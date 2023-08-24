Иоланда Чен о критике Загитовой на «Ледниковом периоде»: «Ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпиаду»
Иоланда Чен оценила работу Алины Загитовой в качестве телеведущей.
– Сколько раз пожалели, что назвали Алину Загитову слабым звеном «Ледникового периода»?
– Много после тех слов про себя услышала, но я просто сказала то, что думала на тот момент.
Алина очень красивая, она потрясающая спортсменка, звезда, но почему-то ее просто не подготовили к такому большому шоу. Она выглядела растерянной, запиналась, ей было сложно импровизировать. На «Ледниковом периоде» такие профи! У всех язык подвешен. Чего стоит Леша Ягудин. И в жюри все прекрасно излагают мысли, про Татьяну Анатольевну вообще не говорю. А Алина проваливалась на этом фоне.
Но вот на следующий год это был другой человек.
– Но давайте честно: как ведущая она слабовата.
– Она прибавила! По сравнению с первым сезоном – небо и земля. А вот сначала – да… Знаю, что она обиделась на меня. Но ее выпустили неподготовленной. Представьте, если бы Алина вышла неподготовленной на Олимпийские игры.
– Мне кажется, проблема даже не в том, что Загитова не всегда хорошо говорит, а в том, что ее окружение и фанаты пытаются убедить всех и в первую очередь саму Алину, что она лучшая уже сейчас.
– Это от желания поддержать хорошую девочку. Хотя тепличное иногда реально играет во вред.
В следующем сезоне она стала лучше – это правда. Хотя раскованности ей все равно не хватает. Волнуется – и в телевизоре это заметно.
– «Собака лает, а караван идет». Это же Загитова к вам обращалась.
– Да пожалуйста. Но я как есть говорю. В первом ее сезоне «Ледникового периода» Алина выглядела слабовато – что мне нужно было тогда сказать? Во втором прибавила – и я это с радостью признаю. Она молодец.
– Любимое сравнение: Медведева и Загитова. Как ведущие – это разные лиги?
– Конечно. Но Женька изначально – боевая, развязанная, разбитная. Может быть, просто у нее в детстве было больше общения, а Алина еще пока не успела выболтаться. Но всему можно научить. Как говорила великая актриса Лия Ахеджакова: и зайца можно научить курить. Поэтому все у Загитовой будет нормально. Пока раскованности и подачи не хватает. Но она старается, а это главное, – считает Чен.
«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен
Надо больше давать вести прямых эфиров Алине на Первом канале! И она будет развиваться, и мы зрители будем ржать, всем будет супер!))))))
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А с тв другая история. Там спокойно держат дилетантов, еще и награждают их🥱
"... Заговориться – нормально. И люди на диванах часто это делают, просто не замечают. У Загитовой много таких моментов, но тут история в том, что она на виду. И каждый случай, любая шероховатость – сразу обсуждение. А что параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – да никому нет дела. Последите внимательно за любым человеком, найдете столько всего!"