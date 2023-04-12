Алексей Ягудин: «Выбирать MVP сезона – глупость сродни ледовому «Оскару» ISU. И то и другое – никому не нужные мероприятия»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина ISU Первый канал ФФКР Александр Коган ISU Skating Awards Ольга Черносвитова Фигурное катание

Алексей Ягудин считает глупостью вопрос о выборе MVP сезона в фигурном катании.

«Выбирать MVP сезона – мне кажется, глупость сродни ледовому «Оскару» ISU. И то и другое – никому не нужные и ничего не значащие мероприятия.

Но если говорить о том, кто сыграл наибольшую роль в российском фигурном катании в этом сезоне – это коллаборация Первого канала и Федерации [фигурного катания России].

Многочисленные турниры, их разнообразие, трансляции и, как следствие, продолжение популяризации спорта. Тогда главные герои – Александр Коган (гендиректор федерации – Sports.ru) и Ольга Черносвитова (руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала – Sports.ru).

Ну а если от меня, то самый ценный человек не только этого сезона, но и всей моей жизни – Тотьмянина Татьяна Ивановна», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

2 комментария

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oleg
А вот и мнение испуганного патриота.
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rainy88
Хоспади, Кузнецов все не угомонится с этим mvp
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