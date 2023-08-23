Дмитрий Носов о видео Загитовой из машины: «Публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях»
Дмитрий Носов высказался о видео Алины Загитовой из автомобиля.
Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.
В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.
«Проезд на красный свет, к счастью, регламентируется законом, но не стоит забывать и о моральных нормах. Любой водитель должен помнить, что, садясь за руль, он несет ответственность не только перед собой, но и социумом.
Когда водитель снимает себя во время движения, это чревато серьезными последствиями. Проезжать на красный по пешеходному переходу, держа в руках телефон, а затем публикуя все в открытом доступе – тут слова излишни.
Я не хочу никого осуждать и учить уму‑разуму. Хочется напомнить лишь об одном: публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях. Наши дети растут в этой среде и впитывают информацию, совершенно ее не фильтруя.
Хочется надеяться, что для Загитовой этот поступок будет самым страшным, что она сделала и сделает в своей жизни», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо и бывший депутат Госдумы.
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Такая вот ситуация. Значит, будет и дальше ездить за рулем с айфоном в одной руке, снимать контент для соцсетей во время езды, а значит-подвергать опасности людей на дороге..
Неужели нет у них никого выше, чем они, кто им может дать по морде и сказать, что раз уж ты, скотина этакая, живёшь лучше 99% народа и можешь позволить себе что угодно, то можешь этим хотя бы не хвалиться направо и налево?
Вася Уткин уже на это намекал.
Ее кто-нибудь проверял вообще?