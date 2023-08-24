Иоланда Чен о критике Загитовой на «Ледниковом периоде»: «Ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпиаду»

Иоланда Чен оценила работу Алины Загитовой в качестве телеведущей.

– Сколько раз пожалели, что назвали слабым звеном «Ледникового периода»?

– Много после тех слов про себя услышала, но я просто сказала то, что думала на тот момент.

Алина очень красивая, она потрясающая спортсменка, звезда, но почему-то ее просто не подготовили к такому большому шоу. Она выглядела растерянной, запиналась, ей было сложно импровизировать. На « » такие профи! У всех язык подвешен. Чего стоит Леша Ягудин. И в жюри все прекрасно излагают мысли, про Татьяну Анатольевну вообще не говорю. А Алина проваливалась на этом фоне.

Но вот на следующий год это был другой человек.

– Но давайте честно: как ведущая она слабовата.

– Она прибавила! По сравнению с первым сезоном – небо и земля. А вот сначала – да… Знаю, что она обиделась на меня. Но ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпийские игры.

– Мне кажется, проблема даже не в том, что Загитова не всегда хорошо говорит, а в том, что ее окружение и фанаты пытаются убедить всех и в первую очередь саму Алину, что она лучшая уже сейчас.

– Это от желания поддержать хорошую девочку. Хотя тепличное иногда реально играет во вред.

В следующем сезоне она стала лучше – это правда. Хотя раскованности ей все равно не хватает. Волнуется – и в телевизоре это заметно.

– «Собака лает, а караван идет». Это же Загитова к вам обращалась.

– Да пожалуйста. Но я как есть говорю. В первом ее сезоне «Ледникового периода» Алина выглядела слабовато – что мне нужно было тогда сказать? Во втором прибавила – и я это с радостью признаю. Она молодец.

– Любимое сравнение: и Загитова. Как ведущие – это разные лиги?

– Конечно. Но Женька изначально – боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное, – считает Чен.

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен