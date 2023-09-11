Алена Косторная о подкатках в фигурном катании: «Неделя такой работы позволяет финансово обеспечить очень хороший во всех отношениях отдых»

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о заработках в фигурном катании.

Чемпионка Европы в одиночном катании Косторная в январе встала в пару с Георгием Куницей. 

— Денис Ходыкин, с которым вы сейчас тренируетесь в одной группе и который, как и вы сами, параллельно с тренировками занимается тренерской деятельностью, признался, что иногда начинает думать: сколько денег можно было бы заработать, если не тратить несколько часов в день на собственные занятия?

— Знаете, перед летним отпуском, когда мы с Гошей уже не катались, но еще не успели никуда улететь, я тоже занималась подкатками. У меня было шесть часов льда начиная с восьми утра, и я очень и очень прилично благодаря этому зарабатывала. Очень быстро поняла, что неделя такой работы позволяет финансово обеспечить очень хороший во всех отношениях отдых, а возможно, и не один.

Потом, когда мы вернулись и начали сезон, я продолжала подкатывать детей по вечерам и как-то подумала: если к тому времени, которое я провожу на тренировках, добавить те два часа, что я занимаюсь с детьми, это ж сколько денег заработать можно?

Но потом, когда я как следует эту мысль обдумала, пришла к выводу, что никакие деньги не дадут мне того, что я хочу. Титул чемпионки Европы не вечен, первые два-три года победителя помнят, а потом появляются уже другие имена. Тем более что сейчас все меняется стремительно.

Спроси маленьких девочек, кто у них кумир, скорее всего, назовут Сашу Трусову, Аню Щербакову, Камилу Валиеву. Вряд ли кто вспомнит Аделину Сотникову или Юлию Липницкую, а ведь именно они были первооткрывателями того женского катания, которое мы наблюдаем сейчас, – сказала Косторная

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31 комментарий

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Katerina Sunny
На примере Алёнки, которая работала и заработала на отдых, понятно, сколько родители тратят на подкатки вне основных тренировок.
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Anna Morgan
Сколько же родители выкидывают денег на эти подкатки? Как, где и кто их организует?
+20
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+18
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Настасья Белоглазова
Ответ arisstopane
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Ну как - она ведь первая в истории России ОЧ всё-таки. Всё равно достижение.
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Пол Ганарара:
Ответ arisstopane
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распечатала золотой олимпийский поток
+7
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bona ulo
Ну Сотникову и правда мало кто вспомнит, а вот Липницкую еще как. Может не маленькие девочки, а их родители, но тем не менее. И это при том, что Юля уже давно не публичный человек и крайне редко появляется в новостях.
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Лека-Лека
Приличный отдых на двоих от 10 дней начинается со "скромной" суммы в полмиллиона. Вывод - чистыми от 70.000 в день. Это если налоги не платить.

Делаем вывод о "бесплатном" спорте. Представляю сколько тратят родители на подкатки детишек. И это только подкатки.
Бесплатный спорт - нечего говорить.
+9
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Алеся Ткаченко
Ответ arisstopane
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Таким,что Сотникова ОЧ в личке
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Настасья Белоглазова
Да, Алёна, ты права.
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Мария Тихонова
Ответ arisstopane
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Сотникова, на минутку четырёхкратная Чемпионка России, причём это на протяжении шести сезонов. И база по технике у неё была всегда высокой, тот же лутц-ритт, например, она прыгала.
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Heopsa
Если Ходыкин 4к в час берет, сколько же стоит час у Косторной?
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starik
Ответ arisstopane
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они с Туктамышевой лет с 12 начали взрослых обыгрывать
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Е...С
Аленка на отдых зарабатывает, а Куница чем тем временем занимается.
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Девушка Безимени
помнят и юлю, и аделину
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Анастасия Платонова
C’est la vie...
Хочешь жить, умей вертеться.
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
Всё правильно Алёна. Сказала, как есть.
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Док Аксель
На подкатаках за неделю имеют в разы больше, чем сборники стипендию ФФКР в месяц.
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Мария Тихонова
Надо признать, очень интересное интервью получилось у Вайц в этот раз. Никаких повторений сто раз слышанного, в каждом ответе Алёны что-то новое.
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ретроградный меркурий
Ответ Anna Morgan
Сколько же родители выкидывают денег на эти подкатки? Как, где и кто их организует?
Минимум 2-3 тысячи в час, если тренер - мастер спорта и выше, то 4-5. А если, как Алёна, чемпионка Европы, да ещё и публичная личность, то я думаю - от 5 тыс за час и еще будет очередь из желающих.
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Ягун Ягунини
Ответ starik
они с Туктамышевой лет с 12 начали взрослых обыгрывать
Такие взрослые тогда были. Зато прошло совсем немного времени и Сотникову с Туктамышевой стали обыгрывать юные Медведева, Погорилая, Цурская, Загитова...
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Алеся Ткаченко
Ответ Мария Тихонова
По Сотниковой видна реальная цена ОЧ в личке, по которой многие так убиваются. Стала бы она второй - и её дальнейшая судьба могла сложиться куда успешнее.
А что не так с ее дальнейшей судьбой.Нормальная судьба.Мастер-классы проводит,в шоу участвовала свою школу открыла, в Луганск съездила,причем не делала из своей поездки рекламу по сравнению с Железняковым ,который каждый свой чих расписывал
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Gaga Gaga
удачи алена красотка
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Olga Krayz
Удачи Алёне, пусть всё задуманное получится.
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Роман Волков
Удачи Алёнушка✌️
Твой путь только Начинается!❤️
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