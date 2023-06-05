Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.

« завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.

Квителашвили 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и Универсиады-2019, победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup (2021).

Тренировался в группе в Москве, до сезона-2016/17 выступал за Россию. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022.

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