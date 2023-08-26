Тренер Безматерных: «Шегай и Шамшуров в концовке сезона пошли на спад и в этот раз не участвуют в прокатах. Они взялись за голову, повзрослели, стали работать лучше»

Тренер объяснил отсутствие Майи Шегай и Игоря Шамшурова на контрольных прокатах.

Шегай и Шамшуров в прошлом сезоне стали седьмыми в финале юниорского Гран-при России в парном катании. Они не выступали на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Они неплохо начали прошлый сезон, а в концовке пошли на спад и итог таков – в этот раз не участвуют в прокатах. Мы поменяли только короткую программу, произвольную немного обновили. Жизнь показывает, что не только успехи дают толчок вперед, но и неудачи.

Тот год стал для Майи с Игорем большим уроком. Они взялись за голову, повзрослели, стали работать лучше, стали более ответственными, для себя в первую очередь. Этот сезон они будут соревноваться по юниорам, а через год перейдут уже на уровень мастеров», – рассказал тренер Константин Безматерных.

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