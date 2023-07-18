Валентин Писеев: «Не хочу говорить о Загорски и Гурейро, они меня не интересовали и не интересуют»

Теги Валентин Писеев сборная России танцы на льду ФФКР Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Фигурное катание

Валентин Писеев заявил, что его не интересуют Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Накануне танцевальный дуэт объявил о завершении карьеры.

«Не хочу о них говорить, они меня не интересовали и не интересуют», – сказал почетный президент ФФКР.

Наш фигурный дуэт завершил карьеру. Как же гадко их провожает бомонд

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21 комментарий

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ЛисаАлиса78
И эти люди всерьез думают о требованиях компенсаций от уходящих в другую страну спортсменов? Да за такое отношение они сами должны лплатить им моральный ущерб. Столько лет отдать стране, чтобы президент ффкр и любимый бомонд с грязью смешивал
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Allbee
И что же они такого сказали или сделали, что такое на выходе огребают?
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smoky eyes
Тут прямо просится плакат советского времени « А ты ещё не плюнул в ЗГ?»
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Инна Гладышева
Кошмар! Ну и гадюшник в верхах ФК...
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svetlic
И это говорит официальное лицо? Соответствует ли он вообще занимаемой должности, если хотя бы дежурными фразами с пожеланиями успеха отделаться не смог? Потрясти бы проверками как следует.
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flyhigh
Я думала дно пробито, но снизу постучал Писеев
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Дмитрий Сидоров
Ещё один, теперь - уже даже "почётный президент" плюнул в спину. Уж лучше по-американски фальшивая улыбка, чем по-русски искреннее хамство, что бы там за кулисами ни произошло. А если что-то и случилось, то лучше рассказать об этом, потому что ничего, кроме недоумения, такие проводы не вызывают.
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smoky eyes
Теперь прямо интрига интриг, что сделали или не сделали ребята, что Таким людям методичку выдали. Журналисты, ройте)
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Olga.t
Ещё не весь бомонд выплюнул яд на Тиффани и Джоника?
От отсутствия перспектив на международные старты бомонд взбесился окончательно.
Низко, подло, отвратительно...
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чем же это Загорски и Гурейро заслужили такое отношение?
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La primavera
Как их корёжит)
Не понимают, что такими комментариями не ЗГ выставляют в негативном свете, а лишь себя самих на посмешище
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Vatokatya
Господи, за что им так? Всегда такие позитивные, никого не оскорбляли, не обвиняли, дорогу никому не переходили. Одни из самых милых спортсменов в фигурке среди всех видов. Неужели нельзя им доброе слово сказать напоследок? Никто же не заставляет оды петь, просто пожелайте удачи в новой жизни…
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Люсия Федосова
Да фК бомонд пробили очередное дно .Писеев вообще бы помолчал.
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olvl
Это просто... за гранью. Хамство настоящее. Даже стыдно, что когда-то пытались уважать этих людей. А зачем они это делают, зачем эти высказывания, зачем демонстрации устраивают своей неприглядной сути.
А Тиффани и Джонатан прекрасные люди и фигуристы хорошие.
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Шесть неизвестных
Господи, да что ж такое?
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Е...С
Ответ Allbee
И что же они такого сказали или сделали, что такое на выходе огребают?
Скоро узнаем, думаю.
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Александр Скворцов
Налицо серьезный недостаток души и воспитания у господина Писееева!
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Pirouette
Вы с все сговорились что ли? Эта пара имела награды ЧР, входила в основную сборную. Как же некрасиво - мягко сказано, отвратительно вы все высказываетесь об этой замечательной паре. Стыдно за вас, в особенности перед Тиффани, ладно Джонатан, у него мама русская, поймёт.
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Anna
Жуков тоже написал, что реакция бомонда не беспочвенная. Ну, так можно тогда вообще не комментировать, чем вот так ядом прыскать, не объясняя причин
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