«Будем вновь покорять китайского зрителя». Крылова поставила Кондратюку показательный номер для шоу в Китае

Теги сборная России мужское катание Анжелика Крылова Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Анжелика Крылова поставила Марку Кондратюку новый показательный номер.

«В свой выходной выбрала время поработать с нашим замечательным Марком Кондратюком над показательным номером для показательных в конце сентября в КНР», – сообщила тренер.

«Спасибо большое за новую классную постановку! Скоро будем вновь покорять китайского зрителя✌️ Есть предположения по музыке?» – написал Кондратюк в своем телеграм-канале. 

Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой

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9 комментариев

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Татьяна Вересова
После Чингисхана я ничему не удивлюсь)
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Anna
Надеюсь, они не поставят все программы на китайскую тематику) Одной бы было достаточно.
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Дружба11
Светлана Соколовская Молодец,что пригласила Анжелику!!!Прекрасный выбор!!!
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Лия Романова
будем посмотреть, у Крыловой очень неплохие постановки
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Елена Спирина
Удачи Марку в Китае. Надеюсь, китайцам понравится новый номер
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Marya Y
Лишь бы все не наставили китайского. Хотя, китайцам наверняка будет приятно.)
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Katerina Sunny
Ответ Marya Y
Лишь бы все не наставили китайского. Хотя, китайцам наверняка будет приятно.)
Если есть желание поставить именно для Дня образования Китайской Народной Республики, то почему нет. Но эти программы потом будут не актуальны в российских шоу.
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