Авербух о группе Жулина: «Хорошо ли, что все топовые дуэты собрались в один центр силы? Танцы — специфическая история: здесь очень важно быть внутри»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Илья Авербух высказался о конкуренции в танцевальной группе Александра Жулина.

Ранее к Жулину перешли Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. С прошлого года у него тренируются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Серебряные призеры Игр-2022 Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустили прошлый сезон, но не объявляли о завершении карьеры. 

«Хорошо ли это, что все топовые дуэты собрались в один центр силы? Ну есть канадский центр силы, например.

И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри. К тому же не надо забывать, что в этом сезоне мы еще не видели Диану Дэвис и Глеба Смолкина.

Также я считаю очень сильной и перспективной парой Кагановскую и Ангелопола. Так что ничего дурного в переходах к Саше Жулину я не вижу», — сказал Авербух. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Хорошо собирать топов в одном центре, когда весь ТШ работает с полной самоотдачей, когда стремятся раскрыть индивидуальность и сильные стороны каждого спортсмена.
А у Жулина даже на СК не хватало фантазии и креатива.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Авербух все в прошлом сезоне Дэвисов ждал, сейчас в этом начинает.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Внутри чего? Мне за Сашу с Ваней страшно, они перешли из-за авторитета Жулина перед ФФКР и за развитием, а получат вездесущего Рахманинова в обеих танцах. Там еще и Худа нарисовалась.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха © и увидеть в прошлом сезоне ДС) Навязчивая идея или сон в майскую ночь?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Авербух оптимист. Всё ждёт Диану с Глебом)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La La
ну, из топовых у Жулина, строго говоря, только Степанова и Букин, остальные на их фоне уже далеко не топ)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Дрягилева
Ответ Екатерина Ивановская
Внутри чего? Мне за Сашу с Ваней страшно, они перешли из-за авторитета Жулина перед ФФКР и за развитием, а получат вездесущего Рахманинова в обеих танцах. Там еще и Худа нарисовалась.
СБ даже Рахманинов не поможет, не та пара, чуть выше середнячков.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ Екатерина Ивановская
Внутри чего? Мне за Сашу с Ваней страшно, они перешли из-за авторитета Жулина перед ФФКР и за развитием, а получат вездесущего Рахманинова в обеих танцах. Там еще и Худа нарисовалась.
Нечего было переходить вашим СБ.Кто их звал,что они поперлись,это их желание.Сами то они НЕ могут,оказывается.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexxa
Хавронина еще не у Жулина. Он же там говорил, что гна лучшая часть пары с Чиризано и у нас осталась:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gast
Ответ Hiro Nakamura
Зато грибов у него много))
Грибы Жулина теперь, похоже, исключительно домашнего использования. Нужны свежие идеи, тогда могут появиться и грибы. После ухода Горшкова с ними у нас будет явный дефицит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hiro Nakamura
Ответ MockingBird
Хорошо собирать топов в одном центре, когда весь ТШ работает с полной самоотдачей, когда стремятся раскрыть индивидуальность и сильные стороны каждого спортсмена. А у Жулина даже на СК не хватало фантазии и креатива.
Зато грибов у него много))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ Екатерина Ивановская
Внутри чего? Мне за Сашу с Ваней страшно, они перешли из-за авторитета Жулина перед ФФКР и за развитием, а получат вездесущего Рахманинова в обеих танцах. Там еще и Худа нарисовалась.
У Лизы пока профит со всех сторон. Тянуться за сильнейшими (СБ) всегда легче, чем тащить самому. Если СашаВаня заработают две квоты, ХБ подсуетятся поехать вторым номером. А если вдруг Саша не сможет по причине материнства или спины продолжить серьезно работать - опять же Лиза ближе всех к телу Вани.) То, что она меняет партнеров при выгодном для нее моменте, не оставляет сомнений.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Эх, Дэвисы не внутри)) как же так)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lusha718
Быть внутри Академии и быть внутри ЖуДуПе- две большие разницы. Потом, что это за намеки про Василериков? им там делать нечего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ Светлана Дрягилева
СБ даже Рахманинов не поможет, не та пара, чуть выше середнячков.
Абсолютно точно!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Лучше меньше, да лучше. ( с ) А тут сконцентрировали всё в одном ТШ и будет внутривидовая борьба пар одного одного тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ La La
ну, из топовых у Жулина, строго говоря, только Степанова и Букин, остальные на их фоне уже далеко не топ)
Строго говоря,СБ сейчас никакой не топ,а худшая пара в группе.Жулин похоже поспешил с мечтами о будущих медалях СБ.НИКАКИХ предпосылок для их победного возвращения в топ сейчас не видно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий