Железняков о завершении карьеры Квителашвили: «Мы его в шутку называем ветераном боевых действий фигурного катания. Время пришло»

Хореограф группы Этери Тутберидзе прокомментировал завершение карьеры Морисом Квителашвили.

Федерация фигурного катания Грузии накануне объявила, что 28-летний Квителашвили ушел из спорта.

«Я к решению Мориса совершенно спокойно отнесся. Знал, что рано или поздно, через год‑два, это произойдет. Он уже взрослый человек. Молодые, как обычно, наступают на пятки, и, наверное, надо уже что‑то предпринимать.

Думаю, у Мориса, как у нормального настоящего мужчины, есть какие‑то свои планы. Может, он хочет создать семью, родить со своей женщиной детей. А для этого мужчина должен добыть мамонта и принести в семью. Для этого надо начинать работать, заниматься тренерской деятельностью, хотя знаю, что Морис имеет опыт – уже тренирует детей.

Но в общем итоге есть понимание, что надо больше тренировать, а также работать по шоу. То есть делать то, что он умеет и что ему нравится. Это его жизнь.

Так что нисколько не удивлен. Морис просто подошел к этому моменту, который наступает для любого спортсмена. Я его очень люблю и уважаю. Он один из моих первых учеников.

Мы его в шутку называем ветераном боевых действий фигурного катания. Время пришло. Очень хорошо к нему отношусь, поэтому желаю только удачи, светлой дороги и всего самого наилучшего», – сказал .

– Правильно понял, что в дальнейшем он намерен связать жизнь с тренерством?

– Он тренировался сам и в целом уже давал дополнительные занятия для детей. Думаю, у него получится. Он парень с мозгами. У него должно быть все хорошо.

– Он будет работать непосредственно в рамках группы ?

– Необязательно. Но и в рамках группы Этери Георгиевны будет. Какие‑то люди обращаются подправить технику, например. Занимаются дополнительно. Если они видят, что Морис начал помогать детям‑спортсменам, то начинают дальше обращаться.

Естественно, он делал это не в ущерб своим тренировкам, а в свободное от занятий время. И уже набирался опыта. Как понимаю, он уже несколько лет это делал. И правильно, готовил себя к жизни вне карьеры спортсмена, к тренерству. Сейчас ему будет проще. Созрел для взрослой и самостоятельной жизни, – добавил хореограф.

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