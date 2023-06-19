Берулава о командной медали Олимпиады для Грузии: «Потихоньку идем к этой цели. Надеюсь, что в скором будущем достигнем ее»

Грузинский фигурист Лука Берулава рассказал о тренировках вместе с группой Тутберидзе.

Берулава ранее выступал в паре с , а с июня этого года – с Анастасией Метелкиной.

– В 2021 году ваш тренер объединился с группой . Много ли у вас совместных тренировок?

– Конечно, мы в олимпийский сезон часто приезжали в «Хрустальный» и тренировались там на одном льду с группой Этери Георгиевны. Я получал ценные советы от этих тренеров и колоссальный опыт в области skating skills.

Они ставили нам обе программы в минувшем сезоне, а на Олимпийских играх Максим Траньков был в числе наших тренеров. Сейчас обе группы работают на сборах в Новогорске.

– Насколько я знаю, с вами теперь катаются на одном льду Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

– Да, мы все тренируемся у Павла Сергеевича. Я очень рад – воспринимаю это как шанс чему-то научиться у более опытных спортсменов и, соответственно, сделать себя сильнее.

– Чему вы научились у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова как старших товарищей?

– Главное, что мне безумно в них нравится, – ровные линии. Это единственная пара, которая осталась с идеально ровными линиями. Очень эстетично смотрится в нашем виде. Я тоже к этому стремлюсь.

– У вас в сборной Грузии собирается сильная команда из всех видов фигурного катания. Планируете ли бороться за командную медаль Олимпиады-2026?

– У всех мечта получить такую медаль. Мы потихоньку идем к этой цели, и я надеюсь, что в скором будущем достигнем ее. Медалька будет! – сказал .