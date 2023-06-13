«Многие говорят, что я похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman». Сын Плющенко показал новую прическу – ему заплели брейды
Сын Евгения Плющенко Александр предстал перед подписчиками в новом имидже.
Фигуристу заплели брейды – «африканские косички».
«Мой новый имидж! Как вам?
Многие говорят, что я очень похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman. Голосуем! Hot? Or not?» – говорится в аккаунте сына Плющенко.
«Это какой-то новый вообще Александр Плющенко. Обалдеть», – сказал Евгений Плющенко в сторис.
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