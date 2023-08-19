Туктамышева о программах: «Произвольную оставим прежней. А короткая будет почти новой»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о программах на следующий сезон.

«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на все хватает – было бы желание. Сейчас как раз буду выступать в других шоу, там начну накатывать в том числе те программы, которые будут мне нужны в сезоне.

Что касается произвольной, то оставим ее прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении ее уже видели, но это была не короткая программа», – сказала чемпионка мира 2015 года.

В произвольной программе сезона-2022/23 Туктамышева выступала под композицию Игоря Крутого «Одиночество».

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS