами и т. д. То есть есть основная версия более очевидная и философская. Наверное, стараюсь катать и то, и другое.

На что потрачу $ 10 тыс., которые выиграл у Плющенко? Ни на что. Будут лежать.

Как самочувствие? Все потихоньку. Что касается здоровья – нормально, пока держимся. Это шутка! Нормально. Все хорошо», – сказал Кондратюк.

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15 комментариев

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EmperorNazer
Марк сегодня порадовал, пока складывается впечатление, что лучшая форма среди парней на прокатах именно у него. Хотя надо дождаться произвольной, конечно. Лутц прям очень хорошо выехал, всегда бы так.
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Светлана М
Короткая программа у Марка понравилась, жду произвольную. Удачи!
+9
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+9
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lepestok
завязал с любовью, сразу прыжки наладились))) совместные тренировки к добру редко приводят
+9
-1
+8
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Lina Dzhanibek
Экспрессивно, в стиле Марка
+7
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+7
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Lana Kazakova
Хорошая программа, хороший костюм. Кажется, что даже прыжки и скольжение улучшились.
+6
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+6
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Юра Плисецкий
Здорово, что Марк вышел в сезон.
Удачи.
+5
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+5
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Irina037
Марка люблю,но каскад 4- 3 надо
+4
0
+4
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Сергей Жарковский
Прокат короткой программы класс, успехов в произвольной!👍
+3
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+3
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Док Аксель
КП была интересной и Марк в ней хорош. К ОП подошёл в хорошей готовности и спортивной форме. Посмотрим какую ПП завтра покажет.
+2
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+2
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olvl
Видно, что Марк работает, прыжки довольно уверенные. Программа по ходу сезона будет накатываться.
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Тайга86
Что-то сейчас повспоминала увиденное сегодня у парней, а ведь он сегодня был, пожалуй, лучшим.
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Лия Романова
Понравился сегодня Марк, пожалуй получше многих смотрелся в КП
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Тайга86
Очень сегодня Марк понравился. Заметно улучшился, проработал ошибки, отточил желаемое. Завтра так же зажечь в произвольной.
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Паша Сашкова
А что за спор с Плющенко, расскажите пожалуйста 😊
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