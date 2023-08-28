Елизавета Туктамышева: «В моих планах сделать короткую программу из танго La cumparsita»

Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к новому сезону.

– Ты говорила, что для короткой программы будет использована наработка из предыдущих показательных.

– В моих планах сделать короткую из танго La cumparsita.

– Как вообще идет подготовка к сезону?

– В более спокойном режиме, чем обычно.

– Тренер Татьяна Николаевна Мишина говорила, что ты пропустила сборы в Кисловодске по медицинским причинам. Что-то серьезное?

– Зная меня, это точно была предосторожность. Я не довожу до того, чтобы было что-то серьезное. Очень чутко отношусь к своему здоровью. Если чуть-чуть что-то не так, сразу даю себе некоторое время покоя.

– Дальше прошли сборы в Турции и Швейцарии. Это были полноценные подготовительные сборы или больше мастер-классы?

– В Турции был сбор у Алексея Николаевича, где я и сама каталась, и немножко помогала ему с группами, как в Мексике. Это не просто мастер-класс, я тренировалась и была помощником Алексея Николаевича.

– Иногда ты меняешь программы даже в середине сезона. Почему сейчас не стали ставить новую произвольную?

– Хорошая программа, достаточно необычная для меня. Лучшее – враг хорошего. Мы решили, что это не такой сезон, когда нужно показывать из ряда вон выходящее, поэтому оставили.

– Болельщики переживают, что шоу могут навредить соревновательному сезону. Как удается совмещать?

– Когда выступаешь в сказках, форма действительно может ухудшиться, потому что там не совсем та нагрузка, которая нужна в профессиональном спорте. На шоу мы катаем две полноценные программы, и я могу чередовать – иногда катать короткую, иногда произвольную. В целом, форму можно держать и нарабатывать, потому что выступаешь как раз те же самые три-четыре минуты, – сказала .