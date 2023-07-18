Валентин Писеев: «Не хочу говорить о Загорски и Гурейро, они меня не интересовали и не интересуют»
Валентин Писеев заявил, что его не интересуют Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Накануне танцевальный дуэт объявил о завершении карьеры.
«Не хочу о них говорить, они меня не интересовали и не интересуют», – сказал почетный президент ФФКР.
Наш фигурный дуэт завершил карьеру. Как же гадко их провожает бомонд
От отсутствия перспектив на международные старты бомонд взбесился окончательно.
Низко, подло, отвратительно...
Не понимают, что такими комментариями не ЗГ выставляют в негативном свете, а лишь себя самих на посмешище
А Тиффани и Джонатан прекрасные люди и фигуристы хорошие.