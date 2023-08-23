Дмитрий Носов о видео Загитовой из машины: «Публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях»

Теги Дмитрий Носов соцсети Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Носов высказался о видео Алины Загитовой из автомобиля.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Проезд на красный свет, к счастью, регламентируется законом, но не стоит забывать и о моральных нормах. Любой водитель должен помнить, что, садясь за руль, он несет ответственность не только перед собой, но и социумом.

Когда водитель снимает себя во время движения, это чревато серьезными последствиями. Проезжать на красный по пешеходному переходу, держа в руках телефон, а затем публикуя все в открытом доступе – тут слова излишни.

Я не хочу никого осуждать и учить уму‑разуму. Хочется напомнить лишь об одном: публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях. Наши дети растут в этой среде и впитывают информацию, совершенно ее не фильтруя.

Хочется надеяться, что для Загитовой этот поступок будет самым страшным, что она сделала и сделает в своей жизни», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо и бывший депутат Госдумы.

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16 комментариев

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Gemma157
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Прошу заметить, за все это время АЗя так и не объяснилась, не принесла извинений и никаких гарантий, что впредь будет примерным водителем.
Такая вот ситуация. Значит, будет и дальше ездить за рулем с айфоном в одной руке, снимать контент для соцсетей во время езды, а значит-подвергать опасности людей на дороге..
+11
-4
+7
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Olgacher
Сложно не согласиться. Не все стоит выкладывать в соцсети
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Ann P
Прислушайся, Алина, а то в депутаты не возьмут
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Фарид Харисов
Как же раздражают все эти звёзды, дети депутатов, да даже сами депутаты, которые с гордостью снимают на камеру свои нарушения, непонятно откуда взятые богатства и т.д...

Неужели нет у них никого выше, чем они, кто им может дать по морде и сказать, что раз уж ты, скотина этакая, живёшь лучше 99% народа и можешь позволить себе что угодно, то можешь этим хотя бы не хвалиться направо и налево?
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khamos
В России примерно миллион людей страдающих от слабоумия.
Вася Уткин уже на это намекал.

Ее кто-нибудь проверял вообще?
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Olgacher
Ответ Gemma157
Прошу заметить, за все это время АЗя так и не объяснилась, не принесла извинений и никаких гарантий, что впредь будет примерным водителем. Такая вот ситуация. Значит, будет и дальше ездить за рулем с айфоном в одной руке, снимать контент для соцсетей во время езды, а значит-подвергать опасности людей на дороге..
Чтобы ждать публичных извинкний, нужно, чтобы публично! было доказано специалистами! нарушение ПДД и грамотный анализ ситуации. Тем более хейтерам она ничего не должна
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Фарид Харисов
Ответ Ann P
Прислушайся, Алина, а то в депутаты не возьмут
Могу ошибаться, но иногда кажется, что попасть в депутатское кресло можно не только если переехал дорогу на красный свет, а даже если переехал беременную женщину.
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KMR
Т.е. води как хочешь,но не постить🤦
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Анюточка Колыханова
Кто бы говорил
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Margo
Нужно некорым тоже фильтровать, что говорить. Экспертов уже не а улице ловят?
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сегодня где-то тут видела комментарий от фаната Загитовой, что ей нужна машина с мигалками. Что тогда ей не надо будет ждать пока загорится нужный светофор. То есть понимаете, да, какая концентрация абсурда и трэша? Загитова же у нас жизни спасает и ей нужна машина с мигалками..
+4
-4
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Margo
Ответ Gemma157
Прошу заметить, за все это время АЗя так и не объяснилась, не принесла извинений и никаких гарантий, что впредь будет примерным водителем. Такая вот ситуация. Значит, будет и дальше ездить за рулем с айфоном в одной руке, снимать контент для соцсетей во время езды, а значит-подвергать опасности людей на дороге..
Непременно, лично вам.
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Margo
Ответ Фарид Харисов
Могу ошибаться, но иногда кажется, что попасть в депутатское кресло можно не только если переехал дорогу на красный свет, а даже если переехал беременную женщину.
А кого переехал этот эксперт ?
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Anna
Ответ Gemma157
Сегодня где-то тут видела комментарий от фаната Загитовой, что ей нужна машина с мигалками. Что тогда ей не надо будет ждать пока загорится нужный светофор. То есть понимаете, да, какая концентрация абсурда и трэша? Загитова же у нас жизни спасает и ей нужна машина с мигалками..
На стрип-пластику торопится. А если серьезно, удачи всем фанатикам такую "Загитову" встретить на дороге
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