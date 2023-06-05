Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру
Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.
«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении.
Квителашвили 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и Универсиады-2019, победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup (2021).
Тренировался в группе Этери Тутберидзе в Москве, до сезона-2016/17 выступал за Россию. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022.
«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание
удачи ему во всём 🥰
Пусть в жизни его сопутствует удача и он найдет себя вне спорта 🙏
Было конечно ожидаемо, но немного грустно
Удачи на дальнейших этапах развития!