Александр Энберт: «Чигирев пока не думает о шоу с Медведевой. Он сейчас очень занят спортом, у него там большие перспективы»

Теги Александр Энберт пары Евгения Медведева Дмитрий Чигирев Фигурное катание

Энберт заявил, что Медведева и Чигирев пока не собираются вместе выступать в шоу.

Евгения Медведева начала встречаться с фигуристом из парного катания Дмитрием Чигиревым. Не боитесь, что теперь в шоу она будет выступать с новым партнером?

– Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша. Я думаю, что о шоу он пока не думает.

К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнеры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» – с Женей Медведевой.

Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнерами и создать с ними новые программы. Эмоциональный оттенок всегда получается разным.

Посмотрим, что произойдет дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией еще есть, чем удивить зрителей, – сказал призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт

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25 комментариев

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romeo5555
Саша и Женя - уже состоявшаяся пара для шоу. Ждём новые программы в Сочи
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Tytti
С нетерпением жду новую программу Жени🌹 и новую программу Жени и Саши. Диме удачи в сезоне!
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Мила Расковалова
Женя с Сашей в Карениной это бесподобное действо! Новые выступления ребят,думаю, будут не менее интересны
+17
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Аленка_76
Очень жду шоу и новые программы Жени и Саши! Очень нравится их пара на льду!
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Olga Krayz
Очень нравится дуэт Саши и Жени на льду! В спектаклях прекрасно смотрелись. Интересно, что для Сочи приготовили.
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Mari Gams
Женя с Сашей очень хорошо скатались , Саша надёжный партнёр , опытный , у них сложился прекрасный дуэт , интересно будет посмотреть их новый номер , в шоу и спектакле они были очень гармоничны ,
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Lina Dzhanibek
Энберт - универсальный партнер, а с Женей вместе очень красиво и нежно смотрятся
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Boginya
Интересно, какой номер поставит Илья Женя и Саше? А спрашивать про действующего спортсмена и его участии в шоу в разгар сезона - немного странно, конечно.
+12
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Лия Романова
Женя с Сашей уже скатанная ледовая пара - их номера в Анне Карениной - искусство со сложными парными элементами. Зачем Жене менять что-то, очень странный вопрос журналиста, не все смешивают работу и личную жизнь
+9
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Светлана М
Дуэт Саши и Жени очень нравится! Гармонично смотрятся. Их новые номера жду с нетерпением.
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Лия Романова
очень жду новый парный номер Жени и Саши - их сложные высокие поддержки, тодес, новые элементы! В Сочи будет аж две премьеры
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Светлана М
Ответ Mari Gams
Женя с Сашей очень хорошо скатались , Саша надёжный партнёр , опытный , у них сложился прекрасный дуэт , интересно будет посмотреть их новый номер , в шоу и спектакле они были очень гармоничны ,
В Анне Карениной мне они очень полюбились. Так проникновенно, музыкально, очень обаятельная пара!
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Елена Спирина
Диме удачного сезона!
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Helesh
Очень нравится катание Саши и Жени в паре, жду новый номер. И причём тут Дима вообще, у него сезон, он действующий спортсмен, вопросы конечно задают.
+6
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Елена Спирина
Ждем Женю в 2 новых номерах на шоу в Сочи, а осенью "Кармен"!
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Елена Спирина
Желаю Жене и Саше красивых номеров в шоу. Пусть все задуманное получится!
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Светлана М
Саше с Женей побольше красивых номеров в ледовых шоу, а Диме успехов в спорте.
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Аленка_76
Ответ Светлана М
В Анне Карениной мне они очень полюбились. Так проникновенно, музыкально, очень обаятельная пара!
В Анне Карениной они были великолепны
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Лия Романова
Ответ Елена Спирина
Ждем Женю в 2 новых номерах на шоу в Сочи, а осенью "Кармен"!
новость про «Кармен» - вообще супер! Очень жду этот спектакль!
+4
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Allairina
Мне очень нравится, как катаются в шоу и в спектакле у Авербуха Женя Медведева и Саша Энберт. Это очень красиво! Выполняют высокие поддержки и тодес прекрасный. Кстати, скоро будут кататься в Сочи. А Диме не до шоу, он действующий спортсмен! Ему я желаю удачи в сезоне!
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Светлана М
Совсем не обязательно становится в пару с тем, с кем встречаешься. На льду Женя с Сашей восхитительны
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Светлана М
Ответ Лия Романова
новость про «Кармен» - вообще супер! Очень жду этот спектакль!
Да, это то, что я очень ждала!
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Kareglazaya
Энберт - призер Олимпиады, а его почему-то представляют как призера ЧМ
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Rina
Женя с Сашей в паре на льду очень красиво смотрятся! Очень нравятся их номера!
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