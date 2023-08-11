Жулин и Дудаков награждены орденами Почета, Глейхенгауз – орденом Дружбы, Тарасова – медалью от Минспорта

Теги Татьяна Тарасова Александр Жулин Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Фигурное катание

Жулину, Дудакову, Глейхенгаузу и Тарасовой вручены госнаграды.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин и Сергей Дудаков получили ордена Почета за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Награды на церемонии в Москве сегодня вручил министр спорта Олег Матыцин. Ранее соответствующий указ издал президент России Владимир Путин.

Также сообщается, что Татьяна Тарасова награждена медалью Анатолия Тарасова, а хореограф Даниил Глейхенгауз – орденом Дружбы.

Медалью Анатолия Тарасова, учрежденной Минспорта, награждаются тренеры со стажем работы в сфере спорта не менее 20 лет.

«Очень рада, что такую премию с фамилией моего отца, лучшего тренера в мире во всех дисциплинах, сегодня вручают здесь. Что вручили ее мне.

Спасибо большое! Поздравляю всех, кому вручили и кому будут вручать. Ура!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
охренеть
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Полку орденопросцев прибыло. Россия мировой лидер по количеству на душу населения генералов, чиновников, депутатов и орденоносцев. Причëм с огромным отрывом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Gavrilenko
неисповедимы пути Господни)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий