Алена Косторная о подкатках в фигурном катании: «Неделя такой работы позволяет финансово обеспечить очень хороший во всех отношениях отдых»

Алена Косторная рассказала о заработках в фигурном катании.

Чемпионка Европы в одиночном катании Косторная в январе встала в пару с Георгием Куницей.

— Денис Ходыкин, с которым вы сейчас тренируетесь в одной группе и который, как и вы сами, параллельно с тренировками занимается тренерской деятельностью, признался, что иногда начинает думать: сколько денег можно было бы заработать, если не тратить несколько часов в день на собственные занятия?

— Знаете, перед летним отпуском, когда мы с Гошей уже не катались, но еще не успели никуда улететь, я тоже занималась подкатками. У меня было шесть часов льда начиная с восьми утра, и я очень и очень прилично благодаря этому зарабатывала. Очень быстро поняла, что неделя такой работы позволяет финансово обеспечить очень хороший во всех отношениях отдых, а возможно, и не один.

Потом, когда мы вернулись и начали сезон, я продолжала подкатывать детей по вечерам и как-то подумала: если к тому времени, которое я провожу на тренировках, добавить те два часа, что я занимаюсь с детьми, это ж сколько денег заработать можно?

Но потом, когда я как следует эту мысль обдумала, пришла к выводу, что никакие деньги не дадут мне того, что я хочу. Титул чемпионки Европы не вечен, первые два-три года победителя помнят, а потом появляются уже другие имена. Тем более что сейчас все меняется стремительно.

Спроси маленьких девочек, кто у них кумир, скорее всего, назовут Сашу Трусову, Аню Щербакову, . Вряд ли кто вспомнит или Юлию Липницкую, а ведь именно они были первооткрывателями того женского катания, которое мы наблюдаем сейчас, – сказала .

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