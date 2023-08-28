Елизавета Туктамышева: «В моих планах сделать короткую программу из танго La cumparsita»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к новому сезону.

– Ты говорила, что для короткой программы будет использована наработка из предыдущих показательных. 

– В моих планах сделать короткую из танго La cumparsita.

– Как вообще идет подготовка к сезону?

– В более спокойном режиме, чем обычно.

– Тренер Татьяна Николаевна Мишина говорила, что ты пропустила сборы в Кисловодске по медицинским причинам. Что-то серьезное?

– Зная меня, это точно была предосторожность. Я не довожу до того, чтобы было что-то серьезное. Очень чутко отношусь к своему здоровью. Если чуть-чуть что-то не так, сразу даю себе некоторое время покоя.

– Дальше прошли сборы в Турции и Швейцарии. Это были полноценные подготовительные сборы или больше мастер-классы?

– В Турции был сбор у Алексея Николаевича, где я и сама каталась, и немножко помогала ему с группами, как в Мексике. Это не просто мастер-класс, я тренировалась и была помощником Алексея Николаевича.

– Иногда ты меняешь программы даже в середине сезона. Почему сейчас не стали ставить новую произвольную?

– Хорошая программа, достаточно необычная для меня. Лучшее – враг хорошего. Мы решили, что это не такой сезон, когда нужно показывать из ряда вон выходящее, поэтому оставили.

– Болельщики переживают, что шоу могут навредить соревновательному сезону. Как удается совмещать?

– Когда выступаешь в сказках, форма действительно может ухудшиться, потому что там не совсем та нагрузка, которая нужна в профессиональном спорте. На шоу Ильи Авербуха мы катаем две полноценные программы, и я могу чередовать – иногда катать короткую, иногда произвольную. В целом, форму можно держать и нарабатывать, потому что выступаешь как раз те же самые три-четыре минуты, – сказала Туктамышева

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14 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Лиза в танго — это интересно, потому что танго есть в Лизе.
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Аленка_76
Интересно посмотреть короткую программу танго от Лизы. Удачи ей в сезоне.
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Lana Kazakova
Будет интересно посмотреть Ла кумпарситу как короткую программу.
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tanya_1111
"Я не довожу до того, чтобы было что-то серьезное. Если чуть-чуть что-то не так, сразу даю себе некоторое время покоя." - похоже раскрыт секрет спортивного долголетия Елизаветы.
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Алеся Ткаченко
Ответ Ирина С
Когда говорят о танго "Кумпарсито", сразу вспоминаются Пахомова/Горшков и их шедевральный танец. Музыка очень обязывыющая, сложно бороться с такими мэтрами ФК, но тем интересней задача. Лизе удачи и красивой программы!
Ну Пахомова с Горшковым танцорами были,Лиза одиночница.Как-то не совсем корректно их сравнивать
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Алеся Ткаченко
Хорошая новость что ПП остается,она мне очень нравится.И Кумпарсита Лизе должна подойти
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Лия Романова
удачи Лизе в сезоне
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romeo5555
Ждём Кумпарситу от Лизы. Успешного сезона Лизе!!!
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Ливия
Лиза умница.
Катает во всех возможных шоу - Навка, Этери, Авер, Плющенко.
И при этом выходит в сезон, в 27 (!) лет.
Прыгает и триксель, и каскады и в прошлом сезоне успешно соревновалась с теми, кто на 10-11 лет ее младше.
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Ирина С
Когда говорят о танго "Кумпарсито", сразу вспоминаются Пахомова/Горшков и их шедевральный танец. Музыка очень обязывыющая, сложно бороться с такими мэтрами ФК, но тем интересней задача. Лизе удачи и красивой программы!
+3
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Беглый*
Мне думается, что, как всегда, ничего путного не получится. Лапки суслика, томный взгляд с приоткрытым ртом и компоненты под 40 за престарелый возраст по меркам ФК. А все вокруг будут называть это примером для подражания, каждый год одно и то же, уже даже смеяться лень.
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Лека-Лека
Ответ Беглый*
Мне думается, что, как всегда, ничего путного не получится. Лапки суслика, томный взгляд с приоткрытым ртом и компоненты под 40 за престарелый возраст по меркам ФК. А все вокруг будут называть это примером для подражания, каждый год одно и то же, уже даже смеяться лень.
Сейчас Вам безбожно минусов наставят. Еще безбожнее, чем расправятся с Кумпарсита.
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Беглый*
Ответ Лека-Лека
Сейчас Вам безбожно минусов наставят. Еще безбожнее, чем расправятся с Кумпарсита.
А толку от этих минусов? Ни мастерства, ни харизмы, ни артистизма они Лизе не добавят
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