Иоланда Чен о критике Загитовой на «Ледниковом периоде»: «Ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпиаду»

Теги телевидение Иоланда Чен женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Иоланда Чен оценила работу Алины Загитовой в качестве телеведущей.

Сколько раз пожалели, что назвали Алину Загитову слабым звеном «Ледникового периода»?

– Много после тех слов про себя услышала, но я просто сказала то, что думала на тот момент.

Алина очень красивая, она потрясающая спортсменка, звезда, но почему-то ее просто не подготовили к такому большому шоу. Она выглядела растерянной, запиналась, ей было сложно импровизировать. На «Ледниковом периоде» такие профи! У всех язык подвешен. Чего стоит Леша Ягудин. И в жюри все прекрасно излагают мысли, про Татьяну Анатольевну вообще не говорю. А Алина проваливалась на этом фоне.

Но вот на следующий год это был другой человек.

Но давайте честно: как ведущая она слабовата.

– Она прибавила! По сравнению с первым сезоном – небо и земля. А вот сначала – да… Знаю, что она обиделась на меня. Но ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпийские игры.

Мне кажется, проблема даже не в том, что Загитова не всегда хорошо говорит, а в том, что ее окружение и фанаты пытаются убедить всех и в первую очередь саму Алину, что она лучшая уже сейчас.

– Это от желания поддержать хорошую девочку. Хотя тепличное иногда реально играет во вред.

В следующем сезоне она стала лучше – это правда. Хотя раскованности ей все равно не хватает. Волнуется – и в телевизоре это заметно.

«Собака лает, а караван идет». Это же Загитова к вам обращалась.

– Да пожалуйста. Но я как есть говорю. В первом ее сезоне «Ледникового периода» Алина выглядела слабовато – что мне нужно было тогда сказать? Во втором прибавила – и я это с радостью признаю. Она молодец.

Любимое сравнение: Медведева и Загитова. Как ведущие – это разные лиги?

– Конечно. Но Женька изначально – боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное, – считает Чен.

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен  

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22 комментария

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Iti_na_taiti
Так-то на Олимпиаду как раз Иоланда не слишком подготовленная приехала: то Цицерон, то Киприос или как она там Сипре называла в эфире -)
+14
-4
+10
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777free777
"Алина еще пока не успела выболтаться."
Надо больше давать вести прямых эфиров Алине на Первом канале! И она будет развиваться, и мы зрители будем ржать, всем будет супер!))))))
+19
-10
+9
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Вячеслав Самбур
Ответ Alina Zagitova Media for Fans
Комментарий скрыт
вообще, гиперссылка на полное интервью стоит сразу после последнего предложения. но для фанатов Алины специально проговорю:

гиперссылка на полное интервью стоит сразу после последнего предложения
+11
-2
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Елена Спирина
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Вот тут вы ошибаетесь. Приглашали и не раз. В новостях, когда Женя участвовала на юбилейном выпуске Карен Адамян приглашал
+6
0
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victoire
Как мне нравятся вопросы журналиста, такие непредвзятые(
+8
-3
+5
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private dancer
Про научить курить зайца не Ахеджакова говорила, а героиня, которую она играла. Всё -таки это разные вещи.
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Shveddka
Странная параллель. Еслиб Алина вышла неподготовленной на Олимпиаде, еебы смели.
А с тв другая история. Там спокойно держат дилетантов, еще и награждают их🥱
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Brokkoli
ЛП она переросла, пора на повышение, в программу Время
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bezsugar
Ответ Iti_na_taiti
Так-то на Олимпиаду как раз Иоланда не слишком подготовленная приехала: то Цицерон, то Киприос или как она там Сипре называла в эфире -)
Было да🤣🤣🤣 цицерон🙃
+3
0
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Bashibuzuck
На права она тоже неподготовленная сдавала или просто подарили?😁
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Anna Stefan
Показалось, что всё адекватно, пока не прочитала последний абзац. А вопросы как всегда🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ольга Ив
Спортс, а можно было до конца напечатать, что она сказала, а ещё лучше в заголовок :
"... Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!"
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Кокич
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина вышла не подготовленная и сходу сделала рейтинг ЛП и завоевала любовь зрителей.
Не выдумывайте, Марго, она "завоевала любовь зрителей" задолго до ЛП.
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Oleandra
Ответ Brokkoli
ЛП она переросла, пора на повышение, в программу Время
в программе Время легче, читай по суфлёру и всё.
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