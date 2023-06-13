«Многие говорят, что я похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman». Сын Плющенко показал новую прическу – ему заплели брейды

Теги Евгений Плющенко Эрлинг Холанд Гном Гномыч Фигурное катание

Сын Евгения Плющенко Александр предстал перед подписчиками в новом имидже.

Фигуристу заплели брейды – «африканские косички». 

«Мой новый имидж! Как вам?

Многие говорят, что я очень похож на Эрлинга Холанда, а другие, что на Shaman. Голосуем! Hot? Or not?» – говорится в аккаунте сына Плющенко. 

«Это какой-то новый вообще Александр Плющенко. Обалдеть», – сказал Евгений Плющенко в сторис.  

10 комментариев

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kate_ko
сложно Саше будет выйти из образа Гнома, хоть косички, хоть нет. спасибо маман. дупель наконец-то выучил!
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Kareglazaya
Вечно у него недовольный вид. То ли от фигурного катания не в восторге, то ли от внимания прессы.
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ɔculpa
Главное, чтоб пацану нравилось. Ну и как по мне, то всё лучше, чем вечный Плющенковский горшок (особенно если мы говорим про молодого парня).
+6
0
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22somebody22
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Ответ Else Bell
Как бы не относится к Рудковским, но пацан молодец , работяжка, мог бы стать мажором, но ведь пашет.
Мажором он ещё успеет стать,когда пубертат начнётся.А валять дурака ему,как раз родители не позволяют.Особенно,мама.В её семье политика такова,что дети отрабатывают каждый вложенный в них миллион.
+5
0
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пусть уж косички,по крайней мере,хоть что-то не как у отца.Не уверен,что это инициатива мальчика,но,вроде,ему нравится,а это главное.
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Agura
Гном, он и с косичками Гном...
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Alexander X
это же косички, а не дреды🤦 на маленькую Юлю похож, у неё подобные были😔
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Tatiana Klm
На мой взгляд, ему и любая модная пацанская стрижка бы подошла, все надо пробовать, когда еще экспериментировать, если не в молодости? Да и легче после тренировок ухаживать за волосами, он же не девочка, чтобы с феном не разлучаться)) Хороший паренек такой, трудится, как муравей!
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