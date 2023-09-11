Алена Косторная рассказала о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

— Ваша карьера одиночницы прошла в группе, где приоритетом в плане мотивации всегда была золотая олимпийская медаль. Встав в пару с Куницей, вы почти сразу начали выступать в шоу. Не задавались мыслью, зачем нужны выматывающие, изнурительные тренировки, если можно зарабатывать деньги более простым и приятным образом?

— Шоу — это, конечно, прикольно и круто на какое-то время, а вот потом… Не знаю. Наверное, все дело в том, что у меня есть определенные цели и они связаны с профессиональным спортом. Кататься и получать от этого удовольствие я хочу на соревнованиях, а не в рамках шоу, пусть даже очень крутого. Понимаю, что сложные элементы можно и на показательных выступлениях исполнять, если этого хочешь, но мне это не приносит того адреналина, который дает соревновательная конкуренция.

Как раз этот сезон заставил меня понять, до какой степени я все это люблю. Тренировки, на которых ничего не получается и вдруг начинает получаться, ожидание старта. Жизнь спортсмена, который работает ради высокого результата, — она другая. И по отдаче, и по эмоциям — по всему. И она мне нравится.

— Но праздник-то тоже нужен.

— Конечно. Когда начинается та или иная серия шоу, первые выступления тоже дают очень мощный адреналин. Но когда таких представлений набирается 20 подряд, эмоции довольно быстро сходят на нет. Прокатали и прокатали. В голове остается только одно: как бы сильно ты ни устал, кататься все равно нужно максимально хорошо, чтобы потом было не стыдно на себя смотреть.

[...]

— Насколько, по вашим ощущениям, вы готовы к сезону?

— Больше чем на 50%, и это уже очень хорошо. Не могу сказать, что все спортсмены подходят к прокатам полностью готовыми. 75% — запредельный результат. Набрать форму к началу сезона и держать ее до весны лично мне сложно, да и не нужно, наверное.

Понятно, что можно грамотно все рассчитать, где-то снизить нагрузки, где-то увеличить. В этом плане Сергей Сергеевич (Росляков) — очень грамотный тренер. Надеюсь, он все за нас с Гошей решит и нам останется только выполнить, – сказала .

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