Александр Энберт: «Чигирев пока не думает о шоу с Медведевой. Он сейчас очень занят спортом, у него там большие перспективы»

Энберт заявил, что Медведева и Чигирев пока не собираются вместе выступать в шоу.

– начала встречаться с фигуристом из парного катания Дмитрием Чигиревым. Не боитесь, что теперь в шоу она будет выступать с новым партнером?

– Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша. Я думаю, что о шоу он пока не думает.

К тому же в ледовых спектаклях и сказках партнеры могут меняться. Например, в прошлом году я выступал на шоу с Екатериной Бобровой, а в «Анне Карениной» – с Женей Медведевой.

Это классно, что мы можем попробовать покататься с разными партнерами и создать с ними новые программы. Эмоциональный оттенок всегда получается разным.

Посмотрим, что произойдет дальше, но сейчас мы с Женей готовим новые программы, новые элементы и готовимся выступать в шоу вместе. На данный момент и у нас с Евгенией еще есть, чем удивить зрителей, – сказал призер ЧМ-2019 в парном катании .

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