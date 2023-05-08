Илья Авербух высказался о конкуренции в танцевальной группе Александра Жулина.

Ранее к Жулину перешли Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. С прошлого года у него тренируются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Серебряные призеры Игр-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили прошлый сезон, но не объявляли о завершении карьеры.

«Хорошо ли это, что все топовые дуэты собрались в один центр силы? Ну есть канадский центр силы, например.

И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри. К тому же не надо забывать, что в этом сезоне мы еще не видели Диану Дэвис и Глеба Смолкина.

Также я считаю очень сильной и перспективной парой Кагановскую и Ангелопола. Так что ничего дурного в переходах к Саше Жулину я не вижу», — сказал Авербух.