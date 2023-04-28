Хореограф Шоя: «Новые программы Хендрикс – с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта». Акцент на силу катания Луны, зрелый язык ее тела, женственность»

Теги сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Адам Шоя Фигурное катание

Хореограф Адам Шоя поставил новые короткую и произвольную программы Луне Хендрикс.

«У нас как обычно изначально много жанров, идей и концепций музыки для новых программ. Мы всегда ориентируемся на отзывы официальных лиц ISU, которые они дают по окончании сезона.

Так что выбор музыки у нас в итоге целенаправленный. Последнее слово, конечно, за Луной – ведь ей исполнять программы.

Наша главная цель в новом сезоне – отойти от традиционных программ фигурного катания и хореографии. И мы отразили эту концепцию в нашем музыкальном выборе.

Мы поставили две новые программы с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта». То есть акцент на силу катания Луны, зрелый язык ее тела, женственность и новые грани в выражениях.

Оставим пока в секрете музыкальные композиции. Как только появится целостная картина, я буду рад сообщить вам названия», – сказал Шоя.  

«Теперь я меньше стесняюсь». Интервью секс-символа фигурки, которая выиграла от отстранения России

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tania09**
К языку тела добавят одежду?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Валежникова
"движения в стиле «выйти из зоны комфорта» - что имеется ввиду?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mion
То есть одежды Станет еще меньше 😂😂 я в общем-то не против, но главное в пошлость не свалиться. кп этого сезона была прям на грани, имхо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий