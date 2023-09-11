Косторная о парном катании: «Один раз было такое, что хотелось все бросить. На сборах пошла колоссальная нагрузка, которой у меня вообще никогда еще не было»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о специфике нагрузок в парном катании.

Чемпионка Европы Косторная в январе встала в пару с Георгием Куницей. В августе фигуристы поженились. 

— Сколько раз с начала совместной работы с Гошей в парном катании вам хотелось все бросить?

— Один раз такое было точно. Мы тогда начали работать на сборах, пошла колоссальная нагрузка, которой у меня вообще никогда еще не было, и ничего вообще не получалось.

— И это говорит человек, который много лет выдерживал нагрузки «Хрустального»?

— Проблема заключалась в том, что новые нагрузки оказались принципиально иными. Не 25 миллиардов прыжков и прокатов, а работа, к которой я оказалась совершенно не приучена.

Перед каждой разминкой на льду мы занимались ОФП, после льда тоже было ОФП. Соответственно, в зале мы работали четыре раза в день. Плюс отработка рук, проходы программы… В последние пять лет в одиночном катании я вообще не припомню, чтобы мы выполняли в зале какую-то интервальную работу, например.

— А как же тот период, когда вы катались у Плющенко?

— У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду. В глубине души прекрасно понимала: лучше три раза подряд откатаю произвольную, чем пойду на ОФП и потом буду неделю восстанавливать мышцы.

Собственно, мне до сих пор нагрузка в зале наиболее тяжело дается. На том сборе, о котором я начала рассказывать, была Елена Анатольевна Чайковская. Она как-то пришла к нам на тренировку, а я после зала прыжки вообще собрать не могу. Все вроде бы есть, партнер классный, а я бабочки раз за разом делаю. Не знаю даже, что тогда Чайковская обо мне подумала.

— То состояние сильно вас напугало?

— Просто в шоке была, если честно. Не то чтобы я хотела немедленно все бросить и уйти, скорее, просто не понимала, что со всем этим делать. Конечно, знала, что форма начинает уходить, когда постоянно не тренируешься, но чтобы все начинало настолько распадаться на куски…

— И когда же все встало на места?

— После того сбора мы с Гошей съездили к Елене Вячеславовне Жгун, она помогла нам снова собрать прыжки, и, в принципе, сейчас все получается очень даже неплохо, – сказала Косторная

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11 комментариев

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Мария Тихонова
Спасибо Елене Вячеславовне от костоботов за всё
+14
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Katerina Sunny
Здорово, что Алёнка продолжает видеться со Жгун и она помогает даже сейчас в парном. Первый сезон будет непростой.
+12
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Roman Roman
"... У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду.... " - это профессионал? 🤔🤔🤔🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Stigmata
Липницкая, Медведева, Косторная.. кто будет следующим, кто скажет, что в Хрустальном нет ОФП?
+9
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Елена Спирина
Удачи Алене в сезоне и справиться со всеми трудностями!
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Gaga Gaga
умнисца
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King_bez_ice
Ответ Stigmata
Липницкая, Медведева, Косторная.. кто будет следующим, кто скажет, что в Хрустальном нет ОФП?
Вы им не верите?
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Рябиновые бусы
Ответ Roman Roman
"... У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду.... " - это профессионал? 🤔🤔🤔🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
там и Саша сама себе тренер была, что хочу то ворочу, сколько хочу столько и прыгаю.Демократичный подход наверное) заканчивающийся слезами и побегами на белых осликах.
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Ayla
Ответ Roman Roman
"... У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду.... " - это профессионал? 🤔🤔🤔🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
это Алена) но ее плюс в том, что она прекрасно все понимает и говорит как есть)
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Ostinato
Ответ King_bez_ice
Вы им не верите?
Лучше верить результатам.
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Agura
Ответ Roman Roman
"... У Евгения Викторовича ОФП действительно дается на очень высоком уровне, но так получилось, что на наиболее тяжелые тренировки я не попадала. Либо расписание не позволяло, либо я начинала верещать, что мне вечером катать программу и в зал я не пойду.... " - это профессионал? 🤔🤔🤔🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Это профессиональный артист разговорного жанра. Главное - напомнить о себе.
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