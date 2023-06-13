Самарин защитил магистерскую диссертацию: «Теперь не только умеем, но еще и знаем!»

Теги сборная России фото мужское катание Александр Самарин Фигурное катание

Фигурист Александр Самарин защитил магистерскую диссертацию в Российском университете спорта «ГЦОЛИФК» (бывший РГУФКСМиТ).

«Теперь не только умеем, но еще и знаем! Защита магистерской диссертации прошла на ОТЛИЧНО!

Спасибо огромное всем, кто участвовал, помогал и шел навстречу во время обучения!

Бесконечно благодарен моему научному руководителю, Жгун Елене Вячеславовне! Безмерно ценю, дорожу и уважаю❤️ Довольность😊», – написал Самарин в инстаграме.

5 комментариев

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Додик Аксель
Поздравления Александру с успешной защитой магистерской диссертации ! Молодец !
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severyanka
Поздравляю с защитой! Молодечик!
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Stigmata
Ого, Елена Жгун это же тренер Косторной, которая ей скольжение ставила. Может, в этом дисере и правда что-то стоящее есть)
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плюшевая Ракета
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Ответ Додик Аксель
Поздравления Александру с успешной защитой магистерской диссертации ! Молодец !
Где шапочка магистерская, если защитился? А если серьëзно, то Болонская система у нас отменена, поэтому звание "магистр" теперь имеет юмористический оттенок, как звание магистра знатоков игры "Что, где, когда?" или магистра Ордена куртуазных маньеристов...
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