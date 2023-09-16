Кондратюк о короткой программе: «Это метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами»

Марк Кондратюк рассказал об идее новой короткой программы.

Фигурист выступил на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Рад, что сезон открыт, на сегодня все неплохо, будем стараться держать марку как минимум. А лучше повышать.

Какова идея новой короткой программы? Если очень кратко и тезисно, это, безусловно Тореадор, борьба с быком. Борьба не в прямом смысле, а метафора борьбы со своими проблемами, внутренними демонами и т. д. То есть есть основная версия более очевидная и философская. Наверное, стараюсь катать и то, и другое.

На что потрачу $ 10 тыс., которые выиграл у Плющенко? Ни на что. Будут лежать.

Как самочувствие? Все потихоньку. Что касается здоровья – нормально, пока держимся. Это шутка! Нормально. Все хорошо», – сказал Кондратюк.

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