Татьяна Навка: «Весь мир старается убить популярность российского фигурного катания, но им это не удастся. Наши фигуристы были, есть и будут лучшими в мире»
Татьяна Навка заявила, что популярность российского фигурного катания не удастся убить.
Ранее спортивный агент Ари Закарян в интервью Sport24 высказал опасение, что в России может наступить перенасыщение рынка ледовых шоу.
«Ари Закарян давно нам это пророчит, лет так 20. Так что весь мир старается убить популярность фигурного катания российского, но им это не удастся.
Наши фигуристы были, есть и будут лучшими во всем мире, популярность к фигурному катанию никогда не пропадет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
А вы говорите..
Тутбериха,да и ты,приложив руку,угробили ФК,превратив его в коммерцию и рассадник фриков.Вам в Европу надо))
Я смотрю на нашу молодёжь и понимаю, что всё только начинается!
Скоро наше Фигурное катание станет таким, каким его, ещё совсем недавно, представить было невозможно. С каким-то невероятным количеством Потрясающих Фигуристов! Во всех видах!
Катки строятся по всей стране, как тренировочные, так и Арены, интерес какого никогда не было.
Даже не знаю чего и ждать, в плане развития самого́ Фигурного катания, ведь Медалей больше не становится, поэтому ещё придётся что нибудь придумывать.
Идём в неизвестность.