Хореограф Шоя: «Новые программы Хендрикс – с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта». Акцент на силу катания Луны, зрелый язык ее тела, женственность»

Хореограф Адам Шоя поставил новые короткую и произвольную программы Луне Хендрикс.

«У нас как обычно изначально много жанров, идей и концепций музыки для новых программ. Мы всегда ориентируемся на отзывы официальных лиц ISU, которые они дают по окончании сезона.

Так что выбор музыки у нас в итоге целенаправленный. Последнее слово, конечно, за – ведь ей исполнять программы.

Наша главная цель в новом сезоне – отойти от традиционных программ фигурного катания и хореографии. И мы отразили эту концепцию в нашем музыкальном выборе.

Мы поставили две новые программы с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта». То есть акцент на силу катания Луны, зрелый язык ее тела, женственность и новые грани в выражениях.

Оставим пока в секрете музыкальные композиции. Как только появится целостная картина, я буду рад сообщить вам названия», – сказал Шоя.

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