Жулин и Дудаков награждены орденами Почета, Глейхенгауз – орденом Дружбы, Тарасова – медалью от Минспорта

Жулину, Дудакову, Глейхенгаузу и Тарасовой вручены госнаграды.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин и Сергей Дудаков получили ордена Почета за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Награды на церемонии в Москве сегодня вручил министр спорта Олег Матыцин. Ранее соответствующий указ издал президент России Владимир Путин.

Также сообщается, что Татьяна Тарасова награждена медалью Анатолия Тарасова, а хореограф Даниил Глейхенгауз – орденом Дружбы.

Медалью Анатолия Тарасова, учрежденной Минспорта, награждаются тренеры со стажем работы в сфере спорта не менее 20 лет.

«Очень рада, что такую премию с фамилией моего отца, лучшего тренера в мире во всех дисциплинах, сегодня вручают здесь. Что вручили ее мне.

Спасибо большое! Поздравляю всех, кому вручили и кому будут вручать. Ура!» – цитирует Тарасову «Р-Спорт».