Алена Косторная: «Кататься и получать от этого удовольствие я хочу на соревнованиях, а не в рамках шоу, пусть даже очень крутого»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

— Ваша карьера одиночницы прошла в группе, где приоритетом в плане мотивации всегда была золотая олимпийская медаль. Встав в пару с Куницей, вы почти сразу начали выступать в шоу. Не задавались мыслью, зачем нужны выматывающие, изнурительные тренировки, если можно зарабатывать деньги более простым и приятным образом?

— Шоу — это, конечно, прикольно и круто на какое-то время, а вот потом… Не знаю. Наверное, все дело в том, что у меня есть определенные цели и они связаны с профессиональным спортом. Кататься и получать от этого удовольствие я хочу на соревнованиях, а не в рамках шоу, пусть даже очень крутого. Понимаю, что сложные элементы можно и на показательных выступлениях исполнять, если этого хочешь, но мне это не приносит того адреналина, который дает соревновательная конкуренция.

Как раз этот сезон заставил меня понять, до какой степени я все это люблю. Тренировки, на которых ничего не получается и вдруг начинает получаться, ожидание старта. Жизнь спортсмена, который работает ради высокого результата, — она другая. И по отдаче, и по эмоциям — по всему. И она мне нравится.

— Но праздник-то тоже нужен.

— Конечно. Когда начинается та или иная серия шоу, первые выступления тоже дают очень мощный адреналин. Но когда таких представлений набирается 20 подряд, эмоции довольно быстро сходят на нет. Прокатали и прокатали. В голове остается только одно: как бы сильно ты ни устал, кататься все равно нужно максимально хорошо, чтобы потом было не стыдно на себя смотреть.

[...]

— Насколько, по вашим ощущениям, вы готовы к сезону?

— Больше чем на 50%, и это уже очень хорошо. Не могу сказать, что все спортсмены подходят к прокатам полностью готовыми. 75% — запредельный результат. Набрать форму к началу сезона и держать ее до весны лично мне сложно, да и не нужно, наверное.

Понятно, что можно грамотно все рассчитать, где-то снизить нагрузки, где-то увеличить. В этом плане Сергей Сергеевич (Росляков) — очень грамотный тренер. Надеюсь, он все за нас с Гошей решит и нам останется только выполнить, – сказала Косторная

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13 комментариев

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Gaga Gaga
ты красотка
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Svetlana Yablonskaya
Аленка, очень хочу, чтобы у вас с Гошей всё получилось.
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Наталья Карлова
Ждем на стартах! и на мой взгляд форсировать не надо события...
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Маргарита В Сафронова
У Алӗны боевой настрой. А мы знаем, что она может, когда по-настоящему хочет! Удачи!
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Тайга86
Как же хочется, чтобы...Ну да ладно, как бы там не было, замечательно, что Алена встряхнулась что ли, пропала какая-то безнадега в глазах и ей опять захотелось летать и творить. Это главное. Что будет дальше, зависит от многих составляющих, но за Алёнку я очень-очень рада, ей, живчику, всё это только на пользу.
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Елена Спирина
Будем надеяться, что все задуманное получится и адреналина хватит на весь сезон
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Alina Kernes
Коста, жми! 💪
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oldparakhod
Важно, что бы после первых неудач, руки не опустили. А они будут.
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Ayla
Я бы тоже не форсировала, столько травм было, да и куда спешить?
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Andreir888
Вот это по-нашему, по-спортивному!!!
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