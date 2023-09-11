Алена Косторная рассказала о специфике нагрузок в парном катании.

Чемпионка Европы Косторная в январе встала в пару с Георгием Куницей. В августе фигуристы поженились.

— Сколько раз с начала совместной работы с Гошей в парном катании вам хотелось все бросить?

— Один раз такое было точно. Мы тогда начали работать на сборах, пошла колоссальная нагрузка, которой у меня вообще никогда еще не было, и ничего вообще не получалось.

— И это говорит человек, который много лет выдерживал нагрузки «Хрустального»?

— Проблема заключалась в том, что новые нагрузки оказались принципиально иными. Не 25 миллиардов прыжков и прокатов, а работа, к которой я оказалась совершенно не приучена.

Перед каждой разминкой на льду мы занимались ОФП, после льда тоже было ОФП. Соответственно, в зале мы работали четыре раза в день. Плюс отработка рук, проходы программы… В последние пять лет в одиночном катании я вообще не припомню, чтобы мы выполняли в зале какую-то интервальную работу, например.

— А как же тот период, когда вы катались у Плющенко?

— У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду. В глубине души прекрасно понимала: лучше три раза подряд откатаю произвольную, чем пойду на ОФП и потом буду неделю восстанавливать мышцы.

Собственно, мне до сих пор нагрузка в зале наиболее тяжело дается. На том сборе, о котором я начала рассказывать, была Елена Анатольевна Чайковская. Она как-то пришла к нам на тренировку, а я после зала прыжки вообще собрать не могу. Все вроде бы есть, партнер классный, а я бабочки раз за разом делаю. Не знаю даже, что тогда Чайковская обо мне подумала.

— То состояние сильно вас напугало?

— Просто в шоке была, если честно. Не то чтобы я хотела немедленно все бросить и уйти, скорее, просто не понимала, что со всем этим делать. Конечно, знала, что форма начинает уходить, когда постоянно не тренируешься, но чтобы все начинало настолько распадаться на куски…

— И когда же все встало на места?

— После того сбора мы с Гошей съездили к Елене Вячеславовне Жгун, она помогла нам снова собрать прыжки, и, в принципе, сейчас все получается очень даже неплохо, – сказала .

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