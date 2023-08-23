Дмитрий Носов о видео Загитовой из машины: «Публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях»

Дмитрий Носов высказался о видео Алины Загитовой из автомобиля.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Проезд на красный свет, к счастью, регламентируется законом, но не стоит забывать и о моральных нормах. Любой водитель должен помнить, что, садясь за руль, он несет ответственность не только перед собой, но и социумом.

Когда водитель снимает себя во время движения, это чревато серьезными последствиями. Проезжать на красный по пешеходному переходу, держа в руках телефон, а затем публикуя все в открытом доступе – тут слова излишни.

Я не хочу никого осуждать и учить уму‑разуму. Хочется напомнить лишь об одном: публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях. Наши дети растут в этой среде и впитывают информацию, совершенно ее не фильтруя.

Хочется надеяться, что для Загитовой этот поступок будет самым страшным, что она сделала и сделает в своей жизни», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо и бывший депутат Госдумы.

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