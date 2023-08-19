Туктамышева о программах: «Произвольную оставим прежней. А короткая будет почти новой»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о программах на следующий сезон.

«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на все хватает – было бы желание. Сейчас как раз буду выступать в других шоу, там начну накатывать в том числе те программы, которые будут мне нужны в сезоне.

Что касается произвольной, то оставим ее прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении ее уже видели, но это была не короткая программа», – сказала чемпионка мира 2015 года.

В произвольной программе сезона-2022/23 Туктамышева выступала под композицию Игоря Крутого «Одиночество».

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38 комментариев

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Artemon1302
Понятно, Лиза готовится к новому сезону «на коленке», так сказать. Смотреть второй год подряд эту прогу будет тяжело, но катать наверно еще тяжелее.
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22somebody22
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Удивлён,что Лиза оставила произволку...Программа шикарная,одна из лучших в её карьере,но,на мой взгляд,она раскрыла её на 200%.Нужно было все-таки что-то новое попробовать.
В любом случае,удачи в сезоне и не терять мотивацию.
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Сладкий пончик
Новые программы, как и ожидалось, не созрели.
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Елена Спирина
Что интересно придумали нового в короткой программе. Возможно показалку переделали. В любом случае удачного сезона
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N-fox
Лиза решила не сильно напрягаться. И ее можно понять. Международки нет, да и плпасть туда было бы почти нереально. Я очень люблю ее прошлогоднюю ПП, там все сошлось. Но по ощущениям, Лиза в ней уже все сказала, полностью раскрыла.
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Rina
Главное Лиза идет в сезон! Произвольная прошлогодняя хорошая была.
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Katerina Sunny
КП - переработанный показательный?
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Илларион
"Одиночество" шикарная программа, Лизе очень идёт, интересно какая будет КП? в любом случае Лизе удачи в новом сезоне!
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Maria L
Ответ Katerina Sunny
Я не удивлюсь, если с шоу-программ переделают. Этот номер как раз Авербух ставил.
очень классное танго получилось, не грех и в кп переделать . тем более прогу видели ровно один раз.
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Katerina Sunny
Ответ Алеся Ткаченко
А почему бы и нет.Уже были случаи когда из показалок делали соревновательные программы.
Я не удивлюсь, если с шоу-программ переделают. Этот номер как раз Авербух ставил.
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Jessi
Такое ощущение, что в последний момент решила, что пойдёт в сезон, а программы поставить не успели ( или не захотели)
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Аленка_76
Лизе удачи в новом сезоне!
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Jessi
Такое ощущение, что в последний момент решила, что пойдёт в сезон, а программы поставить не успели ( или не захотели)
изначально казалось фантастикой, что в паузах между шоу Авербуха ей будут постановлены новые программы)
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Mari Gams
Лиза и стабильность , удачи ей в новом сезоне , пусть все планы исполнятся !
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Алеся Ткаченко
Ответ Katerina Sunny
Я не удивлюсь, если с шоу-программ переделают. Этот номер как раз Авербух ставил.
Даже если и так то ничего странного в этом нет.До Лизы это уже практиковалось.И программы фигуристы 2 сезона подряд катали,это не запрещается.
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Алеся Ткаченко
То что произвольная останется прежней это здорово,она Лизе очень шла
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Алеся Ткаченко
Ответ Katerina Sunny
КП - переработанный показательный?
А почему бы и нет.Уже были случаи когда из показалок делали соревновательные программы.
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Arraches
Ответ vb2c2sshnk
В этом году скорее всего не будет пьедестала. Она это понимает и не стала париться мне кажется. Помимо ТШТ из трех топов, Муравьева да и Жилина будет во взрослых. Думаю уже не натянуть Грибов против стольких квадисток. И второе, мне кажется уже столько ею перетанцовано, что после последнего шикарного одиночества даже и не знаю, чем бы еще удивила нас. При всем моем огромном уважении и любви к Лизе.
Пока трудно предсказывать , в прошлом году она обошла и Муравьеву , так что будет скорее всего борьба между трикселистками.
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Kareglazaya
Ответ 22somebody22
Удивлён,что Лиза оставила произволку...Программа шикарная,одна из лучших в её карьере,но,на мой взгляд,она раскрыла её на 200%.Нужно было все-таки что-то новое попробовать. В любом случае,удачи в сезоне и не терять мотивацию.
Вполне возможно, что уже по ходу сезона поменяют. Такое уже было не раз.
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Katerina Sunny
Ответ Irina037
У них в штабе новые программы чуть попозже ставят,если напряг с шоу
И поставленные заранее программы меняли на старые. Предугадать невозможно.
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Маргарита В Сафронова
Правильное решение. ПП очень сильная, и Лиза вкаталась идеально.
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Девочка с севера
Ответ ретроградный меркурий
В общем, квады оказались такой же профанацией, как и триксели Гуляковой и Самодуровой. А восторгов-то было, когда Лиза квадлутц на удочке прыгала... Вот поэтому и такое разное отношение к инстаграммным квадам в ТШТ и у других штабов. В ТШТ, если показывают квады в соцсетях, то потом их видят в соревнованиях.
Учите матчасть. Лиза прекрасно и свободно исполняла 4Т и даже 4Т-3Т. Но потом случился локдаун, и она это всё потеряла. Очень долго восстанавливала триксель и всё же восстановила. Четверные пробовала, но времени уже прошло много. Уже не наверстать.
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Док Аксель
Стабильность так стабильность, лишь бы не было застоя и травм в подготовке к сезону.
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garovatat
О как... неожиданно! Чувствуется некое пренебрежение к сезону. Т.е. не стали заморачиваться, типа и так сойдет. Прошлогодний грибной водопад видать совсем захлестнул, в голову ударил. ПП эта уже остохренела, юзалась в пр году и в хвост и в гриву, казалось очевидным подготовить новую, свежую но нет. КП тоже как-то сляпали из того что было. Ну ок, экономно, а че. Интересно, в этом сезоне Лизу будут также комплементарно оценивать? В прошлом ей прям бенефис устроили
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Тайга86
Ни она первая, ни она последняя кто оставляет проги ещё на сезон, а то и больше. Карьера Лизы близится к финалу, но очень радостно за неё, что пришла наконец желанная востребованность. Человек к этому долго шёл через многие трудности в карьере. Пусть все теперь приносит радость и удовольствие. В сезон идёт - это главное. Все остальное сложится как и когда она посчитает нужным. Удачи.
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