Татьяна Навка: «Весь мир старается убить популярность российского фигурного катания, но им это не удастся. Наши фигуристы были, есть и будут лучшими в мире»

Татьяна Навка заявила, что популярность российского фигурного катания не удастся убить.

Ранее спортивный агент Ари Закарян в интервью Sport24 высказал опасение, что в России может наступить перенасыщение рынка ледовых шоу.

«Ари Закарян давно нам это пророчит, лет так 20. Так что весь мир старается убить популярность фигурного катания российского, но им это не удастся.

Наши фигуристы были, есть и будут лучшими во всем мире, популярность к фигурному катанию никогда не пропадет», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.