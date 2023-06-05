Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру

Теги мужское катание Морис Квителашвили сборная Грузии Р-Спорт Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.

«Морис Квителашвили завершил спортивную карьеру, которая принесла ему большую любовь и признание многих болельщиков», – говорится в сообщении. 

Квителашвили 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и Универсиады-2019, победителем этапа Гран-при Rostelecom Cup (2021).

Тренировался в группе Этери Тутберидзе в Москве, до сезона-2016/17 выступал за Россию. Участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. 

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28 комментариев

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olvl
Вроде бы ожидаемо, но очень жаль. Успехов Морису.
+32
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Ева Винер
за него невозможно было не болеть
удачи ему во всём 🥰
+25
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Светлана Менова
Обидно, что Морис был таким срывным на соревнованиях и не реализовал весь свой потенциал. Желаю ему всяческих успехов уже в послеспортивной жизни.
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Mira Val
😢😢😢 Удачи по жизни, Морис! Очень будет не хватать.
+20
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Ритт
Морис не пропадет по жизни. С такими актерскими способностями он будет очень востребован в шоу. Прошлым летом у Навки в Аленьком цветочке был неподражаем и затмевал собой всех настенек.
+18
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zuhra tmn
Удачи Морису в новых начинаниях!
+17
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Летняя снежинка
Морис - душа - человек. Спасибо, что украшал все эти годы фигурное катание! Не был статистом, а был спортсменом, чьи программы будем пересматривать как золотой фонд. Хотелось бы везения ему побольше, медалей, но любовь болельщиков и признание специалистов- главная награда 🥇, которая эквивалентна золоту. Живи, участвуй в шоу, пробуй тренировать, только далеко ото льда не отходи! У тебя колоссальный спортивный опыт и великолепный характер!
+14
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JinDos
Морис, спасибо за все и удачи!
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sasha0872
это было ожидаемо, но все равно так грустно (
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Tatiana Klm
Морис прекрасно реализуется в шоу!
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Airelend
Достойная карьера. Удачи в дальнейшем, главное найти себя вне спорта!
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Ирина Ларина
Ожидаемо, но грустно все равно( Пусть будет счастлив и найдет себя в дальнейшей жизни!
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Syndycate
Ну все, теперь будет спокойно на шоу выступать, а то ему грузинская сторона запрещала похоже)
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Delirium
Последний сезон получился печальным, но в целом, достаточно успешная карьера для высокого парня в ФК. Удачи вне спорта!
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toujours_ivre
Давно пора было, по сути. Молодец, боролся.
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Black&White
Это за два дня решили выдать месячный запас новостей?
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Katerina Sunny
Свой максимум Морис уже показал, нет смысла дальше мучиться. Пусть катается в шоу.
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Мария Коваленко
Морис спасибо💕
Пусть в жизни его сопутствует удача и он найдет себя вне спорта 🙏
Было конечно ожидаемо, но немного грустно
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Татьяна Жеребцова
Очень жаль,замечательный фигурист.успехов ему во всем
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Vladimir Rybakoff
Морис, наверное, выгорел....
Удачи на дальнейших этапах развития!
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Jessi
Ответ Дарья Виноградова
Морис понимал, что кататься за Грузию и кататься в шоу в России одновременно не сможет. А шоу все-таки его заработок.
Мне почему-то кажется, что у Навки он будет кататься на постоянной основе
+3
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Дарья Виноградова
Морис понимал, что кататься за Грузию и кататься в шоу в России одновременно не сможет. А шоу все-таки его заработок.
+4
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Lapo Elkann
Морис талисман , герб, гимн и флаг хрустального.
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Япростозритель
Жаль, что последний сезон выдался неудачным.
+2
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Додик Аксель
Спортивная карьера закончена, но профессиональная будет продолжаться. Удачи и успеха Морису в его новых начинаниях !
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