Дмитрий Алиев: «Если будет возможность выступать хотя бы на условиях МОК, то надо это делать»

Фигурист Дмитрий Алиев уверен, что России надо соглашаться на условия МОК по возвращению.

«Конечно, как спортсмен, я хочу видеть флаг России и слышать гимн России. Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы , и если от нас не будут требовать политических заявлений или действий против моей страны, то надо это делать.

Русские люди все равно будут знать, что это наш спортсмен – Дима Алиев или кто-либо еще. И все равно будут нашим спортсменом гордиться. Да, будет очень обидно, если нас вернут на таких условиях, но это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией.

Я выступал на Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе и чувствовал, как русские люди за меня болеют. Я уверен, что русский народ останется со своими спортсменами и поймет их. И даже если мы будем без флага, поболеет за наших ребят. Ведь мы воспитывались и росли на патриотизме, мы в любом случае будем с нашим народом», – рассказал чемпион Европы.