Самарин защитил магистерскую диссертацию: «Теперь не только умеем, но еще и знаем!»

Фигурист Александр Самарин защитил магистерскую диссертацию в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (бывший РГУФКСМиТ).

«Теперь не только умеем, но еще и знаем! Защита магистерской диссертации прошла на ОТЛИЧНО!

Спасибо огромное всем, кто участвовал, помогал и шел навстречу во время обучения!

Бесконечно благодарен моему научному руководителю, Жгун Елене Вячеславовне! Безмерно ценю, дорожу и уважаю❤️ Довольность😊», – написал Самарин в инстаграме.