«Многие говорят, что я похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman». Сын Плющенко показал новую прическу – ему заплели брейды

Сын Евгения Плющенко Александр предстал перед подписчиками в новом имидже.

Фигуристу заплели брейды – «африканские косички».

«Мой новый имидж! Как вам?

Многие говорят, что я очень похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman. Голосуем! Hot? Or not?» – говорится в аккаунте сына Плющенко.

«Это какой-то новый вообще Александр Плющенко. Обалдеть», – сказал Евгений Плющенко в сторис.