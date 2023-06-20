Татьяна Навка: «Весь мир старается убить популярность российского фигурного катания, но им это не удастся. Наши фигуристы были, есть и будут лучшими в мире»

Теги Татьяна Навка сборная России Ари Закарян ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что популярность российского фигурного катания не удастся убить.

Ранее спортивный агент Ари Закарян в интервью Sport24 высказал опасение, что в России может наступить перенасыщение рынка ледовых шоу.

«Ари Закарян давно нам это пророчит, лет так 20. Так что весь мир старается убить популярность фигурного катания российского, но им это не удастся.

Наши фигуристы были, есть и будут лучшими во всем мире, популярность к фигурному катанию никогда не пропадет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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13 комментариев

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sabina_katarina
Ну да, у мира больше проблем нету, кроме как убивать популярность российского ФК. Какая Навка всё-таки убогая.
+16
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kate_ko
"популярность к фигурному катанию никогда не пропадет" - даж не знаю, что сказать. что с русским языком у вас, уважаемые фигуристы, бывшие и действующие?
+10
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comewhatmay
А даже если пропадет (популярность), Навке от этого хуже не будет. Несостоявшееся шоу в Луганске с выделенным на него грантом не даст соврать)
+10
-1
+9
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Mira Val
Мечта всего гнилого мира -- убить"популярность к российскому фигурному катанию", образно-то как 🙈 Л -- логика, С -- синтаксис.
+4
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Да у нас же половине населения плевать на наше же фигурное 😆
А вы говорите..
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Los Galácticos
А шо такое, в чем причина ? Навка может у тебя проблемы с причинно-следственной связью ?
+4
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Marya Y
Горшочек, не вари!
+4
-1
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tanya_1111
Популярность ФК в России убьют российские судьи без зарубежной помощи.
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Pentrak
Когда на фронт?
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Ксюша Каблукова
Ну-ну))Совсем недавно тут тысячами кричали,что ФК популярнее футбола,а сейчас максимум где можно увидеть фигуристку,так это в ночном шоу на Первом)))

Тутбериха,да и ты,приложив руку,угробили ФК,превратив его в коммерцию и рассадник фриков.Вам в Европу надо))
+3
-3
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Роман Волков
Полностью согласен!
Я смотрю на нашу молодёжь и понимаю, что всё только начинается!
Скоро наше Фигурное катание станет таким, каким его, ещё совсем недавно, представить было невозможно. С каким-то невероятным количеством Потрясающих Фигуристов! Во всех видах!
Катки строятся по всей стране, как тренировочные, так и Арены, интерес какого никогда не было.
Даже не знаю чего и ждать, в плане развития самого́ Фигурного катания, ведь Медалей больше не становится, поэтому ещё придётся что нибудь придумывать.
Идём в неизвестность.
+2
-2
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Евгений Румкин
Полностью согласен с Татьяной!
+2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ксюша Каблукова
Ну-ну))Совсем недавно тут тысячами кричали,что ФК популярнее футбола,а сейчас максимум где можно увидеть фигуристку,так это в ночном шоу на Первом))) Тутбериха,да и ты,приложив руку,угробили ФК,превратив его в коммерцию и рассадник фриков.Вам в Европу надо))
Вау, какие люди! Привет-привет!))
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