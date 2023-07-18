Валентин Писеев: «Не хочу говорить о Загорски и Гурейро, они меня не интересовали и не интересуют»

Валентин Писеев заявил, что его не интересуют Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Накануне танцевальный дуэт объявил о завершении карьеры.

«Не хочу о них говорить, они меня не интересовали и не интересуют», – сказал почетный президент ФФКР.

Наш фигурный дуэт завершил карьеру. Как же гадко их провожает бомонд