«Будем вновь покорять китайского зрителя». Крылова поставила Кондратюку показательный номер для шоу в Китае

Анжелика Крылова поставила Марку Кондратюку новый показательный номер.

«В свой выходной выбрала время поработать с нашим замечательным Марком Кондратюком над показательным номером для показательных в конце сентября в КНР», – сообщила тренер.

«Спасибо большое за новую классную постановку! Скоро будем вновь покорять китайского зрителя✌️ Есть предположения по музыке?» – написал Кондратюк в своем телеграм-канале.

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