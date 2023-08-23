Руководитель сборов Ice Skaters Association: «Квителашвили взял на себя техническую базу, постановку прыжков. Есть уже результаты – дупели, тройные прыжки»

Теги мужское катание Морис Квителашвили сборная Грузии Станислава Константинова Денис Ходыкин Дарья Усачева Александр Вернер Фигурное катание

Морис Квителашвили работает над постановкой прыжков на сборах фигуристов.

Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A) Александр Вернер.

«Морис – новый человек в нашей команде. Он только начинает осваивать тренерскую деятельность. Для него это шестой сбор с нами. Морис взял на себя техническую базу, постановку прыжков. Есть уже результаты – есть дупели, тройные прыжки. Мориса очень хвалят.

Это все общекомандная работа: Денис [Ходыкин] берет спортсменов на удочку, Даша [Усачева] работает со скольжением, Ольга Анатольевна [Филиппова] как судья проводит разбор всего спортсмена, Станислава Константинова работает много с программами», – сказал Вернер.

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3 комментария

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Кэп
Ну может и сможет научить тому, чему сам не научился)) Вон Тутберидзе, тоже не стала ЧЕ, ЧМ, ОИ, а тренер/руководитель очень даже)
+2
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+2
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Татьяна Вересова
тулупы и сальховы 🤔😊
0
0
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Кэп
Ответ Татьяна Вересова
тулупы и сальховы 🤔😊
Особенно, при росте от 180 см. в одиночном))
0
0
0
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