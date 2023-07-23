Дмитрий Алиев: «Если будет возможность выступать хотя бы на условиях МОК, то надо это делать»

Теги сборная России МОК мужское катание Дмитрий Алиев Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев уверен, что России надо соглашаться на условия МОК по возвращению.

«Конечно, как спортсмен, я хочу видеть флаг России и слышать гимн России. Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы МОК, и если от нас не будут требовать политических заявлений или действий против моей страны, то надо это делать.

Русские люди все равно будут знать, что это наш спортсмен – Дима Алиев или кто-либо еще. И все равно будут нашим спортсменом гордиться. Да, будет очень обидно, если нас вернут на таких условиях, но это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией.

Я выступал на Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе и чувствовал, как русские люди за меня болеют. Я уверен, что русский народ останется со своими спортсменами и поймет их. И даже если мы будем без флага, поболеет за наших ребят. Ведь мы воспитывались и росли на патриотизме, мы в любом случае будем с нашим народом», – рассказал чемпион Европы.

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9 комментариев

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Девушка Безимени
мне бы шашку и коня, да на линию огня
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Mion
Дима такой интересный. Условия МОК как бы и заключаются в политических заявлениях от спортсменов))
Понятно, что очень хочется выступать. Но это сейчас зависит не от Димы и не от его заявлений.
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Алина Бель
В таком "патриотизме" воспитали и до такой "национальной гордости" страну довели, что уже ущербность безгимновую и безфлаговую граждане страны воспринимают как нормальность и обыденность. мрак.
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ДИОНИС
Дима бы вначале изучил условия допуска от МОК!
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Аризона Койотис
Надо идти на фронт, Дима, и понять, что спорт - не самое главное в жизни, если до сих пор не понял.
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TUGRI
Дима, тебе никогда не стать ни ЧМ ни ОЧ, а зарплату вам даже в таких условиях платят поболе чем нашим ребятам на передовой. Угомонитесь уже
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TUGRI
Ответ Сáмсон Самсонов
А почему спортсмены должны поддерживать сво, поддерживать убийство людей
а почему янков не обязывали что то подписывать и против своей страны выступать, когда они равняли с землей Югославию, Ливию? список продолжать? Да и еще- почему янки решили к нашим границам подойти вплотную? да и люди Донецка и Луганска еще в 14 референдум провели. Как там насчет международного права?
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Sgi
Ответ Алина Бель
В таком "патриотизме" воспитали и до такой "национальной гордости" страну довели, что уже ущербность безгимновую и безфлаговую граждане страны воспринимают как нормальность и обыденность. мрак.
Спортсмену главное выступить и выиграть. А олимпийская медаль для спортсмена - это не про гимн и флаг.
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