Буянова о турнире «Битва школ»: «Дети учатся командному духу. Это очень поможет нам для того, чтобы выступать на Олимпиаде в командном турнире»

Тренер Елена Буянова высказалась о турнире «Битва школ».

Командные юношеские соревнования прошли в сезоне-2022/23 в рамках Кубка московского спорта. Фигуристы выступали на протяжении семи туров.

«Хочу поблагодарить руководство Москвы, потому что очень активно взялись за детский спорт.

И это очень радует, потому что, конечно, идет основное внимание и усиленное внимание именно к юниорской сборной, взрослой сборной. А на таком уровне детки и родители сами справляются, и это достаточно сложный путь, чтобы хотя бы дойти до юниорской сборной.

Сейчас то, что у нас задумано нашим руководством Москвы, – это очень радует, мы очень счастливы как тренеры. Такой турнир – это настолько масштабное действие, прекрасный формат.

Дети учатся уже в командном соревновании – нигде в мире такого нет и не было, это новое соревнование. Я видела, как детки выходят и за занавесом стоят на выходе – все как на Олимпиаде, чемпионате Европы, чемпионате мира. Для них сам выход – все для них ново.

Здорово, что в таком возрасте они все будут знать и уметь. И они должны понимать, что командный турнир – это не только их выступление, это комплекс целой команды, они вносят очки в команду.

И то, что они учатся у нас со столь юного возраста такому духу командному, – конечно, это нам очень поможет для того, чтобы выступать на Олимпийских играх в командном турнире. Это первый задел, поэтому это очень грандиозно.

Для детей это большой праздник. Для них это интересно и в то же время волнительно. Очень интересно смотреть на ребят, как они справляются, кто на что способен. Прекрасный опыт», – отметила Буянова.