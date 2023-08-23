Руководитель сборов Ice Skaters Association: «Квителашвили взял на себя техническую базу, постановку прыжков. Есть уже результаты – дупели, тройные прыжки»

Морис Квителашвили работает над постановкой прыжков на сборах фигуристов.

Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A) Александр Вернер.

« – новый человек в нашей команде. Он только начинает осваивать тренерскую деятельность. Для него это шестой сбор с нами. Морис взял на себя техническую базу, постановку прыжков. Есть уже результаты – есть дупели, тройные прыжки. Мориса очень хвалят.

Это все общекомандная работа: [Ходыкин] берет спортсменов на удочку, Даша [ ] работает со скольжением, Ольга Анатольевна [Филиппова] как судья проводит разбор всего спортсмена, работает много с программами», – сказал Вернер.

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