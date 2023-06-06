Железняков о завершении карьеры Квителашвили: «Мы его в шутку называем ветераном боевых действий фигурного катания. Время пришло»

Теги мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе прокомментировал завершение карьеры Морисом Квителашвили.

Федерация фигурного катания Грузии накануне объявила, что 28-летний Квителашвили ушел из спорта.

«Я к решению Мориса совершенно спокойно отнесся. Знал, что рано или поздно, через год‑два, это произойдет. Он уже взрослый человек. Молодые, как обычно, наступают на пятки, и, наверное, надо уже что‑то предпринимать.

Думаю, у Мориса, как у нормального настоящего мужчины, есть какие‑то свои планы. Может, он хочет создать семью, родить со своей женщиной детей. А для этого мужчина должен добыть мамонта и принести в семью. Для этого надо начинать работать, заниматься тренерской деятельностью, хотя знаю, что Морис имеет опыт – уже тренирует детей.

Но в общем итоге есть понимание, что надо больше тренировать, а также работать по шоу. То есть делать то, что он умеет и что ему нравится. Это его жизнь.

Так что нисколько не удивлен. Морис просто подошел к этому моменту, который наступает для любого спортсмена. Я его очень люблю и уважаю. Он один из моих первых учеников.

Мы его в шутку называем ветераном боевых действий фигурного катания. Время пришло. Очень хорошо к нему отношусь, поэтому желаю только удачи, светлой дороги и всего самого наилучшего», – сказал Алексей Железняков.

– Правильно понял, что в дальнейшем он намерен связать жизнь с тренерством?

– Он тренировался сам и в целом уже давал дополнительные занятия для детей. Думаю, у него получится. Он парень с мозгами. У него должно быть все хорошо.

– Он будет работать непосредственно в рамках группы Этери Тутберидзе?

– Необязательно. Но и в рамках группы Этери Георгиевны будет. Какие‑то люди обращаются подправить технику, например. Занимаются дополнительно. Если они видят, что Морис начал помогать детям‑спортсменам, то начинают дальше обращаться.

Естественно, он делал это не в ущерб своим тренировкам, а в свободное от занятий время. И уже набирался опыта. Как понимаю, он уже несколько лет это делал. И правильно, готовил себя к жизни вне карьеры спортсмена, к тренерству. Сейчас ему будет проще. Созрел для взрослой и самостоятельной жизни, – добавил хореограф.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

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12 комментариев

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Мэй Касахара
Такой юмор на фоне реальных боевых действий конечно абсолютно неуместен, впрочем это ведь Железняков)
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Lana74
Спросите, что он думает, про побег Дэвис/Смолкин под грузинский флаг
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bezsugar
Какой неуместный, тупой юмор.
А что это пресвятая железяка молчит о Дишеньке? Не учуял запах предательства?)
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Sky Smoker
Морис, который прыгает не то тульхов, не то сальлуп, будет править детям технику... Угу.
Мне кажется, в качестве постановщика Морис будет намного более уместен) Он креативный, чувствует музыку и умеет найти подход к каждому человеку.
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Юлия Величко
Почему господин Железняков молчит о двойном предательстве Дишеньки и Глебушки? И тренера, с которым они стали второй парой страны и поехали на ОИ, сменили и страну, которая им всё это организовала, сменили. Или у нас предательством считается только уход от святой женщины в белом пальто?
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Gemma157
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Ответ bezsugar
Какой неуместный, тупой юмор. А что это пресвятая железяка молчит о Дишеньке? Не учуял запах предательства?)
Предательство это когда Косторная и Трусова переходят к другим тренерам. А смена спортивного гражданства Дишечки это не предательство, это значит, что карьера одна и за нее надо бороться. Прошу не путать ☝😆
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Валерий Петров
Ответ Iuliia Timofeyeva
Вот только не надо тренеповать наших детей. Пусть Морис едет тренеровать к себе домой, а не на московских катках.
Он в Москве родился, если не ошибаюсь.
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Gemma157
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Странный юмор. И это очень мягко говоря
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Девочка с севера
1. Кто женщина Мориса?
2. Настоящий мужчина должен тренировать и выступать на шоу?
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severyanka
Ответ Девочка с севера
1. Кто женщина Мориса? 2. Настоящий мужчина должен тренировать и выступать на шоу?
Софья Шевченко. Должен заниматься любимым делом
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