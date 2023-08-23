Гран-при среди юниоров. Наката, Суто, Санчес, Си, Пито выступят с короткими программами
24 августа юноши покажут короткие программы на 1-м этапе Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
Первый этап
Бангкок, Таиланд
Юноши
Короткая программа
Начало – 14.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Цудои Суто (Япония)
3. Мин Кю Сио (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Рио Морита (Канада)
8. Франсуа Пито (Франция)
Третья разминка
11. Рио Наката (Япония)
12. Венбао Хан (Китай)
14. Джейкоб Санчес (США)
16. Майкл Си (США)
Четвертая разминка
22. Грэйсон Лонг (Канада)
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