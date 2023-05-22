Угожаев о Российско-китайских играх: «Организация очень хорошая была. Волонтеры очень классные, у них плохо получалось говорить на русском, но они пытались»

Фигурист Николай Угожаев оценил уровень организации Российско-китайских молодежных игр.

В декабре Угожаев занял третье место на соревнованиях в Цзилине.

– В этом сезоне тебе удалось поучаствовать в международном старте – Российско-китайских играх. Что с них запомнилось?

– Организация очень хорошая была, все очень дружелюбные. Конечно, с масками тяжело, но есть опыт. Никуда нельзя было выйти? Если честно, не очень хотелось, я не любитель на стартах куда-то выходить гулять, мне привычнее в номере отдыхать.

Продукты интересные были, да и цены, мягко скажем, очень низкие. Если взять тот же «Сникерс», китайский стоит раза в два дешевле, чем здесь у нас.

Везде были надписи на русском и на английском языках, в столовой все на русском, в номерах, так что все было понятно. Волонтеры – очень классные ребята, у них плохо получалось говорить на русском, но они пытались, – рассказал Угожаев.